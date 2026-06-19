Dassault Aviation: il Falcon 10X effettua il primo volo

Oggi, il nuovo Falcon 10X di Dassault Aviation ha completato con successo il suo primo volo, dimostrando la maturità del programma e segnando l’inizio della flight test campaign.

“Questo volo inaugurale rappresenta un’altra pietra miliare per Dassault”, ha dichiarato il Presidente e CEO, Eric Trappier. “È il risultato della dedizione e dell’elevata competenza dei nostri team di ingegneri, produttori e piloti, nonché della qualità della nostra rete globale di partner. Siamo tutti entusiasti di questo giorno, che segna l’inizio di una nuova fase per il 10X”.

“Il Test Pilot Sébastien Dupont de Dinechin e il copilota Fabrice Dougnac sono decollati dalla pista 23 dell’aeroporto di Bordeaux-Mérignac alle 11:10 per un volo di due ore e mezza. I piloti hanno valutato le caratteristiche di manovrabilità e i sistemi a 15.000 piedi, quindi hanno retratto il landing gear e tutte le superfici mobili prima di salire a 40.000 piedi, dove hanno accelerato fino a Mach 0,82. Sono rientrati a Bordeaux-Mérignac per un atterraggio senza problemi alle 13:40”, afferma Dassault Aviation.

“Il volo di oggi è stato il culmine di anni di lavoro di migliaia di dipendenti e partner Dassault”, ha commentato de Dinechin. “Il lavoro è stato ripagato con un volo che si è svolto come previsto ed è stato un piacere pilotarlo”.

“Il primo velivolo sarà presto seguito in volo da un secondo test aircraft, in fase di completamento, e da un terzo, che è in fase di allestimento con interni completi e sarà utilizzato principalmente per cabin functional and reliability testing.

Dassault Aviation è l’unico costruttore aeronautico al mondo ad avere un aereo completamente nuovo in volo nel 2026. La duplice competenza di Dassault, nel settore civile e della difesa, rappresenta un punto di forza a lungo termine per l’azienda”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation – I. Couturier)