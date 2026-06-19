Delta migliora l’efficienza della flotta con le VCT Finlets sui Boeing 737NG

Delta Air Lines installerà un finlet modification package di Vortex Control Technologies (VCT) sulla sua flotta Boeing 737-800 e 737-900ER, portando l’aggiornamento a 240 aeromobili una volta completata l’installazione. La decisione fa seguito a una collaborazione tecnica completa e a una in-service evaluation tra le due società, che ha incluso l’analisi di flight test data, operational trends and engineering review delle aerodynamic performance.

“Le Finlets sono aerodynamic devices installati sulla parte posteriore della fusoliera di un aeromobile che rimodellano il flusso d’aria, riducono la resistenza aerodinamica e migliorano la fuel efficiency. Tutti gli aeromobili generano vortici in volo, in particolare alle estremità alari e nella parte posteriore della fusoliera. Le Finlet di VCT riducono la separazione del flusso e migliorano la distribuzione della pressione lungo la parte posteriore della fusoliera, con conseguente riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio”, afferma Delta.

“Dotare queste flotte di Boeing 737-800 e 737-900ER di Finlet rappresenta un traguardo significativo per VCT. Siamo orgogliosi di fornire una tecnologia pratica che aiuta le compagnie aeree a migliorare la fuel efficiency, a ridurre le emissioni di carbonio e ottimizzare la redditività operativa”, ha dichiarato Gil Morgan, Chief Executive Officer of Vortex Control Technologies.

“L’implementazione delle Finlet si basa sul fleet modification approach di Delta ed è stata definita tenendo conto della sicurezza e della strategia, a seguito di un rigoroso processo di valutazione. La valutazione ha incluso la flight test validation, l’analisi delle tendenze operative e l’engineering review delle aerodynamic performance utilizzando la computational fluid dynamics (CFD) analysis sugli aeromobili Boeing 737NG di Delta.

La decisione di Delta di equipaggiare la propria flotta di Boeing 737-800 e 737-900ER con i Finlets riflette il costante impegno della compagnia aerea nel ridurre il consumo di carburante, diminuire le emissioni e migliorare l’efficienza operativa attraverso soluzioni pratiche e basate sui dati.

Considerando che circa il 90% delle emissioni di carbonio di Delta proviene dal consumo di jet fuel, iniziative come i Finlets svolgono un ruolo importante nel migliorare l’efficienza della flotta, supportando al contempo gli obiettivi di sostenibilità più ampi della compagnia aerea”, prosegue Delta.

“Delta ricerca partner e innovazioni che migliorino le prestazioni, riducano l’impatto ambientale e generino benefici operativi a lungo termine”, ha dichiarato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “Apprezziamo la solida collaborazione con VCT durante tutto il processo di valutazione e non vediamo l’ora di implementare questa soluzione per supportare ulteriormente le nostre fleet efficiency initiatives in corso”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)