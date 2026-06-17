Qatar Airways decolla verso oltre 160 destinazioni globali quest’estate

Qatar Airways continua a mantenere il suo impegno per il ripristino del network, espandendo costantemente la sua rete a oltre 160 destinazioni per la comodità dei viaggiatori internazionali. A partire da oggi, la compagnia aerea torna a servire 26 destinazioni nei principali mercati globali.

“La ‘World’s Best Airline’, come votata da Skytrax nel 2025 per la nona volta, ha ripreso le operazioni in sicurezza a partire da marzo 2026 verso oltre 60 destinazioni. Ha gradualmente ricostruito la sua rete per facilitare i collegamenti in tutto il mondo e quest’estate servirà più di 160 destinazioni.

L’esperienza di viaggio pluripremiata di Qatar Airways si basa sui principi di affidabilità e sicurezza operativa. La compagnia aerea ha registrato una puntualità dell’84,42% nel 2025, un risultato che le è valso il prestigioso ‘Platinum Award for Operational Excellence’ di Cirium, la principale organizzazione di analisi del settore aeronautico. I viaggiatori beneficiano inoltre di trasferimenti agevoli attraverso l’hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport“, afferma Qatar Airways.

“L’Hamad International Airport, una destinazione a sé stante, ospita l’ampio portfolio di negozi e ristoranti del Qatar Duty Free, adatti a viaggiatori di ogni tipo. L’esperienza di viaggio è resa ancora più gratificante dal programma fedeltà della compagnia aerea, Privilege Club. I membri possono accumulare e utilizzare Avios durante il viaggio per sbloccare vantaggi futuri.

L’esperienza di volo della compagnia aerea è supportata da Starlink, il Wi-Fi più veloce in cielo. Oltre 140 aeromobili di Qatar Airways sono dotati di Starlink, rendendola la prima e più grande flotta di aerei widebody al mondo equipaggiata con Starlink. I passeggeri in classe Premium ed Economy possono usufruire di velocità Wi-Fi fino a 500 Mbps per aeromobile”, prosegue Qatar Airways.

Qatar Airways Summer 2026 Global Network

Oltre alla rotta per Port Sudan (PZU) annunciata in precedenza e inaugurata il 2 luglio, la compagnia aerea riprenderà i collegamenti con le seguenti destinazioni africane:

Kigali (KGL), Ruanda, con due voli settimanali.

Seychelles (SEZ), Seychelles, con quattro voli settimanali.

Marrakech (RAK), Marocco, con sette voli settimanali.

Con i collegamenti per Caracas (CCS) e Bogotá (BOG) a partire dal 22 luglio, e il ritorno a Philadelphia (PHL) dal 1° agosto, Qatar Airways ripristina il suo network nelle Americhe con quattro voli settimanali per Boston (BOS). In qualità di Official Airline Partner of the FIFA World Cup 2026™, Qatar Airways aumenterà i suoi collegamenti con Boston da quattro a sette voli settimanali per agevolare gli spostamenti dei tifosi durante il più grande torneo di calcio.

Tra le FIFA host cities servite dall’aumento dei voli di Qatar Airways figurano:

Los Angeles (LAX), USA: aumento da quattro a sette voli settimanali.

Miami (MIA), USA: aumento da sette a dieci voli settimanali.

San Francisco (SFO), USA: aumento da quattro a sette voli settimanali.

In Asia e nella regione Asia-Pacifico, la compagnia aerea riprende i collegamenti con le seguenti destinazioni:

Adelaide (ADL), Australia, con sette voli settimanali.

Almaty (ALA), Kazakistan, con sette voli settimanali.

Auckland (AKL), Nuova Zelanda, con sette voli settimanali.

Baku (GYD), Azerbaigian, con sette voli settimanali.

Osaka (KIX), Giappone, con cinque voli settimanali.

Tashkent (TAS), Uzbekistan, con quattro voli settimanali.

Tbilisi (TBS), Georgia, con sette voli settimanali.

Tokyo Haneda (HND), Giappone, con quattro voli settimanali (aumentati a sette voli settimanali dal 1° agosto).

Yerevan (EVN), Armenia, con quattro voli settimanali.

L’ampliamento del servizio di Qatar Airways in Europa include le seguenti destinazioni:

Belgrado (BEG), Serbia, con quattro voli settimanali.

Bruxelles (BRU), Belgio, con sette voli settimanali.

Budapest (BUD), Ungheria, con quattro voli settimanali.

Düsseldorf (DUS), Germania, con sette voli settimanali.

Helsinki (HEL), Finlandia, con quattro voli settimanali (aumentati a sette voli settimanali dal 1° agosto).

Lisbona (LIS), Portogallo, con sette voli settimanali.

Oslo (OSL), Norvegia, con sette voli settimanali.

Praga (PRG), Repubblica Ceca, con sette voli settimanali.

Zagabria (ZAG), Croazia, con quattro voli settimanali.

Le prenotazioni possono essere effettuate su qatarairways.com o tramite l’app mobile della compagnia aerea.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)