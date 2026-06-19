Wizz Air registra una giornata record con 1.200 voli operati in tutto il network

Wizz Air celebra oggi un importante traguardo operativo, raggiungendo quota 1.200 voli operati in una singola giornata, a conferma della solidità della propria strategia di crescita, dell’ampiezza del suo network in continua espansione e della persistente elevata domanda di viaggi aerei accessibili e convenienti in Europa e oltre.

“Questo risultato arriva mentre Wizz Air continua ad ampliare una delle flotte più giovani ed efficienti del settore, che conta oggi 267 aeromobili. L’espansione della flotta consente alla compagnia di inaugurare nuove rotte, aumentare le frequenze sui collegamenti più richiesti e offrire ai passeggeri una scelta ancora più ampia durante uno dei periodi di viaggio più intensi dell’anno.

Questo traguardo arriva inoltre nel pieno di una stagione estiva particolarmente intensa per il traffico aereo. Secondo le previsioni della IATA, il traffico passeggeri globale crescerà del 2,1% nel 2026, mentre in Europa è atteso un incremento del 2,8%, sostenuto dalla resilienza della domanda legata ai viaggi leisure e alle visite a familiari e amici vicini. Per il periodo estivo compreso tra giugno e settembre, Eurocontrol prevede una crescita media del traffico aereo nella rete europea del 2% rispetto all’estate 2025, con alcune settimane che potrebbero registrare aumenti fino al 5,1% e giornate di picco prossime a 37.000 voli”, afferma Wizz Air.

“Operare 1.200 voli in un solo giorno rappresenta un momento di grande orgoglio per Wizz Air ed è il risultato della crescita della nostra flotta, che oggi conta 267 aeromobili all’avanguardia, dell’espansione della nostra rete e, soprattutto, della forte domanda da parte dei passeggeri che continuano a scegliere Wizz Air per viaggiare in modo conveniente e affidabile”, ha dichiarato Diarmuid O’Conghaile, Chief Operations Officer di Wizz Air. “Questo risultato è anche un tributo alle migliaia di colleghi Wizz Air che rendono possibile ogni giorno un’operatività di questa portata: dai piloti e dagli assistenti di volo ai team di manutenzione, delle operazioni di terra e dell’assistenza ai clienti. Dietro le quinte, il nostro Centro di Controllo Operativo, supportato da strumenti digitali avanzati, processi decisionali basati sull’intelligenza artificiale e moderne tecnologie operative, ci aiuta a gestire ogni complessità e a garantire ai nostri clienti un servizio affidabile anche durante il periodo di viaggio più intenso dell’anno”.

“Nel mese di maggio, Wizz Air ha registrato eccellenti performance operative, raggiungendo un tasso di completamento dei voli del 99,99% sull’intera rete e un’elevata puntualità, con l’82,67% dei voli arrivati a destinazione entro 15 minuti dall’orario previsto. Per i passeggeri, i 1.200 voli operati in una sola giornata rappresentano molto più di un semplice dato operativo: significano migliaia di viaggi individuali attraverso l’ampia rete Wizz Air, che si estende su più continenti e collega quasi 200 destinazioni. Quest’estate, i clienti della compagnia voleranno verso vacanze attese da tempo, ricongiungimenti familiari, soggiorni al mare, festival, partite di calcio, opportunità di business ed esperienze dedicate a uno stile di vita attivo.

In una singola giornata, l’operatività di Wizz Air si traduce in: 1.200 voli in 24 ore, equivalenti a un decollo Wizz Air ogni 72 secondi in media; oltre 260.000 passeggeri trasportati in un solo giorno; 45 Paesi e 185 aeroporti collegati dalla rete della compagnia; oltre 4.000 membri degli equipaggi, insieme a migliaia di ingegneri e professionisti delle operazioni coinvolti nelle attività quotidiane”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)