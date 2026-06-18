SKY Airline amplia la distribuzione europea con l’ingresso nel BSP Italia e in altri mercati europei

SKY Airline ha rafforzato la propria presenza commerciale in Europa a seguito del suo ingresso, avvenuto a febbraio, nel BSP Italia e in altri BSP della regione.

Questo importante sviluppo consente alle agenzie di viaggio italiane ed europee di vendere i voli SKY Airline tramite i GDS Sabre e Amadeus, ampliando le opportunità di distribuzione e rendendo i servizi della compagnia aerea più accessibili al trade.

SKY Airline è una compagnia low-cost sudamericana, riconosciuta nel 2026 come la compagnia aerea più puntuale della regione e premiata per sette volte da Skytrax come Migliore Compagnia Low-Cost del Sud America, i cosiddetti “Oscar dell’Aviazione”. Con 25 anni di attività, una flotta moderna e sostenibile, SKY è l’unica compagnia aerea della regione a operare una flotta composta al 100% da aeromobili Airbus NEO, dotati di sedili completamente reclinabili per offrire un maggiore comfort ai passeggeri.

Nel prossimo futuro, SKY introdurrà l’Airbus NEO XLR, aeromobile di maggiori dimensioni e con capacità di autonomia estesa, che consentirà alla compagnia di operare rotte di lungo raggio. SKY mantiene inoltre accordi interline con ITA Airways, Air Europa, KLM, Air France e altri vettori, facilitando i collegamenti per i passeggeri europei diretti in America Latina.

L’ingresso della compagnia nei BSP europei rappresenta un ulteriore passo nella sua strategia di sviluppo commerciale, volta a rafforzare la cooperazione con il canale delle agenzie di viaggio e a rendere i voli SKY più facilmente prenotabili sui mercati internazionali.

SKY Airline opera in Cile e Perù, collegando destinazioni nazionali e internazionali in America Latina, nei Caraibi e negli Stati Uniti. Con un modello semplice, conveniente e accessibile, SKY continua a promuovere un trasporto aereo efficiente e orientato al cliente.

(Ufficio Stampa SKY Airline – Photo Credits: SKY Airline)