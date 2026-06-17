Emirates lancia una completa assicurazione di viaggio

Emirates informa: “Emirates è diventata la prima compagnia aerea al mondo a offrire la Comprehensive Travel Cover, un prodotto assicurativo di viaggio unico nel settore che copre ogni evenienza, inclusa la copertura medica per incidenti legati a conflitti, supportata da sistemazioni in hotel gestite dalla compagnia aerea e supporto per soggiorni prolungati in una vasta gamma di scenari di disservizio.

Quando gli itinerari prevedono scali con altre compagnie aeree o i servizi Emirates non sono disponibili, Emirates riprenoterà gratuitamente i clienti interessati verso la loro destinazione, anche in caso di cancellazione dei voli dovuta a disservizi legati a conflitti.

Ora i clienti possono pianificare e viaggiare con ancora maggiore tranquillità fin dal momento della prenotazione, grazie alla copertura medica ampliata inclusa nel prodotto assicurativo, supportata da Travel Guard, e all’ulteriore assistenza in caso di disservizi offerta da Emirates, che si aggiunge all’assicurazione di viaggio già esistente”.

“La nuova Comprehensive Travel Cover di Emirates include la copertura per l’annullamento del viaggio, il risarcimento per il ritardo o lo smarrimento del bagaglio, la copertura illimitata per le spese mediche e l’evacuazione di emergenza in tutto il mondo, tra gli altri vantaggi. La nuova copertura per conflitti prevede il rimborso delle spese mediche fino a 25.000 dollari e un’estensione gratuita del viaggio fino a 30 giorni. La copertura non è soggetta alle raccomandazioni di viaggio governative.

In linea con la Emirates ‘fly better’ brand promise e con il suo dovere di assistenza nei confronti dei clienti, la compagnia aerea offre la possibilità di soggiornare in hotel gestiti direttamente da Emirates in caso di disservizi, comprese le chiusure dello spazio aereo. Questo si aggiunge ai vantaggi già offerti ai clienti, come la possibilità di cambiare gratuitamente la data per i biglietti prenotati a partire dal 2 aprile e l’opzione ‘hold my fare’ per 24 hours free of charge, offrendo ai viaggiatori flessibilità, sicurezza e supporto in ogni fase del viaggio.

L’Emirates Comprehensive Travel Cover è disponibile a un premio accessibile e offre un valore eccezionale. Disponibile da oggi, può essere acquistata su emirates.com al momento della prenotazione o aggiunta a prenotazioni esistenti tramite la sezione Manage Booking”, prosegue Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Ascoltando il feedback dei clienti, ci siamo resi conto che la domanda di viaggi rimane elevata, ma che esisteva una lacuna nel mercato per quanto riguarda la copertura assicurativa di viaggio. Pertanto, abbiamo agito per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Insieme a Travel Guard, leader nel settore assicurativo globale, Emirates è lieta di offrire un prodotto assicurativo di viaggio migliorato, completo e rassicurante per una gamma più ampia di situazioni. Con la forte domanda di viaggi in estate, siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti maggiore tranquillità nella pianificazione dei loro viaggi da e per Dubai, prenotando con Emirates”.

Russell Antonio, Head of Global Business & Partnerships, Travel Guard, ha aggiunto: “La nostra consolidata collaborazione con Emirates si fonda su un impegno condiviso per migliorare l’esperienza del cliente. Unendo ancora una volta le nostre forze, questo nuovo prodotto di viaggio completo offre una protezione potenziata che stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore e risponde alle esigenze dei viaggiatori di oggi”.

Si applicano termini e condizioni, la copertura e la disponibilità possono variare a seconda del mercato. La copertura di viaggio completa è disponibile per l’acquisto nei seguenti mercati: Austria, Bahrein, Belgio, Canada, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Kuwait, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Singapore, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)