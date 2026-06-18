Embraer firma un Service and Support Agreement per migliorare la disponibilità operativa della Brazilian Air Force KC-390 Fleet

Embraer ha firmato un nuovo accordo a lungo termine con la Brazilian Air Force (FAB) per fornire soluzioni di supporto alla flotta KC-390 Millennium. L’accordo rafforza la partnership tra Embraer e la Brazilian Air Force (FAB), incentrata sulla massimizzazione della disponibilità operativa della piattaforma multiruolo. L’accordo prevede un supporto completo per l’intero ciclo di vita della flotta KC-390, coprendo sia gli aeromobili attualmente in servizio che quelli di prossima consegna.

“La firma di questo accordo di supporto logistico rafforza l’impegno della Brazilian Air Force (FAB) per la prontezza operativa e la disponibilità della flotta. Attraverso questo contratto, forniremo la manutenzione e il supporto logistico necessari per il KC-390 Millennium, un asset strategico per la mobilità, la difesa e le capacità di risposta rapida del Paese. Inoltre, l’accordo contribuisce a migliorare l’efficienza operativa della Brazilian Air Force (FAB), rafforzando al contempo l’affidabilità e garantendo la continuità di un programma che è diventato un punto di riferimento globale nell’aviazione militare”, ha dichiarato il Lieutenant-Brigadier Valter Malta, Brazilian Air Force General Support Commander.

“Siamo molto lieti di firmare questo accordo con la FAB. Questo contratto rafforza ulteriormente l’impegno pluridecennale di Embraer nel supportare la Brazilian Air Force con complete world-class solutions, progettate per massimizzare la disponibilità operativa e l’efficienza dell’intera KC-390 Millennium fleet. Il nostro obiettivo è supportare la prontezza operativa della FAB e la sua capacità di operare ai massimi livelli”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

L’accordo comprende un portafoglio completo di servizi di supporto, quali riparazione e revisione di componenti, fornitura di pezzi di ricambio, servizi di ingegneria, pubblicazioni tecniche e supporto aggiuntivo per situazioni di emergenza. L’ambito di applicazione è stato strutturato per migliorare le prestazioni logistiche, aumentare la prevedibilità operativa e consentire una risposta rapida alle esigenze della FAB.

Oltre alla Brazilian Air Force, la piattaforma multiruolo è già stata selezionata dalle forze aeree di Portogallo, Ungheria, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Repubblica dell’Uzbekistan, Svezia, Emirati Arabi Uniti, Slovacchia e Lituania.

(Ufficio Stampa Embraer)