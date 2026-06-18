L’A380 di Etihad debutta a Tokyo

Etihad Airways ha celebrato il volo inaugurale del suo iconico Airbus A380 in Giappone, atterrato a Narita International Airport, Tokyo, il 18 giugno. L’arrivo segna un momento storico per la compagnia aerea, con il famoso aereo a due piani che ora opera quotidianamente tra le due capitali.
L’aeromobile offre una maggiore capacità sulla rotta, insieme a un’offerta premium di livello superiore. Con quattro cabine distinte, l’A380 introduce per la prima volta sul mercato giapponese “The Residence”, consentendo ai viaggiatori in volo da e per Tokyo di vivere l’esperienza di lusso per eccellenza dell’aviazione commerciale.
Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Tokyo occupa da sempre un posto speciale nel cuore dei nostri ospiti e oggi siamo orgogliosi di ricambiare questo affetto con un aeromobile davvero straordinario. L’introduzione dell’A380 rafforza il nostro impegno nei confronti del mercato giapponese, rispondendo alla forte domanda di viaggi premium tra Abu Dhabi e Tokyo. Con questa rotta, rimettiamo in servizio l’ottavo A380 della nostra flotta, ampliando ulteriormente le nostre operazioni e l’offerta premium. Che si voli in Economy, Business, First o The Residence, promettiamo ai nostri ospiti un viaggio indimenticabile e di alto livello”.
L’aumento della capacità migliora la connettività per un maggior numero di visitatori giapponesi che desiderano esplorare Abu Dhabi o proseguire il viaggio attraverso l’ampia rete globale di Etihad. Chi deve effettuare un volo in coincidenza può godere di un’esperienza aeroportuale senza intoppi o approfittare di un soggiorno gratuito in hotel con l’Abu Dhabi Stopover programme di Etihad.
(Ufficio Stampa Etihad Airways)