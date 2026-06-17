Eurowings rafforza la sua presenza a Maiorca con un piano di crescita invernale

Eurowings e il Governo delle Isole Baleari hanno concordato di collaborare per promuovere ulteriormente Maiorca come meta turistica attraente anche al di fuori dei mesi estivi. L’accordo è stato raggiunto durante un incontro tra la Presidente delle Baleari, Marga Prohens, e il CEO di Eurowings, Max Kownatzki, presso la sede del governo a Palma. L’obiettivo è distribuire la domanda turistica in modo più uniforme durante tutto l’anno e creare ulteriori opportunità di lavoro, in particolare durante i mesi autunnali e invernali.

“A supporto di questa iniziativa, la compagnia aerea amplierà la sua presenza a Maiorca a partire dalla stagione invernale 2026/27. Per la prima volta, Eurowings prevede di basare sei aeromobili a Palma di Maiorca durante la stagione invernale, il doppio rispetto a soli due anni fa. Con questa crescita, Eurowings sostiene gli sforzi del Governo delle Isole Baleari per estendere la stagione turistica e distribuire l’attività economica in modo più uniforme durante tutto l’anno,

Inoltre, Eurowings sta valutando l’espansione della propria infrastruttura tecnica a Palma. A lungo termine, ciò potrebbe creare posti di lavoro altamente qualificati e stabili nel settore della manutenzione degli aeromobili. Per Eurowings, un centro di manutenzione locale semplificherebbe l’assistenza per la sua flotta in crescita. Maiorca, a sua volta, potrebbe beneficiare dello sviluppo di un settore imprenditoriale orientato alla tecnologia, attualmente presente solo in misura limitata sull’isola. Il Presidente Prohens e il CEO Kownatzki hanno anche discusso di una potenziale collaborazione con le università in materia di sviluppo della forza lavoro e iniziative di innovazione”, afferma Eurowings.

“Eurowings non porta sull’isola solo visitatori, ma anche posti di lavoro altamente qualificati”, ha affermato Kownatzki. “Gli obiettivi del Governo delle Isole Baleari e di Eurowings si completano a vicenda. Insieme, vogliamo creare le condizioni necessarie per consolidare la posizione di Maiorca come destinazione per tutte e quattro le stagioni”.

Ha aggiunto che l’isola offre una vasta gamma di esperienze che vanno ben oltre la classica vacanza al mare. “Soprattutto al di fuori dell’alta stagione, Maiorca attrae atleti, amanti della natura e viaggiatori in cerca di relax grazie alle sue temperature miti”.

“I piani di espansione si basano su una partnership di lunga data. Dall’apertura della sua base a Palma nel 2017, Eurowings ha ampliato costantemente le sue attività e ora impiega quasi 1.000 persone in loco. Durante i mesi estivi, la compagnia aerea di Lufthansa Group collega l’isola a 26 aeroporti e opera circa 400 voli settimanali, principalmente da e per Germania e Austria.

Le attività di Eurowings a Maiorca vanno già oltre le operazioni di volo. Attraverso la creazione di Wings Handling, la sua ground handling company, la compagnia aerea ha investito nelle infrastrutture locali e ha acquisito esperienza nella costruzione di long-term business operations sull’isola. Ciò crea opportunità condivise per entrambi i partner: mentre il Governo delle Isole Baleari continua a promuovere lo sviluppo di Maiorca come destinazione attraente per affari e turismo durante tutto l’anno, Eurowings contribuisce a questo progresso attraverso la sua forte presenza locale e investimenti mirati”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)