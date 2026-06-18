Tecnam nomina Altair Solutions come Official Maintenance, Training and Certified Pre-Owned Partner

Tecnam ha annunciato oggi la nomina di Altair Solutions come Official Maintenance, Training and Certified Pre-Owned Partner, rafforzando il suo impegno di lunga data per l’eccellenza del servizio clienti e un supporto completo durante l’intero ciclo di vita di proprietà dell’aeromobile.

“Forte di decenni di esperienza maturata all’interno dell’ecosistema Tecnam, Altair Solutions combina una profonda conoscenza tecnica, l’eccellenza operativa e un approccio incentrato sul cliente per fornire un supporto dedicato ai proprietari e agli operatori Tecnam in tutto il mondo. Pur operando come società indipendente di servizi aeronautici, Altair rappresenta la naturale estensione dei valori, degli standard e dell’impegno di Tecnam per il successo dei clienti.

Attraverso questa partnership strategica, Tecnam rafforza ulteriormente la sua capacità di concentrarsi sulla sua missione principale: progettare e produrre velivoli innovativi, efficienti e sostenibili, garantendo al contempo ai clienti di continuare a beneficiare di un supporto di alta qualità fornito da un’organizzazione specializzata interamente dedicata ai servizi aeronautici.

Altair Solutions si avvale di una solida rete internazionale di relazioni tecniche, operative e commerciali per supportare i clienti in tutto il mondo. Con sede presso il Capua Aerospace Hub, la sua portata si estende ben oltre l’Italia, garantendo un’assistenza tempestiva e affidabile ovunque gli operatori volino.

Altair Solutions è stata creata per offrire ai clienti un’esperienza di proprietà senza soluzione di continuità e un unico punto di contatto affidabile in ogni fase delle operazioni aeronautiche”, afferma Tecnam.

“Altair Solutions viene lanciata in un momento cruciale nell’evoluzione del Capua Aerospace Hub. La pista in cemento di recente costruzione, lunga 1.420 metri, insieme a oltre 17.000 metri quadrati di infrastrutture operative dedicate, crea l’ambiente ideale per supportare una nuova generazione di servizi aeronautici nel Sud Italia. Oltre al suo ruolo all’interno dell’ecosistema Tecnam, Altair intende sfruttare questa infrastruttura per sviluppare premium Fixed Base Operator (FBO) e diventare un punto di accesso strategico per l’aviazione generale e l’aviazione d’affari in tutta la regione mediterranea”, prosegue Tecnam.

Paolo Pascale Langer, CEO di Tecnam: “In Tecnam, abbiamo sempre creduto che l’assistenza clienti sia importante quanto l’aeromobile stesso. Attraverso la nostra partnership strategica con Altair Solutions, rafforziamo questo impegno creando un’organizzazione dedicata in grado di fornire la competenza, la reattività e la qualità che i nostri clienti si aspettano dal nome Tecnam. Questo approccio consente a Tecnam di rimanere focalizzata sull’innovazione e sull’eccellenza produttiva, garantendo al contempo agli operatori di tutto il mondo un’assistenza eccezionale per l’intero ciclo di vita.”

Giovanni Pascale Langer, CEO di Altair Solutions: “Altair Solutions è stata fondata sulla competenza, la professionalità e i valori incentrati sul cliente sviluppati in decenni al fianco di Tecnam. In qualità di partner ufficiale di Tecnam per la manutenzione, la formazione e la certificazione di aeromobili usati, la nostra prima responsabilità è garantire continuità, fiducia ed eccellenza per la comunità globale di Tecnam. Allo stesso tempo, la nostra visione va oltre il tradizionale supporto post-vendita. Sebbene le nostre radici siano saldamente ancorate a Capua e all’interno dell’ecosistema Tecnam, la nostra mentalità è globale. Grazie alle relazioni e all’esperienza che abbiamo costruito nel corso dei decenni, ci impegniamo a supportare i clienti ovunque operino, offrendo la reattività, la fiducia e l’eccellenza tecnica che si aspettano da un vero partner nel settore dell’aviazione. La trasformazione di Capua Airport fornisce la base ideale per realizzare questa ambizione, consentendoci di espandere progressivamente le nostre capacità nell’intero settore dell’aviazione generale, inclusi turboprop and business jet operators, e stabilendo un nuovo punto di riferimento per i servizi aeronautici nel Mediterraneo”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)