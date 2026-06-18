Aeroporto di Verona e Neos: una relazione strategica che guarda al futuro

Si è svolto oggi presso l’Aeroporto di Verona “Welcome on Board”, l’evento organizzato da Neos in collaborazione con lo scalo veronese e dedicato alle principali Agenzie di Viaggio partner.

Un appuntamento che ha evidenziato la solidità della collaborazione tra la compagnia e l’aeroporto e l’attenzione condivisa alla qualità dell’esperienza di viaggio, anche attraverso la nuova area check-in recentemente rinnovata con ampi spazi brandizzati e una grande vetrata frontale per una migliore accoglienza dei clienti all’arrivo in aeroporto in stile Neos.

La consolidata collaborazione tra Neos e l’Aeroporto di Verona rappresenta oggi uno degli asset strategici per lo sviluppo del traffico leisure e internazionale del territorio. Verona riveste, infatti, un ruolo centrale nel network della compagnia, sia per i flussi outgoing che per quelli di incoming, contribuendo alla connettività del Nord Est Italia verso alcune delle principali destinazioni di medio e lungo raggio.

Nel corso dell’ultimo anno, sullo scalo veronese, Neos ha trasportato complessivamente 436.727 passeggeri, tra cui 232.923 in partenza e 203.804 in arrivo, operando 1.615 voli verso 27 destinazioni. Con oltre 1,7 miliardi di ASK complessivi (indicatore che misura la capacità di trasporto di un vettore aereo), Neos rappresenta oggi il primo vettore dell’Aeroporto di Verona in termini di capacità offerta, confermando il ruolo chiave della compagnia nello sviluppo dello scalo e nella crescita della sua offerta internazionale.

“I risultati raggiunti su Verona confermano la forza di una relazione costruita nel tempo e il ruolo strategico dello scalo per Neos. Per noi crescere significa soprattutto continuare a investire sulla qualità dell’esperienza: dalla nuova area check-in alla Premium Class, vogliamo offrire ai passeggeri e alle Agenzie di Viaggio partner un servizio sempre più riconoscibile, curato e coerente con il nostro modo di intendere il viaggio, che inizia prima ancora dell’imbarco”, commenta Aldo Sarnataro, Direttore Commerciale Neos.

“L’attività di Neos, che con i suoi quattro aeromobili basati a Verona collega l’aeroporto con un network di destinazioni sia intercontinentali che dell’area mediterranea, si basa sull’efficacia della centralità geografica del Catullo che, ubicato nell’incrocio tra A4 e l’asse stradale Brennero-Bologna, è uno scalo di riferimento per l’intero Nord Italia. Neos ha saputo cogliere fin dall’inizio questa specificità, che costituisce una componente fondamentale dell’offerta complessiva del Polo aeroportuale del Nord Est”, dichiara Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

L’evento ha, inoltre, offerto alle Agenzie di Viaggio l’opportunità di vivere direttamente l’esperienza di viaggio offerta da Neos in Premium Class a bordo del Boeing 787 Dreamliner, con un pranzo servito nella cabina dedicata. La Premium Class dispone di 28 posti con servizi dedicati, tra cui welcome drink, amenity kit, scelta del pasto, Wi-Fi gratuito e una franchigia bagaglio più leggera.

Attualmente, tramite l’hub veronese Neos raggiunge le più affascinanti destinazioni leisure di corto, medio e lungo raggio, tra cui: Italia, Baleari, Grecia, Tunisia, Egitto, Canarie, Capoverde, Islanda, Madagascar, Kenya, Tanzania, Repubblica Dominicana, Maldive, ad ulteriore conferma della centralità strategica dello scalo, nonché del suo valore per il territorio, il turismo e l’intera filiera distributiva.

(Ufficio Stampa Neos – Aeroporto di Verona – Photo Credits: Neos – Aeroporto di Verona)