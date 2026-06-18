Inaugurato il nuovo collegamento Milano Malpensa – Pechino Daxing operato da Air China

SEA Aeroporti di Milano e Air China hanno celebrato l’avvio del nuovo collegamento diretto tra l’Aeroporto di Milano Malpensa e l’Aeroporto Internazionale di Pechino Daxing, una nuova rotta strategica che rafforza i collegamenti tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese, favorendo gli scambi economici, commerciali e turistici tra i due Paesi.

Malpensa è il primo aeroporto in Italia ad avere il collegamento con questo nuovo e avveniristico aeroporto.

Il volo Air China su Pechino Daxing si aggiunge alle rotte già operate dalla compagnia aerea da Milano Malpensa, che così in totale diventano 4:

– MXP – Pechino Capitale

– MXP – Chengdu

– MXP – Shanghai

– MXP – Pechino Daxing

I voli sono giornalieri e vengono operati con un aeromobile Airbus 330-300.

La cerimonia inaugurale si è svolta al Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa, erano presenti Li Duo, Direttore Generale Air China; Cheng Xuan, Presidente CCCIT; Zhang Chenggang, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano.

L’attivazione del collegamento Milano Malpensa – Pechino Daxing rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento delle relazioni tra Italia e Cina, offrendo nuove opportunità per il traffico passeggeri e per lo sviluppo delle relazioni economiche, culturali e commerciali tra i due mercati.

Grazie a questo nuovo servizio, Air China amplia ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano, mentre Milano Malpensa conferma il proprio ruolo di principale gateway internazionale del Nord Italia e hub strategico per i collegamenti intercontinentali.

(Ufficio Stampa SEA – Photo Credits: SEA)