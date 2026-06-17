Qantas lancia gli storici voli tra Sydney e Londra nell’ambito del Project Sunrise

Qantas lancerà i suoi voli non-stop, i primi al mondo, tra Sydney e Londra a partire da ottobre 2027. Sarà la prima volta che la ‘Kangaroo Route’ verrà percorsa senza scali dalla costa orientale australiana.

“L’annuncio odierno coincide con la presentazione del primo Airbus A350-1000ULR con livrea Qantas presso lo stabilimento Airbus di Tolosa, frutto di anni di sviluppo per conquistare l’ultima frontiera dell’aviazione a lungo raggio nell’ambito del Project Sunrise.

Qantas opera voli tra Sydney e Londra dal 1947, quando la ‘Kangaroo Route’ originale impiegava quattro giorni con sette scali a Darwin, Singapore, Calcutta, Karachi, Il Cairo, Castel Benito e Roma, prima di raggiungere il Regno Unito.

I nuovi voli diretti ridurranno i tempi di percorrenza fino a quattro ore rispetto agli attuali servizi con uno scalo. Questi storici voli a lunghissimo raggio opereranno insieme alle attuali rotte Perth-Londra e Sydney-Singapore-Londra di Qantas. I primi Project Sunrise Sydney to London services saranno disponibili per la vendita a partire da febbraio 2027.

L’A350-1000ULR è stato specificamente costruito da Airbus per il Project Sunrise, dotato di un serbatoio di carburante aggiuntivo da 20.000 litri che consente all’aeromobile di volare per oltre 16.000 chilometri, per un massimo di 22 ore senza scalo. Qantas riceverà in totale 12 aeromobili, ciascuno configurato con 238 posti in quattro classi.

Un secondo aeromobile sta completando il suo programma di test e certificazione di otto settimane, dopo aver effettuato il suo primo volo all’inizio di questo mese”, afferma Qantas.

Il Qantas Group CEO, Vanessa Hudson, ha affermato: “Qantas è nata dalla convinzione che la distanza dell’Australia dal resto del mondo non debba mai rappresentare un ostacolo. Lo spirito pionieristico di generazioni del nostro popolo ha tracciato questa strada fin da allora, e oggi compiamo il passo più significativo in questa missione nei nostri 105 anni di storia. Da quando abbiamo effettuato il primo volo sulla Kangaroo Route nel 1947, con sette scali lungo il tragitto verso Londra, ogni generazione di aerei ha eliminato una tappa da questo viaggio. Oggi, eliminiamo l’ultima. Nel 2017 ci siamo impegnati affinché Qantas conquistasse l’ultima frontiera dell’aviazione a lungo raggio e collegasse direttamente la costa orientale dell’Australia a Londra, qualcosa che non era mai stato possibile prima. Da ottobre 2027, questa promessa diventerà realtà”.

L’Australian Minister for Trade and Tourism, Senator Don Farrell, ha dichiarato: “Ogni anno milioni di persone viaggiano tra l’Australia e il Regno Unito per visitare i familiari, per vacanza o per lavoro, e dal 2027 il viaggio diventerà più comodo, veloce e semplice. Si tratta di una pietra miliare significativa per l’aviazione e il turismo sia in Australia che nel Regno Unito, nonché una dimostrazione della forte amicizia tra le nostre due nazioni. L’Australia è una destinazione turistica di livello mondiale e la nuova rotta diretta lanciata da Qantas contribuirà a portare più persone sulle nostre coste per far loro scoprire il meglio che abbiamo da offrire”.

L’UK Tourism Minister, Stephanie Peacock, ha dichiarato: “Questo è un momento storico, non solo per l’aviazione e il turismo britannici, ma anche per i milioni di passeggeri che per la prima volta voleranno da Sydney a Londra senza scalo. La decisione di Qantas di rendere Londra la prima destinazione del Project Sunrise rappresenta un forte voto di fiducia nel Regno Unito come hub per il turismo globale e un riflesso dei profondi legami tra i nostri due Paesi”.

“Dal 2018, oltre 1,7 milioni di passeggeri hanno volato sui voli intercontinentali diretti di Qantas da Perth a Londra, Roma e Parigi, e sui voli da Melbourne a Dallas e da Auckland a New York, con queste rotte che hanno registrato i punteggi di soddisfazione del cliente più alti nella rete internazionale della compagnia aerea. I voli giornalieri diretti tra Sydney e Londra a partire dalla fine del 2027 amplieranno significativamente le opzioni di viaggio per i clienti australiani che si recano nel Regno Unito e in Europa”, prosegue Qantas.

“L’eliminazione dello scalo consente ai passeggeri di risparmiare fino a quattro ore di viaggio. Questo aeromobile è stato progettato da zero per i viaggi a lunghissimo raggio, con una cabina studiata nei minimi dettagli per contrastare il jet lag e un’esperienza di bordo pensata appositamente per la durata del viaggio”, prosegue Vanessa Hudson.

“In preparazione all’arrivo dell’aeromobile il prossimo anno, i piloti di Qantas hanno iniziato l’addestramento sul primo simulatore A350 in Australia, a Sydney, e con British Airways nel Regno Unito. Nei prossimi mesi, alcuni piloti voleranno anche con Cathay Pacific a Hong Kong.

Gli attuali piloti di A330 Qantas costituiscono il primo gruppo di piloti del Project Sunrise, con 40 di loro già in fase di addestramento per l’A350, parallelamente alla loro attività di volo sull’A330.

Complessivamente, oltre 360 piloti e 1.200 assistenti di volo Qantas saranno addestrati per operare sulla flotta di aeromobili del Project Sunrise entro l’arrivo del dodicesimo A350ULR.

A terra, gli ingegneri Qantas hanno avviato la formazione in aula a Sydney e a breve anche gli assistenti di volo seguiranno lo stesso percorso.

Il Project Sunrise collegherà in futuro la costa orientale dell’Australia con altre destinazioni internazionali, con la tratta Sydney-New York confermata come la prossima dopo la Sydney-Londra. Le date di lancio di questi servizi saranno annunciate il prossimo anno”, conclude Qantas.

(Ufficio Stampa Qantas – Photo Credits: Qantas)