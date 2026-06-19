Il Condor Supervisory Board nomina un nuovo CCO e un nuovo CFO

La compagnia aerea tedesca Condor amplia il proprio Executive Management Board: a partire dal 1° agosto 2026, il Condor Supervisory Board ha nominato il Dott. Pierre Dominique Prümm come Chief Commercial Officer (CCO). Nel suo nuovo ruolo, Prümm sarà responsabile per Network and Partnerships, Revenue Management, Cargo, Sales and E-Commerce. Contemporaneamente, Dag Jessel è stato nominato Chief Financial Officer (CFO), con effetto dal 6 luglio 2026, succedendo a Björn Walther. Ampliando il proprio Executive Management Board, Condor rafforza la leadership commerciale e finanziaria dell’azienda e crea le basi per una crescita sostenibile a lungo termine.

“Con l’evoluzione di Condor verso una network airline, grazie all’espansione del suo city network, le esigenze in termini di gestione commerciale, coordinamento e sviluppo strategico stanno aumentando significativamente. Per questo motivo, abbiamo deciso di creare la nuova posizione di Chief Commercial Officer. Durante la fase di maggiore crescita nella storia di Condor, stiamo investendo in modo mirato laddove ulteriori capacità gestionali e decisionali possono contribuire direttamente al successo della nostra trasformazione”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor.

“Oltre a dare il benvenuto al nostro nuovo CCO, siamo lieti di dare il benvenuto anche al nostro nuovo Chief Financial Officer”, ha proseguito Gerber. “Con l’ingresso del Dott. Pierre Dominique Prümm e di Dag Jessel nel Condor Executive Management Board, due dirigenti di grande esperienza si uniscono al team. Entrambi vantano una solida esperienza di leadership e una profonda conoscenza delle sfide legate alla trasformazione e alla crescita. Il loro contributo darà un impulso fondamentale al nostro continuo sviluppo. Desideriamo inoltre ringraziare sentitamente il nostro collega uscente Björn Walther per il suo eccezionale impegno e la sua straordinaria dedizione come CFO. Björn ha svolto un ruolo chiave nel rafforzare finanziariamente Condor e nell’aprire la strada all’indipendenza della compagnia. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

Björn Walther ha ricoperto la carica di Chief Financial Officer (CFO) di Condor da giugno 2022 e ha contribuito in modo significativo alla stabilizzazione finanziaria e al successo dello sviluppo della compagnia in questo periodo. Come annunciato all’inizio della primavera, Walther lascia l’azienda su sua richiesta.

Il Dott. Pierre Dominique Prümm vanta oltre vent’anni di esperienza dirigenziale nel settore aeronautico. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Executive Board Member for Aviation and Infrastructure at Fraport, dove era responsabile del core business operativo e strategico di Frankfurt Airport. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto diverse posizioni di leadership incentrate su strategia, sviluppo del business, crescita, orientamento al cliente e progetti infrastrutturali.

“La trasformazione in una network airline apre numerose nuove opportunità e prospettive economiche per Condor. Sono quindi entusiasta di contribuire allo sviluppo strategico di Condor e di aiutare a plasmare il futuro commerciale della compagnia aerea in questo nuovo ruolo”, ha dichiarato il Dott. Pierre Dominique Prümm.

Dag Jessel vanta una vasta esperienza internazionale come CFO e Managing Director. La sua carriera lo ha portato a lavorare in diverse aziende del settore industriale e dei servizi, nonché a partecipare a numerosi programmi internazionali di crescita e trasformazione. Ha mantenuto stretti legami con il settore dell’aviazione per molti anni: in Lufthansa ha ricoperto ruoli come Director Finance & HR North Asia e ruoli in Mergers & Acquisitions. Ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità nella gestione dei costi, nell’ottimizzazione dei processi e nell’ingegneria.

“Negli ultimi anni, Condor ha gettato le basi strategiche necessarie per proseguire il suo sviluppo strutturale ed economico. Sono lieto di assumermi la responsabilità di guidare questo progresso. Inoltre, l’aviazione mi accompagna fin dagli inizi della mia carriera professionale e rimane una mia grande passione ancora oggi”, ha dichiarato Dag Jessel.

Con la nomina del Dott. Pierre Dominique Prümm e di Dag Jessel, il Condor Executive Management Board sarà composto da cinque membri. Insieme al CEO Peter Gerber, Dag Jessel (CFO), Christian Schmitt (COO), il Dott. Pierre Dominique Prümm (CCO) e Heiko Holm (CTO) guideranno lo sviluppo strategico della compagnia e la accompagneranno nella sua prossima fase di crescita.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)