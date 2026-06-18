News Brevi – 18.06.2026

AERONAUTICA MILITARE: GIORNATA DEL TRASPORTO SANITARIO AEREO STRATEGICO – Il 9 giugno, presso l’Aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, si è tenuta la “Giornata del Trasporto Sanitario Aereo Strategico: capacità ed esperienze operative”, prima edizione di un evento organizzato per fare il punto sulle capacità ed esperienze maturate dall’Aeronautica Militare in questo delicato ambito a servizio del Paese ed analizzare insieme ai principali referenti istituzionali ed internazionali del settore le prospettive di sviluppo in termini procedurali e tecnologici. L’evento ha confermato l’importanza della dimensione “dual use” del sistema di trasporto sanitario con mezzo aereo, una capacità sviluppata per le esigenze del comparto Difesa ma costantemente impiegata a supporto della collettività nazionale e internazionale nelle situazioni di emergenza. L’evento si è sviluppato su una parte iniziale di tipo congressuale, presso l’Aula “Mario de Bernardi” della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, introdotta dal Brig. Gen. Emanuele Garzia, Capo del Servizio Sanitario del Comando Logistico AM, che nel delineare il quadro delle attività e l’integrazione tra i diversi attori nel settore dei trasporti aerei sanitari, ha sottolineato come “l’Aeronautica Militare sia pienamente coinvolta in un processo sinergico di interoperabilità a livello internazionale, interforze e interagenzia nell’ambito del quale le diverse realtà del trasporto aereo sanitario comunicano e collaborano come un corpo solo, al servizio del cittadino e del Sistema Paese nel suo complesso”. Il dibattito si è sviluppato attraverso una prima sessione dedicata alle capacità e allo sviluppo tecnologico del settore, i cui contributi hanno ridefinito il quadro evolutivo dello strumento aereo sanitario, con particolare riferimento ai nuovi moduli sanitari per il trasporto di pazienti critici installati a bordo dei velivoli KC-767 del 14° Stormo. La seconda sessione ha preso in esame l’impiego operativo sul campo, analizzando in particolare il modello gestionale del ponte aereo umanitario disposto dal Ministero della Difesa per il trasferimento di oltre duecento pazienti provenienti da Gaza. L’ultima sessione ha affrontato la dimensione multinazionale dell’evacuazione medica, con gli interventi di rappresentati dello European Air Transport Command (EATC) di Eindhoven, tra cui il Col. Henning Von Perbandt, Capo dell’Aeromedical Evacuation Control Centre (AECC), e della Luftwaffe, focalizzando l’attenzione sugli standard di interoperabilità in campo europeo. “Oggi abbiamo davanti a noi l’esempio concreto di un’organizzazione complessa che unisce alcune delle migliori eccellenze del Paese”, ha dichiarato a chiusura dell’evento il Generale di Squadra Aerea Achille Cazzaniga, Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare. “Lavorare insieme a così tanti attori diversi non è mai semplice, ma giornate come questa sono fondamentali perché ci permettono di dialogare e trovare risposte comuni in scenari sempre più difficili. Le capacità che mettiamo in campo hanno una forte valenza ‘duale’: nascono per la Difesa, ma diventano una risorsa strategica vitale per soccorrere la popolazione civile in caso di crisi o calamità naturali, come abbiamo dimostrato più volte in questi anni. Questo evento è un momento prezioso per consolidare una sinergia che resta, sempre e prima di tutto, a completa disposizione del Sistema Paese”. Nel pomeriggio, le attività sono proseguite sulla linea di volo del 14° Stormo con una mostra statica di velivoli della Forza Armata in configurazione Evacuazione Aeromedica (MEDEVAC): un Falcon 900 ed un Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino, impiegati per trasporti sanitari d’urgenza a medio e lungo raggio; un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, assetto da trasporto estremamente versatile utilizzato ad esempio quando le condizioni del paziente ne richiedono il trasferimento direttamente a bordo dell’ambulanza o per trasporti in regime di alto bio-contenimento; un elicottero HH-139 del 15° Stormo, uno degli assetti ad ala rotante utilizzati per attività di ricerca e soccorso e anche per il trasporto di equipe mediche e di pazienti da e per luoghi non raggiungibili con assetti ad ala fissa. La mostra è stata completata da un KC-767 del 14° Stormo, velivolo da trasporto strategico a lungo raggio, configurato per l’occasione con dei nuovi moduli sanitari D1-D4 per l’assistenza intensiva ai pazienti durante il volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROITALIA: EU261, UNA RIFORMA CHE RISCHIA DI DANNEGGIARE PASSEGGERI, COMPAGNIE AEREE E SICUREZZA DEL VOLO – Aeroitalia informa: “Aeroitalia esprime forte preoccupazione per le modifiche al Regolamento Europeo EU261 attualmente in discussione presso le istituzioni comunitarie. Nato con l’obiettivo di garantire elevati livelli di tutela ai passeggeri, il regolamento si è progressivamente trasformato in uno strumento che rischia di produrre effetti opposti rispetto a quelli dichiarati, aumentando i costi del trasporto aereo, riducendo la concorrenza e penalizzando proprio quei cittadini che dovrebbe proteggere. L’approccio seguito negli ultimi anni dalle istituzioni europee appare sempre più ideologico e populista. Ogni problema del trasporto aereo viene affrontato attraverso l’introduzione di nuovi obblighi economici a carico delle compagnie, senza una reale valutazione delle conseguenze operative, industriali e sociali. Particolarmente preoccupante è la filosofia che continua a permeare il Regolamento EU261: l’idea che ogni ritardo o cancellazione debba essere affrontato principalmente attraverso sanzioni economiche e compensazioni automatiche. La sicurezza del volo deve essere e rimanere il valore assoluto dell’aviazione civile. Nessuna compagnia aerea, nessun direttore operativo e nessun comandante dovrebbero mai trovarsi nella condizione di subire pressioni economiche che possano anche indirettamente influenzare decisioni che devono essere assunte esclusivamente sulla base della sicurezza. Chi conosce realmente il settore sa che esistono circostanze nelle quali ritardare o cancellare un volo rappresenta la scelta più prudente e responsabile. Un sistema che aumenta continuamente le conseguenze economiche di tali decisioni rischia di creare incentivi contrari alla cultura della sicurezza che l’Europa dovrebbe invece promuovere e rafforzare. Aeroitalia guarda inoltre con forte preoccupazione alla proposta di imporre l’inclusione del bagaglio nel prezzo del biglietto. Questa misura viene presentata come una tutela per il consumatore ma rappresenta, nella realtà, un danno per milioni di passeggeri europei. Oggi chi desidera viaggiare con il solo bagaglio a mano può acquistare un biglietto a prezzo inferiore. Obbligare le compagnie ad includere il bagaglio significa costringere tutti i passeggeri a pagare per un servizio che molti non utilizzano. Significa aumentare il costo medio dei biglietti, ridurre la libertà di scelta e penalizzare soprattutto famiglie, giovani, studenti e residenti delle aree periferiche e insulari”. “In un momento in cui le compagnie europee affrontano l’aumento dei costi del carburante, della pressione fiscale, degli oneri ambientali e della concorrenza internazionale, l’Europa dovrebbe lavorare per rafforzare la competitività del proprio settore aereo, non per indebolirlo ulteriormente. Aeroitalia lancia quindi un appello alle istituzioni europee affinché prevalgano il buon senso, la competenza tecnica e una reale conoscenza del settore. I passeggeri hanno bisogno di tutele efficaci, non di slogan. L’Europa ha bisogno di compagnie aeree solide, competitive e sostenibili. E soprattutto il trasporto aereo ha bisogno che la sicurezza resti sempre al di sopra di qualsiasi interesse economico, politico o ideologico”, conclue Aeroitalia.

FLIBCO POTENZIA IL COLLEGAMENTO CON L’AEROPORTO DI TORINO – Flibco, il servizio di shuttle aeroportuali scelto da migliaia di passeggeri, annuncia un importante potenziamento del servizio che collega il centro di Torino, con fermate presso l’Autostazione Corso Vittorio Emanuele II e Porta Nuova, a Torino Airport. L’investimento prevede l’introduzione di tre nuovi autobus di ultima generazione e l’ampliamento dell’offerta con 10 corse giornaliere aggiuntive, a conferma dell’impegno dell’azienda nel rispondere al meglio alla domanda di mobilità aeroportuale sul territorio piemontese. I tre mezzi di ultima generazione sono progettati per offrire maggiore comfort e capacità di trasporto. Il servizio, operato in collaborazione con Bus Company, una delle più importanti realtà del trasporto passeggeri in Piemonte, vedrà, infatti, aumentare del 40% la propria capacità complessiva, con l’obiettivo di rispondere al meglio all’incremento della domanda di trasporto di passeggeri registrato presso l’Aeroporto di Torino. I nuovi veicoli integrano inoltre tecnologie orientate all’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi, contribuendo a rendere il servizio sempre più sostenibile e in linea con le esigenze di mobilità contemporanea. Tra gli elementi distintivi del rinnovo della flotta anche una particolare attenzione all’accessibilità. Tutti e tre i nuovi autobus sono infatti dotati di pedana per l’accesso delle persone con disabilità motoria, una scelta che riflette l’impegno di Flibco verso una mobilità inclusiva e accessibile. Il potenziamento del servizio prevede inoltre l’aggiunta di 10 corse giornaliere rispetto all’attuale programmazione. Un incremento che consentirà una copertura oraria ancora più ampia e una maggiore flessibilità per chi deve raggiungere Torino Airport o rientrare in città. Grazie alle fermate di Autostazione Corso Vittorio Emanuele II e Porta Nuova, il collegamento si conferma come una soluzione pratica e facilmente accessibile per residenti, turisti e viaggiatori business. “Con questo investimento confermiamo la nostra volontà di rafforzare ulteriormente la presenza di Flibco in Piemonte e di accompagnare la crescita di Torino Airport con un servizio sempre più efficiente, accessibile e sostenibile”, dichiara Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco Italia. “L’introduzione dei nuovi autobus e l’aumento delle frequenze ci consentono di offrire ai passeggeri una capacità superiore, maggiore flessibilità e un’esperienza di viaggio ancora più inclusiva, rispondendo concretamente alle esigenze di mobilità del territorio”. “La crescita del traffico dell’Aeroporto di Torino rappresenta certamente un’opportunità per sviluppare tutti i servizi rivolti ai passeggeri, incluso il trasporto da e per lo scalo”, commenta Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport. “Accogliamo quindi con grande soddisfazione l’investimento di Flibco che risponde con tempismo alla crescita dei passeggeri dell’aeroporto all’inizio del picco della stagione estiva ed in prospettiva con l’avvio dei nuovi voli, da settembre 2026, frutto della seconda base low cost sullo scalo”.

SALUTI UFFICIALI DEL PRESIDENTE ENAC ALLA NAPLES WILDLIFE STRIKE 2026 INTERNATIONAL CONFERENCE – Enac informa: “La seconda giornata della Wildlife Strike International Conference – Naples 2026, confronto internazionale dedicato alla gestione del rischio da fauna selvatica in aviazione, si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente Enac Pierluigi Di Palma. Il convegno, in corso a Napoli fino a domani, organizzato da Enac attraverso il Bird Strike Committee Italy (BSCI), con il supporto di Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, mira a promuovere l’avanzamento della sicurezza del volo attraverso scienza, innovazione e la cooperazione tra Istituzioni, accademia e player del settore”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Con questa conferenza, l’Enac ha voluto creare un importante momento di raccordo tra Istituzioni, comunità scientifica e player del settore per rafforzare la sicurezza del trasporto aereo attraverso l’innovazione, la ricerca applicata e la condivisione delle migliori pratiche a livello mondiale. Napoli è in questi giorni il punto di sintesi della comunità internazionale impegnata su questo fronte: la presenza di 182 partecipanti provenienti da 34 Paesi e cinque continenti conferma il valore di un impegno comune per affrontare una sfida che riguarda l’intero sistema dell’aviazione civile”. Intervenuto nella giornata odierna, per Enac, anche il Direttore Centrale Claudio Eminente.

SI CHIUDE LA SECONDA EDIZIONE DI “TUTTI A BORDO!”: VOLOTEA PREMIA LA CREATIVITÀ DEI PICCOLI VIAGGIATORI – Volotea informa: “Si è conclusa all’insegna della creatività la seconda edizione di “Tutti a Bordo!”, il progetto educativo promosso da Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, pensato per accompagnare gli studenti delle scuole primarie alla scoperta del mondo del viaggio e delle bellezze del territorio italiano. Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, l’iniziativa ha coinvolto 1.000 classi, per un totale di circa 25.000 alunni e oltre 1.000 tra insegnanti e dirigenti scolastici di Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Attraverso materiali didattici, attività ludiche, schede interattive e contenuti CLIL – Content and Language Integrated Learning, i bambini hanno potuto approfondire i cinque temi centrali del progetto: il viaggio come esperienza di crescita, il galateo del piccolo viaggiatore, il mondo dell’aereo, l’aeroporto e la scoperta delle curiosità che rendono unico il patrimonio italiano. Il percorso educativo si è concluso con un contest finale che ha trasformato le conoscenze acquisite durante l’anno in un progetto capace di raccontare il viaggio come esperienza di scoperta, crescita e incontro. Un invito raccolto con entusiasmo dalle classi che hanno deciso di aderire, dando vita a elaborati creativi ispirati ai territori italiani e alle connessioni che uniscono luoghi, persone e culture. Tra tutti i progetti presentati, la giuria di Volotea ha premiato “Il filo del nostro viaggio alla scoperta dell’Italia”, realizzato dalla classe 4^C della Scuola Primaria D’Assisi – N. Amore di Sant’Anastasia (NA). Partendo da una grande mappa dell’Italia, gli alunni hanno costruito un originale percorso visivo in cui fili colorati collegano regioni, città e luoghi simbolo del Paese, dando vita a una rete di connessioni che attraversa l’intera penisola. Un lavoro che racconta il viaggio non solo come spostamento geografico, ma come strumento capace di creare legami, avvicinare territori diversi e mettere in relazione storie, tradizioni e culture. Per la classe vincitrice sono previsti voucher Volotea per tutti gli alunni e per l’insegnante, oltre a un kit di cancelleria dedicato”. “Con Tutti a Bordo! abbiamo voluto offrire agli insegnanti uno strumento educativo innovativo per parlare di geografia, cittadinanza e scoperta del territorio attraverso il linguaggio del viaggio”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Siamo rimasti colpiti dalla qualità e dalla fantasia degli elaborati ricevuti e desideriamo congratularci con la classe vincitrice. Iniziative come questa confermano quanto il viaggio possa essere un potente strumento di apprendimento, capace di stimolare curiosità, creatività e apertura verso il mondo che ci circonda”.

DASSAULT SPONSORIZZA IL 2026 GEOPOLITICS BOOK AWARD – Dassault Aviation informa: “Il 2026 Geopolitics Book Award è stato assegnato a Céline Marangé. Svoltasi sotto il patrocinio di Catherine Vautrin, Minister of the Armed Forces and Veterans Affairs, la 13ª edizione del Geopolitics Book Award, sponsorizzato da Dassault Aviation, si è tenuta il 17 giugno presso l’Hôtel Dassault, alla presenza di Alice Rufo, Minister Delegate to the Minister of the Armed Forces and Veterans Affairs. Istituito nel 2013, il Geopolitics Book Award riconosce un’opera (studio, saggio, biografia, ecc.) che riesca a rendere accessibili a un pubblico più ampio le tematiche geopolitiche e strategiche. Il suo obiettivo è quello di consentire a un vasto pubblico francese e francofono, non specializzato, di comprendere meglio le principali sfide internazionali che caratterizzano la nostra epoca”.

SAAB INVESTE IN COMAND AI – Saab informa: “Saab ha annunciato un investimento strategico di 11,1 milioni di euro per l’acquisizione di una partecipazione del 10% in Comand AI, Paris-based battlefield AI company. L’investimento integra le soluzioni di pianificazione basate sull’intelligenza artificiale e le competenze tecniche di Comand AI nell’ecosistema di ricerca e sviluppo di Saab, supportando la continua evoluzione delle Saab command and control (C2) and C5ISR capabilities, inclusi sistemi come GlobalEye e le iniziative in corso per il C2 multidominio”.

ANA ANNUNCIA IL PRIMO PERSONAL SAF PROGRAM – ANA informa: “All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) ha presentato oggi un nuovo Personal Program for individual customers, nell’ambito della sua “SAF Flight Initiative”, che si aggiunge al corporate program già esistente. Il programma è progettato per offrire ai clienti un modo diretto per ridurre le emissioni di CO2 legate al trasporto aereo attraverso l’utilizzo di SAF. Grazie alla collaborazione con la Norwegian software company Chooose AS (Chooose), i clienti ANA possono monitorare le proprie emissioni di CO2 legate ai voli e acquistare carburanti SAF con caratteristiche ambientali che contribuiscono alla decarbonizzazione del settore aeronautico”. “ANA Group considera prioritario plasmare il futuro dell’aviazione e costruire una società più sostenibile”, ha dichiarato Seiji Ejima, Executive Vice President of ANA. “Accelerare la decarbonizzazione del settore aeronautico attraverso l’utilizzo di SAF è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2. Con il lancio di questo nuovo programma, invitiamo i nostri clienti a unirsi a noi come partner nella creazione di un futuro migliore insieme”.

EASYJET LANCIA 13 NUOVE ROTTE INVERNALI DA OTTO AEROPORTI DEL REGNO UNITO – easyJet ha annunciato nuove rotte da London Luton a Kittila e Strasburgo, da London Southend a Edimburgo, da Birmingham a Copenhagen, da Manchester al Cairo, da Liverpool a Kittilä e Reykjavik, da Newcastle per Barcellona, Berlino, Copenhagen, Hurghada e Rovaniemi, da Newquay per Ginevra. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare 13 nuove rotte e migliaia di pacchetti vacanza in più disponibili da otto aeroporti del Regno Unito per questo inverno, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia dal loro aeroporto locale, il tutto con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un servizio fantastico. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti in tutto il Regno Unito una maggiore connettività regionale e a sostenere il turismo in entrata. Che i nostri clienti siano alla ricerca di sole invernale, sci o avventura, ora possono prenotare con fiducia una gamma ancora più ampia di destinazioni e non vediamo l’ora di dar loro il benvenuto a bordo”.

EMIRATES SKYCARGO STRINGE UNA PARTNERSHIP CON DOGS 4 WILDLIFE – Emirates informa: “Emirates SkyCargo ha stretto una partnership con Dogs 4 Wildlife, un’organizzazione benefica con sede nel Regno Unito che protegge la fauna selvatica in via di estinzione in Africa attraverso l’impiego di specialist conservation dogs. Nella prima fase della partnership, Emirates SkyCargo trasporterà cani dal Regno Unito all’Africa meridionale, dove lavoreranno a fianco dei ranger dei parchi naturali per rintracciare i bracconieri e rafforzare gli sforzi di conservazione. I primi due cani, Vega e Kuda, entrambi pastori belgi Malinois, sono cani specializzati nel tracciamento olfattivo umano, addestrati da Dogs 4 Wildlife per operazioni di conservazione. Selezionati per la loro eccezionale energia, determinazione e innata capacità di seguire le tracce, Vega e Kuda contribuiranno alla formazione di una nuova unità cinofila per la conservazione della fauna selvatica, a supporto delle attività di protezione della fauna in Zimbabwe. I cani partiranno da Londra per Harare via Dubai alla fine di giugno e, al loro arrivo, saranno impiegati nel Parco Nazionale di Matusadona, Zimbabwe”. Badr Abbas, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “La protezione della fauna selvatica è una responsabilità condivisa che richiede collaborazione, innovazione e impegno a lungo termine. Attraverso la nostra partnership con Dogs 4 Wildlife, siamo orgogliosi di supportare l’impiego di cani da conservazione altamente addestrati, come Vega e Kuda, in diverse iniziative di conservazione. Questi animali svolgeranno un ruolo fondamentale nella protezione delle specie in via di estinzione e nel rafforzamento degli sforzi di conservazione sul campo. Questa partnership riflette il più ampio impegno di Emirates SkyCargo nella lotta al commercio illegale di specie selvatiche e nel supporto alle organizzazioni che generano un impatto significativo per la fauna selvatica e le comunità globali”. “La partnership tra Emirates SkyCargo e Dogs 4 Wildlife si allinea perfettamente con il consolidato impegno di Emirates per la protezione della fauna selvatica. La compagnia aerea adotta una politica di tolleranza zero nei confronti del commercio illegale di specie selvatiche, incluso il divieto di trasporto di trofei di caccia. Emirates SkyCargo implementa inoltre rigorosi processi di controllo e collabora strettamente con partner del settore, autorità governative e organizzazioni ambientaliste per contribuire a prevenire il movimento di prodotti illeciti derivati dalla fauna selvatica attraverso le supply chain globali. Dal lancio del suo programma di sensibilizzazione sul commercio illegale di specie selvatiche, Emirates ha formato oltre 46.000 dipendenti in tutta la sua divisione, aiutando i team in prima linea a identificare, segnalare e contrastare i potenziali rischi di traffico di specie selvatiche. Emirates ha inoltre ottenuto la certificazione IATA Environmental Assessment (IEnvA), che include un modulo dedicato alla fauna selvatica in linea con la Buckingham Palace Declaration”, conclude Emirates.

EASA: UNA DIGITAL EXPERIENCE PIU’ SEMPLòICE PER LE MOA AND MTOA ORGANIZATIONS – L’EASA informa: “I Maintenance Organisation Approval (MOA) and Maintenance Training Organisation Approval (MTOA) holders possono ora beneficiare di un modo più snello e digitale di interagire con l’EASA tramite l’Organisation Approvals Tool (OA Tool) e l’EASA Service Portal. L’OA Tool fornisce alle organizzazioni una piattaforma centrale che supporta le attività di supervisione dell’EASA durante l’intero ciclo di vita dell’approvazione. Le organizzazioni possono monitorare i risultati, inviare prove, tenere traccia delle azioni correttive e collaborare in modo più efficace con i propri team di supervisione EASA, il tutto in un ambiente trasparente e strutturato. L’EASA Service Portal funge da punto di accesso per l’invio di modifiche all’approvazione, domande e altre richieste. Offre alle organizzazioni un modo semplice e strutturato per avviare processi, inviare la documentazione di supporto e monitorare lo stato delle proprie richieste, contribuendo a garantire maggiore visibilità ed efficienza durante l’intero processo. Insieme, queste piattaforme complementari riducono il carico amministrativo, migliorano la visibilità delle attività in corso e rendono le interazioni con l’EASA più semplici ed efficienti. Collegando richieste, approvazioni e attività di supervisione in un ambiente digitale, le organizzazioni beneficiano di un’esperienza più trasparente e intuitiva. Le MOA and MTOA organisations sono incoraggiate a consultare i materiali di formazione e le guide disponibili sulle EASA Digital Services pages”.

JETBLUE ESPANDE LA MINT® EXPERIENCE A FORT LAUDERDALE – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato l’ampliamento dei suoi premium transcontinental flying da Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), con l’aggiunta di un nuovo daily Mint® service verso San Diego International Airport (SAN), a partire dal 19 novembre, e di ulteriori Mint flights per Los Angeles International Airport (LAX) e San Francisco International Airport (SFO). Con questa espansione, si raggiunge il più ampio programma di Mint flights da FLL nella storia della compagnia aerea”. “I clienti di Fort Lauderdale continuano a scegliere JetBlue per un’esperienza di viaggio migliore da costa a costa, e queste aggiunte offrono loro ancora di più di ciò che apprezzano di più: più voli, più opzioni premium e il comfort della classe Mint sulle principali rotte della Costa Ovest”, ha dichiarato Daniel Shurz, senior vice president, revenue, network and enterprise planning, JetBlue. “Con il nuovo servizio Mint per San Diego e i voli aggiuntivi per Los Angeles e San Francisco, rendiamo più facile per i viaggiatori del Sud della Florida raggiungere le loro destinazioni con il servizio, lo stile e la convenienza che contraddistinguono JetBlue”.

LOCKHEED MARTIN CELEBRA 75 ANNI A MARIETTA, GEORGIA – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin a Marietta, Georgia, ha celebrato il 75° anniversario del suo U.S. Center for Manufacturing Excellence il 17 giugno, presentando tecnologie all’avanguardia e innovazioni che sosterranno la missione del sito di fornire soluzioni per la nazione e i suoi alleati per le generazioni a venire. Lo stabilimento Lockheed Martin di Marietta e la sua linea di produzione del C-130 detengono il primato mondiale per la military aircraft production line ininterrottamente in funzione più a lungo nella storia. Sebbene il C-130 sia stato fondamentale per il successo dello stabilimento per decenni, la sua influenza e il suo impatto continuano a crescere, includendo anche il coinvolgimento nei progetti Skunk Works”. “Per 75 anni, il nostro team di Marietta si è evoluto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, della nazione e di un mondo in continua trasformazione, sviluppando soluzioni pionieristiche che rafforzano la sicurezza globale”, ha dichiarato O.J. Sanchez, Lockheed Martin Aeronautics president. “Onoriamo un’eredità costruita su eccellenza, impegno, comunità e innovazione, guardando al contempo ai prossimi 75 anni di sviluppo e fornitura di capacità che contano”. Lockheed Martin, affermata azienda globale nel settore della difesa, ha generato un impatto economico di 4,5 miliardi di dollari per lo Stato nel 2025 e impiega 5.600 persone. Lo stabilimento di Marietta funge da hub globale che offre produzione, supporto e una solida supply chain per clienti statunitensi e internazionali. Allo stesso tempo, la struttura rappresenta un punto di riferimento per l’economia e la forza lavoro degli Stati Uniti e dello Stato della Georgia. Oggi, il sito si conferma all’avanguardia nella produzione aerospaziale, realizzando il C-130J e il center wing assembly per l’F-35. Le attività in corso e future legate al progetto Skunk Works® sono state sottolineate come elementi chiave per i piani futuri del sito di Marietta”, conclude Lockheed Martin.

BOEING: I TEST SEGNANO UN PASSO IMPORTANTE VERSO UNO SPACE-BASED QUANTUM NETWORK – Boeing informa: “Boeing ha annunciato che il suo Q4S quantum networking satellite system ha dimostrato con successo l’high-fidelity entanglement swapping durante i ground testing di un compact, space-qualified payload. Questo risultato rappresenta un passo importante verso la dimostrazione del quantum networking in orbita. Sulla base dell’analisi condotta da Boeing di peer-reviewed publications riguardanti comparable entanglement-swapping experiments, il payload ha dimostrato prestazioni di alto livello entro i limiti di potenza e peso previsti per il volo spaziale. Il team ha inoltre completato gli environmental qualification testing, una serie di prove progettate per verificare che il flight payload possa resistere alle sollecitazioni del lancio e alle difficili condizioni dello spazio. Con l’avvio dell’integrazione finale dello spacecraft, la missione Q4S rimane in linea con i tempi previsti per il lancio e la dimostrazione in orbita nel 2027. Questo traguardo supporta la visione a lungo termine di Boeing di rendere possibile un global quantum internet che colleghi sensori e sistemi di calcolo quantistico su vaste distanze. Lo scambio di entanglement, un processo quantistico che contribuisce ad estendere i collegamenti quantistici oltre le semplici connessioni punto-punto, è un elemento fondamentale per le future reti quantistiche. I quantum networks potrebbero in futuro consentire la connessione di sensori, orologi e risorse di calcolo distanti con maggiore precisione, resilienza e affidabilità nell’integrità del collegamento. Nel breve termine, le tecnologie sottostanti potrebbero supportare future architetture di comunicazione sicure, una temporizzazione più precisa per la navigazione e i sistemi distribuiti, la validazione dell’integrità della rete e concetti di rilevamento avanzati che combinano dati provenienti da aria, terra, mare e spazio”. “Il Quantum networking ha il potenziale per trasformare il modo in cui le informazioni vengono condivise, temporizzate e protette nei sistemi globali, ma solo se possono funzionare al di fuori del laboratorio, in condizioni operative reali”, ha affermato Lane Ballard, Chief Technology Officer, Boeing. “Q4S si propone di prendere un’importante capacità quantistica e di dimostrarla su hardware pronto per la missione. È così che la scienza rivoluzionaria si trasforma in tecnologia utile”. “Una delle sfide più difficili delle reti quantistiche è mantenere prestazioni elevate pur rispettando i limiti di dimensioni, peso e consumo energetico di uno spacecraft”, ha affermato Jay Lowell, chief scientist for Boeing’s Quantum Systems organization. “Questi risultati dei test dimostrano che possiamo realizzare scambi ad alta fedeltà su un payload progettato per lo spazio, non solo per un laboratorio controllato. Questo rappresenta un passo significativo verso practical quantum networks”.

AIR FRANCE PRESENTA UNA NUOVA COLLEZIONE DI COCKTAIL ESCLUSIVI – Air France informa: “Quest’estate Air France svela una nuova offerta di cocktail disponibile su tutti i suoi voli a lungo raggio, pensata per i passeggeri di tutte le classi di viaggio. La compagnia aerea prosegue la sua collaborazione con lo chef mixologist Matthias Giroud, che ha creato un cocktail esclusivo a base di cognac per la classe Business, nonché una moderna reinterpretazione del kir cassis per le classi Premium ed Economy. Entrambi i cocktail sono realizzati con ingredienti di alta qualità, 100% francesi. Questa iniziativa permette ad Air France di celebrare l’arte della mixology e la rinomata competenza francese in questo campo. Nella classe Business a lungo raggio, Matthias Giroud ha ideato Quintessence, un cocktail esclusivo che incarna l’eleganza associata a questa classe di viaggio. Disponibile da oggi, questo nuovo cocktail esclusivo reinterpreta il Boulevardier, un cocktail classico nato in Francia negli anni ’20. È un cocktail che unisce sapientemente l’iconico cognac francese al vermouth rosso, un amaro alpino, e un tocco di fico. Servito con ghiaccio come aperitivo, o gustato senza ghiaccio a fine pasto come digestivo, offre un’esperienza di degustazione dolce e frizzante. Nelle cabine Premium ed Economy, lo chef barman ha creato l’instant cassis, una rivisitazione moderna dell’iconico Kir Cassis, un’eredità con oltre un secolo di storia e simbolo della tradizione francese dell’aperitivo. Questo cocktail è una delicata miscela di vino bianco Chardonnay e liquore di ribes nero della Borgogna, arricchita da un tocco di fiori di sambuco. Disponibile a bordo dal 1° luglio e offerto insieme ad altre bevande durante il servizio del pasto principale, questo cocktail si apprezza al meglio con cubetti di ghiaccio per un’esperienza di degustazione floreale, dolce e fruttata. Anche nella cabina La Première, Air France ha collaborato con l’alchimista Matthias Giroud per offrire ai clienti un’esclusiva collezione di cocktail alcolici e analcolici. Introdotti a bordo a partire da marzo 2025, questi tre cocktail esclusivi sono presentati in un’elegante confezione personalizzata. Questi cocktail, che fondono sapori autentici, sapranno soddisfare anche i palati più raffinati: Belle Époque, un cocktail alcolico amaro e frizzante, una reinterpretazione del Negroni; Parfum de France, un cocktail dolce e fruttato a basso contenuto alcolico, ispirato al mondo del vino (Chardonnay e Moscato); L’Éveil, un cocktail analcolico acidulo e speziato, a base di succo di mirtillo rosso infuso con menta, succo di lime, bouquet di foglie aromatiche e zenzero”.

80 ANNI DI AIR FRANCE FEMALE FLIGHT ATTENDANTS – Air France informa: “Nel dopoguerra, Air France si ricostruì e ampliò le proprie attività. La compagnia aerea rinnovò la flotta, sviluppò la rete di voli a lungo raggio e accompagnò la spettacolare crescita del trasporto aereo. Gli aerei iniziarono a trasportare più passeggeri, la durata dei voli si allungò e il numero di scali si ridusse. Anche il servizio a bordo dovette trasformarsi. Agli albori di Air France, infatti, la presenza di personale di cabina qualificato era tutt’altro che scontata. Prima della guerra, solo gli steward fornivano un servizio, seppur limitato, spesso sui voli a corto raggio. Fu in questo contesto che Air France assunse, nel 1946, le sue prime 11 assistenti di volo. Con loro, iniziò un nuovo capitolo nella storia della compagnia aerea: quello di una professione in divenire, destinata a prendere forma, professionalizzarsi e diventare uno dei volti più iconici dell’esperienza di viaggio francese. Nel corso dei decenni, la professione si è evoluta profondamente. Nel 1955, hostess e steward furono riuniti sotto un’unica denominazione: cabin crew. Con l’avvento dei jet e poi degli aerei a fusoliera larga, gli equipaggi si sono ingranditi e i ruoli sono diventati più strettamente coordinati e meglio organizzati. Sono emerse nuove posizioni, come quella di Purser and Chief Purser. Soprattutto, il ruolo del cabin crew non si è più limitato al servizio. La sicurezza è diventata una dimensione centrale, supportata da rigorosi corsi di formazione, esercitazioni regolari e una precisa padronanza delle procedure. Accoglienza dei passeggeri, servizio clienti, coordinamento dell’equipaggio, gestione delle emergenze: il ruolo dell’equipaggio di cabina oggi coniuga eccellenza interpersonale e competenza operativa. Fin dalle origini, gli assistenti di volo hanno incarnato l’immagine di Air France in tutto il mondo. Le loro uniformi, inizialmente concepite per essere pratiche e resistenti nell’immediato dopoguerra, sono gradualmente diventate un potente simbolo dell’eleganza della compagnia aerea. Da Georgette Rénal a Christian Lacroix, passando per Dior, Balenciaga e Carven, i più grandi nomi dell’alta moda hanno fatto parte di questa storia. Più che una semplice dichiarazione di stile, è un vero e proprio stile di vita che trova espressione a bordo: un impegno per il servizio, la cura dei dettagli, la gastronomia, l’eleganza, una cultura dell’ospitalità. Un’eredità in continuo movimento che continua a far risplendere il marchio Air France. Otto decenni dopo l’arrivo delle prime 11 flight attendants donne, questa storia continua a essere scritta ogni giorno. Oggi, oltre 13.000 membri dell’equipaggio di cabina, tra cui 8.800 donne, portano con orgoglio i colori di Air France in tutto il mondo, animati dallo stesso spirito di eccellenza, sicurezza, eleganza e servizio”.