Qatar Airways rafforza la leadership in vista della prossima fase di crescita

Qatar Airways Group ha ripristinato la propria rete all’85% dei livelli pre-crisi e ha creato due nuove posizioni dirigenziali per ottimizzare le operazioni e rafforzare l’attenzione al cliente.

Questo traguardo è stato raggiunto con il lancio, questa settimana, del summer 2026 schedule della compagnia aerea, che prevede oltre 140 partenze giornaliere da Doha verso più di 160 destinazioni in tutto il mondo. Il risultato rispecchia l’obiettivo che il Gruppo si era prefissato all’inizio di quest’anno, al culmine della crisi regionale che aveva paralizzato gran parte della sua rete, ovvero ricostruire la rete all’85% entro metà giugno.

Le due nuove nomine supportano tre priorità che plasmeranno la prossima fase di crescita del Gruppo. L’obiettivo è offrire una world-class passenger experience in ogni punto di contatto, ampliando la rete di trasporto passeggeri e merci con una flotta moderna e la Qsuite di nuova generazione, e investendo nelle proprie risorse umane, nella loro crescita professionale, nella pianificazione della successione e nelle competenze che gli anni a venire richiederanno.

Entrambi i ruoli riportano direttamente al Group Chief Executive Officer, Hamad Al-Khater..

Il Chief Operating Officer riunirà le funzioni operative del Gruppo sotto un’unica guida, con particolare attenzione alla responsabilità, alle prestazioni e ai più elevati standard di sicurezza. Il ruolo è ricoperto da Abdulla Ali, cittadino del Qatar, promosso dalla sua attuale posizione di Senior Vice President of Ground Services. Mr. Ali vanta una vasta esperienza nel settore delle compagnie aeree, degli aeroporti e delle operazioni di rete, con una comprovata capacità di raggiungere gli obiettivi e di guidare team ad alte prestazioni.

Il Chief Customer Officer riunirà il marchio e i punti di contatto con il cliente sotto un unico obiettivo coordinato, garantendo coerenza, eccellenza e cordialità durante tutto il percorso del cliente. Il ruolo sarà ricoperto da Calum Laming, cittadino con doppia nazionalità irlandese e britannica, che ha ricoperto la carica di Chief Customer Officer presso British Airways dal 2022 fino all’inizio di quest’anno, e ha maturato esperienza in posizioni di rilievo con focus sul cliente presso importanti compagnie aeree internazionali, tra cui Etihad Airways e Air New Zealand.

Hamad Al-Khater, Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Queste nomine rappresentano il futuro. Con l’ingresso di Abdulla e Calum nel nostro team dirigenziale, saremo più rapidi, rafforzeremo la nostra attenzione all’eccellenza e metteremo il cliente al centro di ogni decisione. Riguardano anche le nostre risorse umane, ampliando la nostra capacità di sviluppare talenti e supportare la crescita dei nostri straordinari team”.

Mr. Ali e Mr. Laming assumeranno i loro nuovi incarichi il 1° novembre 2026.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)