News Brevi – 23.06.2026

SPACE WEATHER: L’AERONAUTICA MILITARE AL 23rd MEDIA WORKSHOP DELL’ESA – L’Aeronautica Militare ha partecipato al 23rd Media Workshop – International Weather and Climate Forum, svoltosi il 18 e 19 giugno presso il Centro ESA-ESRIN di Frascati. L’evento, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con il Forum International Météo et Climat, ha riunito esperti e media da oltre 30 Paesi per fare il punto su intelligenza artificiale, nuove tecnologie satellitari e sfide della comunicazione climatica. I lavori si sono aperti con un videomessaggio del Colonnello Luca Parmitano, astronauta ESA e recentemente nominato Pilota della storica missione Artemis III. Parmitano, portando la sua esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha sottolineato la fragilità del nostro pianeta e l’importanza cruciale dei dati satellitari per monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici, ribadendo il ruolo della scienza nella salvaguardia dell’ambiente. Al centro del workshop le nuove frontiere del monitoraggio atmosferico: Meteosat Third Generation (MTG), la nuova costellazione geostazionaria che, grazie ai sensori Flexible Combined Imager e Lightning Imager, permette il tracciamento dei fulmini e dei fenomeni temporaleschi intensi in tempo reale; Missione EarthCARE (ESA–JAXA), un sistema che offre una visione in 3D dei processi microfisici e radiativi attraverso la sinergia di radar, lidar e sensori multispettrali, migliorando l’accuratezza dei modelli predittivi. Nel suo intervento, il Colonnello Daniele Biron ha illustrato come la meteorologia operativa stia cambiando, evidenziando come i sistemi geostazionari di nuova generazione, i sensori iperspettrali e le costellazioni di piccoli satelliti stiano trasformando la capacità di monitorare l’atmosfera in tempo quasi reale. “L’obiettivo primario non è solo raccogliere dati, ma trasformarli in informazioni tempestive e salvavita per i decisori operativi”. Il Col. Biron ha inoltre ricordato l’importanza della cooperazione internazionale e del contributo italiano a EUMETSAT, che proprio nel 2026 festeggia il suo 40° anniversario. L’Italia vi partecipa sin dalla fondazione proprio attraverso l’Aeronautica Militare, confermando quattro decenni di eccellenza nella sicurezza aerospaziale e nella gestione del rischio. La partecipazione al workshop ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare il ruolo istituzionale e scientifico dell’Aeronautica Militare nel panorama nazionale e internazionale, confermando la centralità dell’AM nella meteorologia operativa e nel settore aerospaziale, il contributo italiano ai sistemi osservativi e di predizione numerica; l’impegno istituzionale nel monitoraggio ambientale e nella sicurezza del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTI DI PUGLIA ANNUNCIA ‘PUGLIA WALL’ – Aeroporti di Puglia informa: “Un grande spazio digitale sul quale si potranno ammirare paesaggi, tradizioni e storie della nostra regione. Nasce nell’aeroporto di Bari e sarà successivamente esteso agli altri scali pugliesi, ‘Puglia Wall’, l’iniziativa ideata per promuovere i Comuni del territorio. L’obiettivo è offrire alle amministrazioni comunali uno strumento innovativo per raccontare la propria identità ad un pubblico internazionale, come quello formato dalle migliaia di passeggeri che ogni giorno transitano negli aeroporti. Installato all’esterno dell’aeroporto di Bari, il Puglia Wall rappresenta una delle più grandi superfici digitali presenti in Italia, una vera e propria finestra aperta sulla Puglia pensata per trasformare l’attesa di un volo o l’arrivo in aeroporto in un’esperienza di scoperta del territorio attraverso racconti in cui mostrare il fascino dei propri centri storici, la ricchezza del patrimonio culturale, i paesaggi, le tradizioni e le peculiarità che rendono unico ogni angolo della regione. Di qui l’invito a tutti i sindaci pugliesi, contenuto in una lettera inviata qualche giorno fa da Aeroporti di Puglia, ad inviare i video e raccontare il proprio territorio”. “La Puglia è molto più di una destinazione turistica”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “È un patrimonio diffuso di storia, cultura, paesaggi e popoli che contribuiscono a renderla una delle regioni più apprezzate e riconoscibili in Italia. Con il Puglia Wall vogliamo offrire a tutti i Comuni l’opportunità di essere protagonisti di un grande racconto collettivo capace di promuovere la nostra terra e di stimolare nei viaggiatori curiosità e desiderio di scoperta verso territori ancora poco conosciuti. Con questa iniziativa, AdP rinnova il proprio impegno nel sostenere la crescita e la valorizzazione del territorio. L’invito rivolto ai sindaci, quindi, è quello di non farsi sfuggire questa grande opportunità e rispondere in massa a questa chiamata, perché insieme si possono raggiungere risultati migliori”. “Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come le infrastrutture possano diventare strumenti di valorizzazione e promozione di un territorio. Grazie al progetto gli aeroporti diventano una straordinaria vetrina dell’identità locali, delle tradizioni e del patrimonio culturale. Come Regione sosteniamo tutte le azioni che contribuiscono a rafforzare l’attività dei nostri territori e a promuovere una crescita capace di coinvolgere non solo le mete più conosciute, ma anche i borghi e le comunità che costituiscono autentiche eccellenze”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese.

ROSSELLA AMATO E’ LA NUOVA HEAD OF COMMUNICATIONS ITALY DI RYANAIR – Ryanair informa: “Informiamo che Rossella Amato è la nuova Head of Communications Italy di Ryanair: sarà responsabile di tutte le attività di relazioni con i media, comunicazione corporate e PR per il mercato italiano e ricoprirà inoltre il ruolo di portavoce della compagnia nel Paese. Rossella Amato vanta oltre 15 anni di esperienza nelle aree della comunicazione aziendale, delle media relations, della gestione della reputazione e delle relazioni con gli stakeholder. Prima di entrare in Ryanair ha ricoperto il ruolo di Senior Lead, Global Corporate Communication & Internal Engagement presso Avolta/Autogrill, guidando le attività di comunicazione corporate e reputazione nell’area EMEA. In precedenza ha maturato esperienze in Assolombarda e Ferrero, oltre che in agenzie di comunicazione dove ha seguito brand internazionali come Facebook, Microsoft, HP e Discovery Italia”.

UNITED ACCELERA IL LANCIO DEL WI-FI STARLINK – United informa: “United sta accelerando l’implementazione del Wi-Fi Starlink veloce e gratuito per i membri MileagePlus mentre il volo United 14 partirà da Newark/New York per Londra questa sera a bordo di un Boeing 777-200, segnando il primo volo transatlantico widebody della compagnia aerea equipaggiato con Starlink e il primo dei quasi 60 aerei widebody United che dovrebbero avere Starlink quest’anno. United prevede di equipaggiare l’intera flotta widebody entro la prossima estate mentre la compagnia aerea espande internet affidabile e ad alta velocità di Starlink su tutta la sua flotta. United sfrutterà i satelliti in orbita terrestre bassa di Starlink per fornire Internet affidabile in tutto il mondo, anche quando si sorvolano oceani, regioni polari e altre località remote precedentemente irraggiungibili dai tradizionali segnali cellulari o Wi-Fi. Oggi più di 400 aerei United dispongono di Starlink e la compagnia aerea prevede di equipaggiare quasi 1.000 aerei entro la fine di quest’anno. I viaggiatori internazionali possono aspettarsi di vedere aerei 777-200 abilitati Starlink sulle rotte tra gli aeroporti hub di United a Newark/New York, Washington D.C, Houston e San Francisco e destinazioni internazionali popolari come Londra, Francoforte, Zurigo, Parigi, Amsterdam, Buenos Aires, Tokyo e altro ancora”. “United sta cambiando il significato di rimanere in contatto su un volo oltreoceano”, ha affermato David Kinzelman, Chief Customer Officer, United. “Starlink offre lo stesso accesso a Internet e connettività veloci e affidabili a cui siamo tutti abituati a casa, consegnati in aria a 35.000 piedi, volando ovunque nel mondo. Questa tecnologia ha il potenziale per trasformare il modo in cui pensiamo all’esperienza di volo sia per i nostri clienti che per i nostri dipendenti”. Dal lancio di Starlink Wi-Fi la scorsa primavera, la compagnia aerea ha trasportato più di 18,6 milioni di passeggeri su aerei dotati di Starlink in oltre 311.000 voli. “La nostra capacità di implementare Starlink Wi-Fi nella nostra flotta a questa velocità e su questa scala è una testimonianza dell’esperienza del nostro team e della forza della nostra collaborazione con Starlink”, ha affermato Ankit Gupta, Chief Air Operations Officer, United. “Insieme, abbiamo creato un programma di installazione altamente efficiente che sta trasformando l’esperienza di bordo per i nostri clienti. Con Starlink previsto su quasi 1.000 aerei entro la fine dell’anno, ci stiamo muovendo rapidamente per offrire una connettività veloce e affidabile a un numero di viaggiatori mai visto prima”. Starlink Wi-Fi è gratuito per i membri United® MileagePlus® e i clienti riceveranno una notifica prima del volo se è equipaggiato.

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “ITA Airways prevede di riprendere i voli da e per Tel Aviv a partire dal 1° luglio. Inoltre, per motivi operativi, ITA Airways continuerà a sospendere i voli da e per Riyadh fino al 31 luglio compreso e quelli per Dubai fino al 24 ottobre compreso. I passeggeri possono richiedere la riprenotazione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Per ulteriori informazioni, i clienti sono invitati a visitare il nostro sito web o a contattare la propria agenzia di viaggi”.

SWISS CONTINUA A OFFRIRE VOLI AGGIUNTIVI PER DELHI E MANTIENE SOSPESI I VOLI PER DUBAI – SWISS informa: “Per motivi operativi, SWISS estende la sospensione dei voli da e per Dubai fino al 24 ottobre 2026 incluso. Allo stesso tempo, SWISS continuerà a offrire un numero maggiore di voli tra Zurigo e Delhi fino alla fine dell’orario estivo 2026, il 24 ottobre 2026. Oltre al regolare servizio giornaliero, continuerà a essere offerto un secondo volo giornaliero operato con un Airbus A330. Attualmente la domanda di viaggi da e per l’India è elevata. In risposta a questa forte domanda, SWISS continuerà a offrire un secondo volo giornaliero tra Zurigo e Delhi, oltre al regolare servizio giornaliero. Ciò offre ai clienti una maggiore scelta e ulteriori opzioni di viaggio. Voli aggiuntivi (giornalieri): LX2646, Zurigo 12:35 – Delhi 00:05; LX2647, Delhi 01:40 – Zurigo 07:00. Voli regolari (giornalieri): LX146, Zurigo 12:10 – Delhi 23:35; LX147, Delhi 01:05 – Zurigo 06:20. I passeggeri interessati, i cui voli sono stati cancellati a seguito di questa modifica, possono riprenotare gratuitamente per una data di viaggio successiva o, in alternativa, richiedere il rimborso completo del prezzo del biglietto. Il Servizio Clienti SWISS è raggiungibile 24 ore su 24. SWISS continua a monitorare attentamente gli sviluppi in Medio Oriente e rimane in stretto contatto con le autorità competenti in Svizzera e sul territorio, nonché all’interno di Lufthansa Group”.

AUSTRIAN AIRLINES: CAMBIAMENTI NEL SUPERVISORY BOARD DELLA COMPAGNIA – Austrian Airlines informa: “Nella riunione straordinaria di oggi del Supervisory Board of Austrian Airlines, Dieter Vranckx è stato eletto Chairman of the Supervisory Board. Il precedente Chairman, Till Streichert, si è dimesso dal suo mandato a partire dal 22 giugno 2026. Dieter Vranckx era stato precedentemente eletto nell’Austrian Airlines Supervisory Board durante l’odierno Annual General Meeting. Gli altri membri del six-person board dal lato dei rappresentanti di capitale restano Veit Schmid-Schmidsfelden come Deputy Chairman, nonché Elisabeth Gruber e Hans Joachim Arnold. Per quanto riguarda i dipendenti, René Karl Pfister e Andreas Geldner continuano a fungere da delegati. Dieter Vranckx (53 anni) è membro dell’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG dal 1 luglio 2024, dove ricopre la carica di Chief Commercial Officer di Lufthansa Group per l’intera divisione commerciale. Ciò include l’offerta commerciale ai clienti, il percorso del cliente, i canali di vendita e distribuzione, il marketing e il brand portfolio del Gruppo, il programma fedeltà, le soluzioni digitali e l’integrazione di ITA. Dal 2021 fino alla sua nomina nell’Executive Board, Dieter Vranckx è stato CEO della compagnia aerea SWISS di Lufthansa Group. In precedenza ha ricoperto il ruolo di CFO (dal 2018) e successivamente di CEO di Brussels Airlines. Dal 2016 al 2018 Vranckx è stato Head of Sales & Marketing Lufthansa Group Airlines for the Asia-Pacific region. All’inizio della sua carriera, ha ricoperto posizioni senior in network planning and sales presso SWISS e Swiss WorldCargo. Dieter Vranckx ha conseguito un Master in Business Administration presso la Solvay Business School ed ha la doppia cittadinanza belga e svizzera”. “Vorrei esprimere la mia gratitudine per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di ricoprire questo nuovo ruolo. Austrian Airlines è un marchio forte con elevata competenza operativa e grande importanza all’interno di Lufthansa Group, qualcosa che ho potuto confermare più volte nel mio ruolo di CCO del Gruppo. Insieme all’Austrian Executive Board team e al Supervisory Board, non vedo l’ora di supportare attivamente lo sviluppo strategico della compagnia”. Till Streichert (52) è stato nominato Chairman of the Austrian Airlines Supervisory Board il 23 agosto 2024. Dal 15 settembre 2024 è membro dell’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, responsabile come Chief Financial Officer (CFO) per la divisione finanziaria del gruppo. “La collaborazione nel Supervisory Board of Austrian Airlines è stata per me un grande piacere. Vorrei quindi ringraziare sinceramente i membri del Supervisory Board e l’Executive Board team. Ancora più importante per me è passare la presidenza nelle migliori mani possibili. Sono convinto che Dieter Vranckx, con la sua vasta esperienza, competenza nel settore e lo stretto coinvolgimento negli attuali argomenti commerciali, continuerà a guidare lo sviluppo di successo della compagnia. Gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo”.

VUELING: BARCELLONA, MADRID E LONDRA LE DESTINAZIONI PREFERITE DAGLI ITALIANI PER L’ESTATE 2026 – Vueling informa: “C’è chi sceglie l’estate per concedersi una pausa all’insegna del relax, chi preferisce il mare e la natura e chi, invece, approfitta della bella stagione per partire alla scoperta di città ricche di storia, arte e cultura. Ed è proprio quest’ultima tendenza a emergere dai dati di Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, che ha individuato le 3 destinazioni più scelte dagli italiani per l’estate 2026. In cima alle preferenze dei viaggiatori del Belpaese si confermano infatti tre grandi capitali europee capaci di coniugare patrimonio culturale a vivaci calendari di eventi, ovvero Barcellona, Madrid e Londra: tre destinazioni ideali sia per un city break sia per una vacanza più lunga, da vivere passeggiando tra musei, quartieri storici, piazze e scorci indimenticabili”. “A comporre il podio, c’è Barcellona, città natale di Vueling e destinazione capace di affascinare tutto l’anno. Grazie al suo clima mediterraneo, alle spiagge urbane e a un patrimonio architettonico unico, la capitale catalana rappresenta una meta ideale in ogni stagione, ma nell’estate 2026 offre un motivo in più per essere visitata. Dall’Italia, Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling da Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia. Restando sempre in Spagna, i viaggiatori italiani hanno scelto Madrid, città capace di unire cultura, eleganza e vivacità. Durante l’estate, la capitale spagnola invita a passeggiare tra boulevard alberati, piazze monumentali e grandi parchi, offrendo piacevoli momenti di relax anche nelle giornate più calde. Dall’Italia, Madrid è raggiungibile grazie a Vueling da Firenze. Infine, c’è Londra, una città che durante l’estate rivela tutta la sua energia grazie alle giornate più lunghe, agli eventi all’aperto e ai suoi numerosi spazi verdi. Dall’Italia, Londra Gatwick è raggiungibile grazie a Vueling da Firenze”, conclude Vueling.

EASYJET E’ STATA INSERITA TRA LE EUROPE’S MOST INNOVATIVE COMPANIES NELLA FORTUNE 2026 LIST – easyJet informa: “easyJet è stata inclusa nella Fortune’s 2026 list of Europe’s Most Innovative Companies, che premia 300 imprese leader nel continente. Giunta alla sua seconda edizione, la classifica valuta le aziende europee con più di 250 dipendenti in base a tre criteri: innovazione di prodotto, innovazione di processo e cultura dell’innovazione. L’innovazione è nel DNA di easyJet. Dal suo lancio oltre 30 anni fa, easyJet ha rivoluzionato il modo di volare, affermandosi come leader del settore nelle innovazioni digitali e operative, rendendo i viaggi aerei più semplici e convenienti per i passeggeri. easyJet ha trasformato l’esperienza di viaggio ponendo l’innovazione digitale al centro del percorso del cliente, anche attraverso la sua app mobile. easyJet utilizza AI-driven operations and technology per rafforzare le prestazioni operative e migliorare la soddisfazione del cliente, contribuendo a mantenere i viaggi a basso costo accessibili e convenienti. L’AI è già applicata in tutta la compagnia, da operations and scheduling a customer service, booking and easyJet holidays. In easyJet, l’AI si concentra sull’ottenimento di risultati concreti: riduzione dei disagi, processi decisionali più rapidi, miglioramento dell’esperienza del cliente e supporto alla redditività, il tutto all’interno di un quadro di governance chiaro. L’easyJet technology-enabled Integrated Control Centre (ICC) in Luton, che gestisce fino a 2.000 voli al giorno, ha già registrato significativi miglioramenti anno dopo anno in termini di resilienza e prestazioni operative”. Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “L’innovazione è sempre stata al centro della nostra attività e ci aiuta a rafforzare la resilienza, offrire ai clienti una maggiore scelta e migliorare la loro soddisfazione. Rimaniamo concentrati su come l’innovazione possa continuare a rendere i viaggi facili, convenienti e accessibili a tutti”. “Le aziende più interessanti d’Europa stanno risolvendo problemi importanti”, ha affermato Grethe Schepers, Lists Director, Europe di Fortune. “Queste aziende stanno trasformando idee innovative in una crescita reale in diversi settori industriali e dei servizi, da manufacturing and energy a healthcare, technology and consumer markets”.

FAA: CONTRATTO AD AIR SPACE INTELLIGENCE PER TECNOLOGIE CHE MIGLIORERANNO LO SCHEDULE E LA GESTIONE DEI VOLI – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy e il FAA Administrator Bryan Bedford hanno annunciato oggi che la FAA ha assegnato un contratto ad Air Space Intelligence (ASI) per due tecnologie complementari e all’avanguardia che miglioreranno lo schedule e la gestione dei voli in tutto il National Airspace System. Il Flow Management Data and Services (FMDS) costituirà la nuova spina dorsale tecnologica del FAA Air Traffic Control System Command Center. Bilancia la domanda di traffico aereo con la capacità e fornisce i dati necessari per la gestione del traffico. Lo Strategic Management of Airspace, Routes, and Trajectories (SMART), un miglioramento integrato nel FMDS, utilizzerà questi dati per prevenire congestioni e ritardi, coordinando strategicamente schedule e traiettorie prima della partenza degli aeromobili. Grazie a queste due nuove tecnologie, la FAA potrà centralizzare tutti i dati critici in un’unica piattaforma e identificare in modo proattivo i ritardi e lo spazio aereo disponibile, al fine di mitigarli con giorni, settimane e persino mesi di anticipo. Questi sistemi consentiranno inoltre ai controllori di sovrapporre modelli meteorologici e rotte di volo in un’unica visualizzazione centralizzata”. “Grazie al Working Families Tax Cut, stiamo già compiendo notevoli progressi nell’aggiornamento dei radar, delle radio e delle linee di telecomunicazione su cui fanno affidamento i controllori del traffico aereo. Ma per migliorare davvero l’esperienza di volo per i passeggeri, dobbiamo cambiare il modo in cui vengono gestiti i voli”, ha dichiarato Sean P. Duffy, U.S. Transportation Secretary. “Siamo entusiasti di collaborare con ASI per iniziare a sviluppare queste due nuove piattaforme software. Una volta implementate, trasformeremo radicalmente il modo in cui viene gestito l’airspace, riducendo drasticamente migliaia di ritardi e cancellazioni”. “Ogni giorno, i nostri professionisti del controllo del traffico aereo gestiscono consapevolmente migliaia di scheduling conflicts in tutto il National Airspace System, che in definitiva si traducono in ritardi per i viaggiatori”, ha dichiarato Bryan Bedford, FAA Administrator. “Il sistema FMDS con le funzionalità SMART ci aiuterà ad affrontare questa sfida migliorando la gestione dello spazio aereo prima della partenza dei voli, riducendo la congestione, alleggerendo il carico di lavoro dei controllori e riducendo direttamente i ritardi in tutto il sistema”.

L’AIR FRANCE RESTAURANT APRIRA’ QUESTA ESTATE PRESSO IL CERCLE DES NAGEURS A MARSIGLIA – Air France informa: “Dal 14 luglio al 9 agosto 2026, Air France inaugura la terza edizione del suo pop-up restaurant presso il famoso Cercle des Nageurs swimming club di Marsiglia. Quest’estate, la compagnia aerea invita i visitatori di tutto il mondo a scoprire i suoi menu di Business Class per i voli a lungo raggio – “just like on board” – creati dal rinomato chef Régis Marcon e dalla celebre pasticcera Nina Métayer. Un nuovo spazio estivo che celebra il meglio della gastronomia francese e offre una vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo e sulla città di Marsiglia. Dopo due eventi di grande successo a Parigi – prima al Palais de Tokyo e poi sulla terrazza delle Galeries Lafayette Paris Haussmann – Air France fa tappa nel cuore della Provence-Alpes-Côte d’Azur region, presso il Cercle des Nageurs swimming club di Marsiglia. Gli ospiti potranno gustare l’intero menu Business a lungo raggio della compagnia aerea. I piatti principali à la carte sono stati creati appositamente per i long-haul Business passengers di Air France da Régis Marcon, vincitore del Bocuse d’Or e chef del ristorante tre stelle Michelin Marcon di Saint-Bonnet-le-Froid. Saranno serviti nella stessa forma di quelli a bordo, con una scelta di carne, pollame, pesce o un’opzione vegetariana. Queste creazioni culinarie riflettono la cucina dello chef, ispirata alla natura e alle regioni della Francia. Per quanto riguarda i dessert, gli ospiti potranno gustare gli stessi dolci serviti a bordo, creati da Nina Métayer, nominata World’s Best Pastry Chef nel 2023. Per arricchire ulteriormente l’esperienza, gli ospiti potranno degustare champagne Pommery e scoprire una selezione di vini francesi curata da Xavier Thuizat, Air France head sommelier and winner of the 2022 France’s Best Sommelier award. Potranno inoltre assaggiare Quintessence, il nuovo cocktail servito in Business Class, creato dallo chef mixologist Matthias Giroud. Questa creazione esalta gli ingredienti francesi, con il cognac come protagonista, dando vita a un blend morbido e frizzante. Sarà inoltre disponibile un’ampia selezione di bevande analcoliche”. “Il ristorante sarà situato sulla terrazza del Cercle des Nageurs e presenterà un elegante interno su misura, progettato nei colori distintivi della compagnia aerea: blu navy, bianco brillante e tocchi di rosso. L’ambiente sarà impreziosito dalla presenza del cavalluccio marino alato, simbolo storico di Air France. Con una capienza di quaranta persone e un unico servizio a cena, il locale evocherà l’atmosfera intima e accogliente delle lounge della compagnia aerea, offrendo al contempo un punto di osservazione privilegiato per ammirare il tramonto. Sarà inoltre disponibile un corner Air France Shopping dove i visitatori potranno acquistare una gamma di eleganti accessori da viaggio. Infine, l’intero ristorante sarà dotato di Wi-Fi ad alta velocità, identico a quello che verrà gradualmente implementato a bordo di tutti gli aeromobili della compagnia, inclusa la regional fleet. Il ristorante Air France presso il Cercle des Nageurs di Marsiglia sarà aperto dal 14 luglio al 9 agosto tutte le sere (escluso il lunedì) dalle 19:30 alle 21:30, solo su prenotazione. Menù a €98 a persona (IVA inclusa), bevande comprese”, conclude Air France.

AVORA AVIATION DIVENTA OFFICIAL TECNAM DEALER FOR THE BALKANS – Tecnam informa: “Tecnam annuncia che Avora Aviation è stata nominata official Tecnam Dealer for the Balkan region, rappresentando il brand in Bulgaria, Croazia, Slovenia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania e Montenegro. Questa partnership strategica segna una significativa espansione nella general viation per Avora, portando i velivoli Tecnam alle scuole di volo regionali, ai proprietari privati e agli operatori commerciali. In base a questo nuovo accordo, Avora Aviation offrirà una vasta gamma di velivoli Tecnam, tra cui il P92 Echo MKII, il P2002 Sierra MKII, il P2008JC NG, il P-Mentor, la serie P2010 e il bimotore P2006T NG. In qualità di Tecnam official dealer for the Balkans, Avora amplia il proprio portfolio nel settore dell’aviazione generale e svilupperà un prodotto di leasing dedicato incentrato sulla gamma Tecnam. Abbinando velivoli collaudati per l’addestramento a finanziamenti flessibili, Avora mira a consentire alle scuole di volo, esclusivamente all’interno del proprio territorio di vendita, di rinnovare le proprie flotte con velivoli moderni ed efficienti, senza gli elevati costi iniziali di un acquisto diretto. La versatile flotta Tecnam, di cui Avora attualmente gestisce sette velivoli, si integra perfettamente con l’Avora Aviation Academy, una ATO con sede a Sofia, Bulgaria, certificata all’inizio del 2026. Pur essendo una realtà relativamente nuova, l’Accademia opera da una posizione di forza considerevole all’interno del più ampio Avora Group, insieme a Fly2Sky, una Bulgarian AOC-holding ACMI and charter airline, che opera con una flotta di Airbus A320/A321, e a MX Technic, Group EASA Part-145 maintenance organisation. A differenza delle scuole di volo indipendenti, gli allievi dell’Avora Aviation Academy si addestrano all’interno di un live commercial aviation ecosystem. Questa integrazione verticale offre un percorso chiaro e diretto dalla flotta di addestramento al cockpit di Fly2Sky, riflettendo un approccio controllato e incentrato sulla qualità nella formazione dei piloti”. “La nomina a concessionario Tecnam per i Balcani rappresenta un passo significativo per ampliare la portata di Avora, che ora si estende oltre il commercial leasing and trading, entrando a far parte della general aviation”, afferma Alim Lakhiyalov, CEO of Avora Aviation. “Il principale ostacolo al rinnovo delle flotte per le scuole di volo è il costo iniziale degli aeromobili moderni. Per ovviare a questo problema, svilupperemo un prodotto di leasing dedicato alla gamma Tecnam, abbinando aeromobili affidabili a finanziamenti flessibili, in modo che le organizzazioni di formazione in tutta la regione possano rinnovare le proprie flotte senza l’onere di un acquisto diretto. Questo rafforza anche la nostra missione di formazione, poiché la flotta Tecnam, collaudata in ambito formativo, si integra perfettamente con l’Avora Aviation Academy di Sofia, dove formiamo la prossima generazione di piloti”. Giovanni Pascale Langer, Managing Director at Tecnam, afferma: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Avora Aviation nella famiglia Tecnam come nostro concessionario ufficiale per la regione dei Balcani. Il loro approccio innovativo al leasing di aeromobili, unito al loro gruppo aeronautico verticalmente integrato e alla airline-backed training academy, li rende un partner ideale. Insieme, non vediamo l’ora di espandere la presenza della flotta moderna, efficiente e sicura di Tecnam per supportare la prossima generazione di aviatori in Bulgaria, Croazia, Slovenia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania e Montenegro”.

DELTA FESTEGGIA LA TARTAN ARMY SCOZZESE A BOSTON LOGAN – Delta informa: “Delta ha celebrato la Tartan Army scozzese al Boston Logan, mentre migliaia di tifosi viaggiano da Boston a Miami durante i Mondiali FIFA. I tifosi che viaggiavano in kilt con la cornamusa hanno avuto imbarco prioritario e i passeggeri hanno potuto godere di esperienze ispirate alla Scozia, tra cui biscotti shortbread, cartoline e la popolare Kilt Cam. Insieme, i team dell’aeroporto di Boston hanno trasformato una normale partenza dal gate in un’esperienza indimenticabile e culturalmente rilevante per i tifosi. Mentre i tifosi proseguivano il loro viaggio per la Coppa del Mondo da Boston a Miami, le celebrazioni al gate hanno rispecchiato la crescente presenza di Delta in città. Delta si conferma la compagnia aerea premium numero 1 a Boston, operando oltre 170 partenze nei giorni di punta quest’estate e collegando i clienti ai momenti, alle partite e alle destinazioni che contano di più”.

ROLLS-ROYCE OTTIENE UN ACCORDO PER YACHT BRIDGES AND ENGINES – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems sta ampliando la sua partnership di lunga data con Overmarine per includere l’integrazione degli yacht bridges. L’accordo quadro, valido dal 2026 al 2029, comprende l’mtu NautIQ Bridge e 64 mtu Series 2000 engines. In tal modo, entrambe le aziende continuano la loro consolidata collaborazione e gettano le basi per un’ulteriore crescita attraverso l’utilizzo dell’integrated bridge solution in altre linee di yacht”. Gianluca Bononi, Managing Director at Rolls-Royce Power Systems in Italy, ha aggiunto: “I costruttori di yacht desiderano soprattutto una cosa: un sistema che semplifichi le operazioni a bordo. Overmarine si affida ai nostri motori mtu da anni e, con il nostro approccio che considera lo yacht come un sistema integrato, stiamo compiendo insieme il passo successivo. La stretta collaborazione con i team Overmarine garantisce che propulsione, automazione e progettazione tecnica si integrino perfettamente, rendendo gli yacht più efficienti e confortevoli”. “Overmarine si affida da molti anni ai sistemi di propulsione mtu. Quasi tutti gli yacht della flotta sono equipaggiati con mtu Series 2000 engines. Con il nuovo contratto, Rolls-Royce Power Systems amplia ulteriormente questa partnership e fornirà 30 sistemi di propulsione, per un totale di 64 mtu engines dei 12V 2000 e 16V 2000 types, inclusi due sistemi con quattro motori”, conclude Rolls-Royce.

AIR CANADA ACCOGLIE CON FAVORE LA RATIFICA DI DUE NUOVI CONTRATTI – Air Canada informa: “I dipendenti di Air Canada, rappresentati dall’International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW), hanno votato su due dei tre accordi preliminari raggiunti il 12 giugno 2026. L’IAMAW ha annunciato che i due accordi preliminari, uno per 170 Finance people e uno per 115 Clerical people, sono stati ratificati. La ratifica del terzo accordo preliminare, che riguarda i restanti circa 11.000 Maintenance, Airport Airside Operations, Cargo, and Cabin Services employees, è in corso. L’IAMAW rappresenta oltre 11.000 dipendenti di Air Canada in Maintenance, Airport Airside Operations, Cabin Services, Cargo, oltre a Finance and Clerical, attraverso tre contratti collettivi distinti”.