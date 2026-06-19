Qantas reinventa i viaggi a lungo raggio con la Project Sunrise onboard experience

Qantas ha svelato oggi la prossima evoluzione del design della cabina per il Project Sunrise, che verrà lanciato con i primi voli non-stop al mondo tra Sydney e Londra a partire da ottobre 2027.

L’Airbus A350-1000ULR di Qantas è stato configurato con soli 238 posti, la densità di posti più bassa di qualsiasi A350 al mondo, offrendo a ogni passeggero più spazio a bordo. Ogni elemento è stato progettato per aiutare i passeggeri ad arrivare a destinazione sentendosi al meglio, grazie a un decennio di ricerca con il Charles Perkins Centre dell’Università di Sydney e alla stretta collaborazione con Caon Design Office e partner tecnologici.

Su tutto l’A350-1000ULR, sedili, illuminazione, area ristorazione e benessere sono stati progettati per funzionare in sinergia, aiutando i passeggeri a riposare quando lo desiderano, a distendersi e ad arrivare a destinazione sentendosi rigenerati.

L’A350-1000ULR disporrà di sei enclosed First suites, disposte in configurazione 1-1-1, ciascuna progettata con innovazioni e ricerche ergonomiche per offrire la migliore esperienza di volo a lungo raggio. Ogni suite è dotata di un letto completamente reclinabile da 80 pollici e di una poltrona reclinabile separata, con un ampio spazio flessibile per lavorare e mangiare per una o due persone, un armadio a tutta altezza e diverse aree per riporre gli effetti personali.

Le nuove First suites sono state sottoposte a mesi di test per mappare i punti di massima pressione, ottenendo un materasso in memory foam multistrato progettato per una distribuzione ottimale della pressione. L’illuminazione in ogni suite può essere programmata per supportare il ritmo circadiano del passeggero. A supporto della privacy e del servizio, un pannello digitale esterno alla suite consentirà ai passeggeri di comunicare discretamente con l’equipaggio durante il volo.

Le 52 Business suites sono disposte in configurazione 1-2-1. Per la prima volta, le Business suites di Qantas saranno dotate di una porta scorrevole per una maggiore privacy, nonché di un divisorio regolabile tra i sedili centrali alternati. Ogni suite include un letto completamente piatto da 80 pollici, un ampio tavolo da pranzo con piano di lavoro e maggiori opzioni per riporre i bagagli.

Per la Business Class è previsto un servizio pasti flessibile, che consentirà ai passeggeri di scegliere l’orario dei pasti in base a finestre temporali scientificamente ottimizzate, in linea con la ricerca sui ritmi circadiani che ha guidato ogni aspetto del design della Sunrise cabin. L’illuminazione luminescente si attenuerà a intervalli ottimizzati per favorire il sonno dei passeggeri.

La Premium Economy cabin da 40 posti è configurata 2-4-2 ed è stata completamente riprogettata per i viaggi a lunghissimo raggio. Ogni sedile è dotato di un sistema ergonomico di supporto per gambe e polpacci, un poggiatesta a forma di ala da 8 pollici per la privacy, tasche dedicate per articoli da toilette e oggetti personali e quello che sarà il più ampio spazio tra i sedili di qualsiasi aeromobile Qantas. Un sistema personalizzato in memory foam multistrato, testato in termini di modellazione ergonomica, supporto lombare e mappatura della pressione, è stato sviluppato specificamente per questa cabina.

La Economy cabin da 140 posti, configurata 3-3-3, offre una maggiore distanza tra i sedili rispetto a qualsiasi altro aeromobile Qantas attualmente in servizio. Il nuovo sedile Economy è inoltre dotato di un sistema di imbottitura in memory foam multistrato progettato su misura e sottoposto agli stessi test della Premium Economy, con rivestimento in lana intrecciata in una calda tonalità australiana “Pilbara Red”, che migliora la traspirabilità e la temperatura durante i voli a lungo raggio.

I clienti avranno anche un nuovo modo per rendere più confortevole l’esperienza in Economy grazie a Qantas Economy Plus. Posizionati nella parte anteriore della cabina dell’A350-1000ULR, i 42 Economy Plus seats offrono una distanza tra i sedili di 86 cm (34 pollici), imbarco prioritario e accesso prioritario alle cappelliere. Oltre il 70% dei sedili a bordo offre una distanza tra i sedili di 84 cm (33 pollici) o superiore, la più generosa di qualsiasi aeromobile Qantas. I membri Qantas Platinum One e Platinum Frequent Flyer hanno accesso gratuito ai posti Economy Plus al momento della prenotazione, mentre i membri Gold Frequent Flyer possono usufruirne a partire da 24 ore prima della partenza, in base alla disponibilità. In tutte le classi di viaggio, i passeggeri avranno la possibilità di preselezionare i pasti prima del volo.

Qantas sarà la prima compagnia aerea al mondo a offrire una purpose-built inflight Wellbeing Zone, situata tra la cabina Premium Economy e quella Economy. Progettata da Caon Design Office, l’area presenta pannelli a parete sagomati e maniglie elastiche integrate, un programma di movimento guidato su schermo, una stazione di idratazione e una gamma di bevande di alta qualità.

Il nuovo inflight entertainment system, il più significativo aggiornamento della compagnia aerea in oltre un decennio, è stato progettato per essere intuitivo come la tecnologia che i passeggeri utilizzano quotidianamente.

L’on screen ‘journey planner’, sincronizzato con l’illuminazione della cabina, mostra quando vengono serviti i pasti e quando la cabina si oscura per il riposo, consentendo ai passeggeri di pianificare il volo per l’intero tragitto. Il sistema è disponibile in 15 lingue, memorizza la cronologia di visualizzazione e permette ai passeggeri di condividere un film con un massimo di altre tre persone tramite la ‘watch together’ feature. Wi-Fi veloce a bordo e connessione Bluetooth sono disponibili in tutte le classi.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, afferma: “Il Project Sunrise ci ha offerto l’opportunità di ripensare ogni aspetto dell’esperienza di bordo. Lavorando a stretto contatto con il Charles Perkins Centre per molti anni, abbiamo progettato l’esperienza basandoci sui principi scientifici di ciò di cui il corpo ha bisogno durante un volo a lungo raggio, in modo che i passeggeri arrivino a destinazione sentendosi al meglio. Sarà un modo di viaggiare completamente nuovo e i nostri passeggeri lo percepiranno fin dal momento in cui saliranno a bordo”.

David Caon, fondatore di Caon Design Office, afferma: “Ogni parte della Project Sunrise cabin è stata progettata specificamente per Qantas. L’esperienza del passeggero, dal comfort al benessere, ha guidato il nostro processo di progettazione, durante il quale abbiamo attentamente considerato l’ambiente della cabina. Abbiamo dedicato anni allo sviluppo dei dettagli, collaborando con ingegneri e fornitori, sviluppando materiali e illuminazione su misura, analizzando le considerazioni ergonomiche e lavorando a stretto contatto con il Charles Perkins Centre. L’obiettivo è sempre stato quello di far sì che i passeggeri scendano da questi voli sentendosi rigenerati”.

Sono in corso ulteriori test e prove con i clienti delle nuove funzionalità della cabina, in vista dei primi Project Sunrise flights previsti per il 2027.

Il Project Sunrise collegherà in futuro la costa orientale dell’Australia con altre destinazioni internazionali, con la tratta Sydney-New York confermata come la prossima che seguirà la Sydney-Londra. Le date di lancio di questi servizi saranno annunciate il prossimo anno.

(Ufficio Stampa Qantas – Photo Credits: Qantas)