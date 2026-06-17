Vueling inaugura la rotta Firenze-Minorca per l’estate 2026

Vueling, parte del gruppo IAG, ha inaugurato oggi, 17 giugno, la nuova rotta che, per l’estate 2026, collegherà direttamente Firenze a Minorca, una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo.

“Il primo volo di questo nuovo collegamento è decollato oggi alle 13:10 dall’aeroporto di Firenze ed è atterrato alle 14:18 a Minorca, segnando l’inizio delle operazioni tra le due destinazioni.

Prima e unica compagnia a operare questa rotta dall’Italia, Vueling collegherà Firenze e Minorca fino al 12 settembre 2026 con due frequenze settimanali, per voli in partenza nei giorni di mercoledì (alle 13:10 da Firenze e alle 15:25 da Minorca) e sabato (alle 19:20 da Firenze e alle 21:35 da Minorca). I biglietti sono già disponibili sul sito web della compagnia .

Con questa novità, Vueling rafforza i collegamenti tra l’Italia e la Spagna nella stagione estiva 2026, collegando la Toscana alle Isole Baleari. In più, amplia ulteriormente il ventaglio delle destinazioni dirette già servite da Firenze: Barcellona (con fino a 28 voli settimanali); Madrid (fino a 18); Londra Gatwick (fino a 17); Parigi Orly (fino a 17); Catania (fino a 5); Bruxelles (fino a 3)”, afferma Vueling.

“Siamo entusiasti di inaugurare con Vueling questo nuovo collegamento tra Firenze e Minorca, tra le mete più apprezzate del Mediterraneo durante la stagione estiva”, ha dichiarato Toscana Aeroporti. “L’avvio di questa rotta amplia ulteriormente le opportunità di viaggio per i passeggeri toscani e conferma il ruolo strategico dello scalo fiorentino nel rispondere alla crescente domanda di collegamenti. Come Toscana Aeroporti, continuiamo a lavorare con le compagnie aeree per offrire ai viaggiatori un’offerta di destinazioni sempre più diversificata, ma per sostenere questa crescita è fondamentale poter contare anche su una pista più sicura e su uno scalo più moderno, a beneficio della connettività dell’intero territorio”.

“Meta ideale per la bella stagione, Minorca conquista per il perfetto equilibrio tra mare, natura incontaminata e cultura. Dichiarata Riserva della Biosfera UNESCO, l’isola è celebre per le sue spiagge e calette dalle acque cristalline immerse nella macchia mediterranea, tra cui Cala Macarella, Cala Mitjana e Cala Turquea. Per chi voglia poi ammirare tramonti spettacolari, la zona del faro di Punta Nati, nel nord dell’isola, offre viste da non perdere.

Accanto al patrimonio naturalistico, Minorca custodisce anche un’importante eredità storica e culturale, ben visibile nei centri di Ciutadella, l’antica capitale minorchina, che affascina con i suoi vicoli e palazzi signorili, e di Mahón, con il suo porto naturale, tra i più grandi d’Europa”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)