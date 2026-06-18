Airbus e l’Armenia siglano un ordine per sei H145 

Airbus Helicopters e la Repubblica di Armenia hanno firmato un contratto per l’acquisizione di sei elicotteri H145.

“L’accordo, finalizzato in occasione della visita di Stato ufficiale del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron a Yerevan, è recentemente entrato in vigore, segnando una tappa fondamentale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Francia e Armenia.

Gli elicotteri H145 multiruolo saranno impiegati in missioni di trasporto. Questa acquisizione rappresenta il primo contratto in assoluto stipulato dall’Armenia con Airbus Helicopters, a testimonianza della modernizzazione delle capacità ad ala rotante del Paese con una delle piattaforme più versatili e affidabili della sua categoria”, afferma Airbus.

“È un grande onore accogliere ufficialmente la Repubblica di Armenia nella famiglia Airbus Helicopters. Questo primo contratto testimonia il consolidamento della partnership tra la nostra azienda e l’Armenia, e siamo orgogliosi di affiancare il Paese nel percorso di modernizzazione delle proprie capacità aeree”, ha dichiarato Ludovic Boistot, Vice President, Head of Eastern Europe, Central Asia, Caucasus. “L’H145 è una piattaforma di comprovata robustezza operativa, in grado di offrire alle autorità armene la flessibilità e l’affidabilità necessarie per rispondere anche alle esigenze più impegnative delle missioni di trasporto. Siamo fiduciosi che questa collaborazione possa consolidarsi in una partnership duratura e proficua nei prossimi anni”.

“L’H145 è rinomato per le sue elevate prestazioni, in particolare in ambienti ad alta quota e ad alte temperature, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto alla geografia variegata e montuosa dell’Armenia. La versione pentapala dell’H145 offre un maggiore carico utile, un’esperienza di volo più fluida e un regime di manutenzione semplificato.

Complessivamente, sono oltre 1.800 gli elicotteri della famiglia H145 in servizio, con un totale di oltre 8,5 milioni di ore di volo registrate. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e Helionix digital avionics suite. Il velivolo include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che incrementa i livelli di sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente contenuta rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra quelle dei concorrenti”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)