Emirates amplia le operazioni in Ghana con voli settimanali aggiuntivi e celebra 40 anni di attività a Colombo

Emirates amplia le proprie operazioni in Ghana con l’introduzione di quattro voli settimanali aggiuntivi tra Dubai e Accra a partire dal 12 luglio 2026. Questo conferma l’impegno a lungo termine della compagnia aerea nei confronti del Ghana e supporta la crescente domanda di viaggi e connettività globale nel Paese.

Il nuovo servizio andrà ad affiancare l’attuale operatività giornaliera di Emirates e la costante crescita della domanda di viaggi aerei da e per Accra, che continua a registrare un elevato load factor durante tutto l’anno. Dal 12 luglio, il volo diretto Emirates, operato come EK789, partirà da Dubai alle 03:30 e arriverà ad Accra alle 07:40; il volo di ritorno, EK790, partirà da Accra alle 10:25 e arriverà a Dubai alle 22:40. Operati con un Boeing 777-300ER, questi voli saranno operativi il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica.

Il nuovo servizio è stato programmato in modo ottimale per collegare i viaggiatori da Accra ai principali hub commerciali e turistici, tra cui Pechino, Seul, Sydney, Perth, Mumbai, Singapore, New York JFK e Gedda. Il nuovo servizio offrirà inoltre ai viaggiatori un’opzione più comoda per raggiungere Accra via Dubai, principalmente da città come Delhi, Boston, Los Angeles e da aeroporti in Germania e nel Regno Unito.

Salem Almana, Emirates Country Manager, Ghana, ha dichiarato: “Da oltre vent’anni, Emirates collega con orgoglio il Ghana al resto del mondo. L’introduzione di questo ulteriore servizio dimostra la nostra continua fiducia nel mercato ghanese e il nostro impegno a supportare le crescenti esigenze di viaggio del Paese. Oltre a offrire maggiore comodità ai nostri clienti, questa espansione rafforzerà i legami commerciali, turistici e di business tra il Ghana e i principali mercati della nostra rete globale, contribuendo al contempo alla continua crescita del settore aeronautico ghanese. Attraverso Dubai, i viaggiatori potranno raggiungere agevolmente quasi 140 destinazioni in tutto il mondo, mentre i visitatori di ogni parte del globo avranno ancora più opportunità di scoprire il Ghana”.

Con l’introduzione dei voli EK789/EK790 a partire dal 12 luglio, Emirates servirà il Ghana con 11 voli settimanali operati dal suo Boeing 777-300ER, offrendo ai clienti 8 suite private in First Class, 42 posti completamente reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class. I viaggiatori da e per il Ghana potranno beneficiare del pluripremiato servizio Emirates e dei suoi prodotti all’avanguardia, sia a bordo che a terra, in tutte le classi.

Oltre al trasporto passeggeri, i voli aggiuntivi e dedicati supporteranno il trasporto merci da Accra a Dubai, tramite Emirates SkyCargo. L’ulteriore bellyhold capacity in entrambe le direzioni stimolerà ulteriormente l’economia e collegherà le aziende ghanesi con i loro clienti globali in modo rapido, affidabile ed efficiente.

Emirates celebra 40 anni di attività a Colombo, collegando lo Sri Lanka a Dubai e al resto del mondo

Emirates celebra 40 anni di servizio a Colombo, in Sri Lanka. Dal suo volo inaugurale nell’aprile del 1986, Emirates ha trasportato oltre 15 milioni di passeggeri con più di 97.000 voli da e per il Paese. Inoltre, solo negli ultimi due decenni, i voli Emirates hanno trasportato oltre 403.000 tonnellate di merci tra lo Sri Lanka e il resto della vasta rete della compagnia aerea. La crescita del mercato Dubai-Colombo dal 2022 ha registrato una crescita media annua del 20,5%, rafforzando Dubai come destinazione per affari, lavoro e turismo per migliaia di cingalesi.

Emirates opera attualmente tre voli giornalieri, collegando la città più grande dello Sri Lanka a oltre 135 destinazioni sulla sua vasta rete e supportando il commercio e il turismo. Nell’ultimo anno, Emirates ha collegato lo Sri Lanka a importanti mercati commerciali e turistici in Europa, in particolare Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svizzera.

La compagnia aerea ha inoltre garantito collegamenti internazionali senza soluzione di continuità, tramite il suo hub di Dubai, con le economie emergenti del Medio Oriente e dell’Africa. Sui voli da e per Colombo, i passeggeri possono godere dell’esperienza “Fly Better” a bordo del Boeing 777 e dell’ultimo arrivato nella flotta, l’Airbus A350.

La combinazione di entrambi i tipi di aeromobile offre posti in quattro classi di cabina, inclusa la Premium Economy. Per potenziare la connettività per i propri clienti, Emirates ha ampliato la sua partnership con SriLankan Airlines nel 2023, estendendola a 30 rotte su interline basis.

Questa collaborazione offre vantaggi significativi ai clienti che viaggiano verso destinazioni popolari in Estremo Oriente, Africa, Medio Oriente e Asia meridionale, tra cui la possibilità di viaggiare senza interruzioni con un unico biglietto e una maggiore connettività con le destinazioni delle reti di entrambe le compagnie aeree. Emirates e Sri Lanka Tourism mantengono inoltre una partnership strategica per promuovere l’isola presso il pubblico della solida rete della compagnia aerea.

Lo scorso anno, Emirates ha rafforzato il suo impegno nell’offrire esperienze di viaggio di alta qualità ai passeggeri da e per Colombo, introducendo la cabina Premium Economy sui suoi nuovi A350, dotati di tecnologie all’avanguardia, e anche sui Boeing 777 rinnovati operati sui voli EK650/651, con quattro classi di cabina riprogettate per offrire la sua ultima esperienza esclusiva.

Il trasporto merci da e per lo Sri Lanka è gestito dalle cargo operations di Emirates, con una capacità fino a 20 tonnellate nel belly hold degli aeromobili che servono la rotta Colombo-Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)