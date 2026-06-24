News Brevi – 24.06.2026

WIZZ AIR RAGGIUNGE UNA PERFORMANCE DI PUNTUALITÀ LEADER A LIVELLO MONDIALE DELL’87,8% E UN TASSO DI CANCELLAZIONE DELLO 0,01% A MAGGIO 2026 – Wizz Air informa: “Wizz Air celebra un importante traguardo operativo dopo essere stata riconosciuta dal principale fornitore di analisi del settore aeronautico OAG come la compagnia aerea più puntuale tra i 20 maggiori vettori low cost del mondo nel mese di maggio 2026. Secondo l’ultima analisi globale sulle performance di puntualità pubblicata da OAG, Wizz Air ha registrato un indice di puntualità (On-Time Performance – OTP) dell’87,8%, il migliore del settore, posizionandosi davanti a tutti gli altri principali vettori low cost a livello mondiale. Ancora più significativo, la compagnia ha ottenuto un tasso di cancellazione straordinariamente basso, pari ad appena lo 0,01%, confermando un’eccellente affidabilità operativa per milioni di passeggeri sull’intero network. Questo risultato è stato raggiunto in uno dei periodi più intensi dell’anno per il settore dell’aviazione europea e testimonia l’efficacia dell’impegno costante di Wizz Air verso l’eccellenza operativa, il miglioramento dell’esperienza dei clienti e la resilienza della propria rete”. “Questi risultati straordinari riflettono la dedizione, la professionalità e l’impegno di tutto il nostro team”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Raggiungere il più alto livello di puntualità tra le maggiori compagnie aeree low cost del mondo, mantenendo al contempo un tasso di cancellazione prossimo allo zero, testimonia il nostro impegno nel garantire ai clienti un’esperienza di viaggio affidabile e sicura, in linea con la nostra iniziativa Customer First Compass”. “Il report di OAG ha analizzato le principali compagnie aeree low cost del mondo, che complessivamente rappresentano circa l’80% degli arrivi globali operati da vettori low cost. In questo contesto altamente competitivo, Wizz Air si è affermata come leader indiscussa, superando importanti concorrenti internazionali e stabilendo un nuovo punto di riferimento in termini di performance operative. Con quasi nove voli su dieci arrivati in orario e un numero di cancellazioni pressoché nullo, Wizz Air continua a dimostrare che crescita e affidabilità possono procedere di pari passo. Questi risultati rafforzano la posizione della compagnia come uno dei vettori più efficienti e orientati al cliente in Europa, al servizio di milioni di passeggeri attraverso una rete in continua espansione che copre l’Europa, il Medio Oriente, l’Asia Centrale e altre destinazioni. Con l’avvio della stagione estiva e l’aumento dei flussi di traffico, Wizz Air conferma il proprio impegno a investire nell’eccellenza operativa, nelle tecnologie di una flotta moderna e in soluzioni innovative dedicate ai clienti, affinché i passeggeri possano viaggiare con la massima tranquillità e fiducia”, conclude Wizz Air.

IL PRESIDENTE ENAC ALLA 57a ASSEMBLEA GENERALE UNICEB – L’Enac informa: “Il 23 giugno, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto a Roma alla 57a Assemblea Generale di UNICEB – Unione Italiana Filiera delle Carni, occasione di confronto tra Istituzioni, imprese ed esperti sui principali scenari economici, ambientali e commerciali che interessano il comparto agroalimentare italiano. Nel suo intervento, il Presidente Di Palma ha richiamato la collaborazione avviata lo scorso anno tra Enac e UNICEB per promuovere la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) attraverso il recupero e la valorizzazione degli scarti organici della filiera zootecnica, in un’ottica di economia circolare, innovazione industriale e decarbonizzazione del trasporto aereo”. “La crescita del trasporto aereo e la prospettiva di un progressivo aumento della domanda di jet-fuel – ha evidenziato il Presidente Di Palma – richiedono di accelerare lo sviluppo di filiere nazionali per la produzione di SAF, anche alla luce delle dinamiche geopolitiche che interessano aree strategiche come lo Stretto di Hormuz. Il progetto avviato da Enac con UNICEB, che sta per concretizzarsi, nasce proprio per mettere in connessione domanda e offerta e trasformare gli scarti della filiera zootecnica in una risorsa strategica per la sostenibilità e l’autonomia energetica del settore”. All’Assemblea sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente UNICEB Carlo Siciliani, il Segretario Generale Clara Fossato e il Sen. Luca De Carlo, Presidente Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato. Ha moderato i lavori Francesco Giorgino, giornalista e docente Luiss.

AMERICAN AIRLINES CONTINUA A MODERNIZZARE LA PROPRIA FLOTTA CON UN NUMERO MAGGIORE DI POSTI PREMIUM – American informa: “A partire da quest’estate, i clienti di American Airlines avranno accesso a un numero ancora maggiore di posti premium grazie al rinnovamento degli Airbus A319 e A320, caratterizzati da finiture migliorate, maggiore spazio per i bagagli e una connettività più comoda per tutti i passeggeri. Entrambe le flotte di A319 e A320 offriranno un numero maggiore di posti premium rispetto al passato e presenteranno interni di livello superiore, simili per design e finiture ai nuovi Boeing 787-9 e Airbus A321XLR, per consentire ai passeggeri di essere più produttivi o di rilassarsi durante il volo. Le esigenze dei viaggiatori moderni sono state al centro della riprogettazione della cabina, che offre prese di corrente a ogni sedile, cappelliere più ampie, illuminazione d’ambiente migliorata e finiture e allestimenti aggiornati. La cabina premium includerà anche un sedile ridisegnato con alette laterali per la privacy, ulteriore spazio per i bagagli e due vassoi per cocktail”. “Siamo entusiasti di presentare i nostri interni rinnovati e i nuovi sedili premium sui nostri narrowbody aircraft, offrendo ai nostri clienti più spazio per riporre i bagagli a mano e un modo pratico per ricaricare i propri dispositivi”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Abbiamo migliorato l’esperienza di viaggio e non vediamo l’ora che i clienti volino su questi aeromobili quest’estate e in futuro”. “All’inizio di quest’anno, American Airlines ha introdotto il Wi-Fi gratuito, sponsorizzato da AT&T, su tutta la sua narrowbody fleet, offrendo ai membri AAdvantage® una connettività ad alta velocità e senza interruzioni da gate a gate, inclusi gli aeromobili A319 e A320, che saranno dotati del servizio Starlink nel 2027. American Airlines ha inoltre perfezionato la sua esperienza premium a bordo con menu innovativi creati da chef e un servizio bevande sofisticato. I passeggeri della Main Cabin potranno anche godere di un’esperienza di bordo rinnovata, pensata per farli sentire come a casa. I clienti possono ricaricare facilmente i propri dispositivi personali grazie alla presenza di porte USB-C in ogni sedile. American Airlines ha recentemente lanciato nuove offerte di snack e pasti per i passeggeri in Main Cabin, tra cui un vassoio di frutta e formaggi rinnovato, un panino con tacchino arrosto e una celebratory Inflight Bites box. I programmi di ammodernamento degli A319 e A320 rientrano nell’impegno costante di American Airlines di ampliare la gamma di posti in classe premium, investire nell’esperienza del cliente e offrire un design e un’esperienza di volo uniformi su tutta la mainline and regional fleet. Quest’estate, American Airlines offrirà più posti in classe premium di qualsiasi altra compagnia aerea, sul suo domestic and short-haul international network leader del settore. La flotta di A319 di American Airlines aumenterà la capienza della cabina premium a 12 posti, mentre gli ammodernamenti della flotta A320 porteranno il numero di posti in classe premium a 16. Con le consegne di Boeing 787-9 e Airbus A321XLR configurati in classe premium, che offrono l’elegante Flagship Suite®, e dei Boeing 777-300ER e Boeing 777-200ER ammodernati, American Airlines prevede di aumentare di oltre il 50% i lie-flat seats sui voli internazionali entro la fine del decennio”, conclude American.

DELTA: IL DELTA FLIGHT MUSEUM E’ UNA DELLE ATTRAZIONI PIU’ INTERESSANTI AD ATLANTA QUESTA ESTATE – Delta informa: “Cerchi qualcosa di memorabile da fare ad Atlanta quest’estate? Fuggi dal caldo e immergiti in un’esperienza unica e coinvolgente al Delta Flight Museum, dove storia dell’aviazione, narrazione ed esplorazione interattiva si fondono per tutte le età. Inizia la tua visita con Taking Flight, l’esperienza introduttiva pluripremiata del museo che prepara il terreno per tutto ciò che stai per scoprire. Recentemente insignita dei più importanti riconoscimenti internazionali, tra cui un Vega Digital Awards Gold, questa dinamica introduzione offre solo un assaggio dell’esperienza coinvolgente e ricca di storie che ti aspetta all’interno. Da lì, il museo si apre su un mondo di mostre interattive, aerei storici e retroscena che raccontano il percorso centenario di Delta. Famiglie, appassionati di aviazione e curiosi esploratori possono salire a bordo di aerei, interagire con installazioni coinvolgenti e scoprire le persone e le innovazioni che hanno plasmato i viaggi moderni. Sviluppato in collaborazione con l’agenzia creativa Blue Telescope, Taking Flight combina grafica animata, filmati d’archivio, musica e la narrazione dell’assistente di volo Delta Jeanie Brady per dare vita alla storia di Delta in un modo personale e toccante. Che tu stia organizzando una gita in famiglia, ospitando amici da fuori città o semplicemente cercando un’esperienza al coperto fresca e coinvolgente, il Delta Flight Museum offre qualcosa di diverso quest’estate. Verifica gli orari di apertura, inclusi alcuni lunedì con orario prolungato, e pianifica la tua visita su www.deltamuseum.org“.

DELTA E’ STATA INSERITA IN THE CIVIC 50 – Delta informa: “Delta Air Lines è stata nuovamente inserita nella The Civic 50 by Points of Light Honorees, risultando l’unica compagnia aerea commerciale premiata nel 2026. Con nove riconoscimenti consecutivi, Delta si posiziona tra il 25% delle aziende più premiate nei 14 anni di storia di The Civic 50. Il Civic 50 è diventato il punto di riferimento per la responsabilità sociale d’impresa e l’impegno civico negli Stati Uniti. Il programma premia le aziende con un fatturato annuo di almeno 1 miliardo di dollari negli Stati Uniti che definiscono gli standard per la cittadinanza d’impresa, valutati in base a quattro dimensioni chiave: investimento di risorse, integrazione tra le funzioni aziendali, istituzionalizzazione attraverso politiche e sistemi e misurazione dell’impatto”. “Le aziende leader di oggi comprendono che l’impegno verso la comunità è più di un semplice programma: è il riflesso del loro impegno a promuovere l’impatto sociale in modi che rafforzino sia la loro azienda sia le comunità in cui operano”, ha dichiarato Jennifer Sirangelo, presidente e CEO di Points of Light. “Delta dimostra come integrare la missione aziendale nell’esperienza dei dipendenti, costruire relazioni autentiche con le comunità e utilizzare il business come forza positiva per la società. Siamo orgogliosi di premiarla con il Civic 50 2026”. Solo nel 2025, Delta e la Delta Air Lines Foundation hanno contribuito con oltre 72,5 milioni di dollari in donazioni benefiche. “Questo riconoscimento appartiene alle persone di Delta”, ha dichiarato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Oltre al lavoro che svolgono quotidianamente per prendersi cura dei nostri clienti, i nostri dipendenti dedicano il loro tempo, il loro talento e il loro cuore per rafforzare le nostre comunità in tutto il mondo. Sono orgoglioso della differenza che stanno facendo e onorato di vedere questo costante riconoscimento”.

UNITED E DIRECTTV COLLABORANO PER FORNIRE STREAM LIVE TV SUGLI STARLINK-ENABLED SEATBACK SCREENS – United informa: “United Airlines e DIRECTV collaborano per consentire ai passeggeri di guardare la TV in diretta streaming sugli Starlink-enabled, United seatback screens fino al 20 luglio, permettendo così agli appassionati di calcio di seguire tutta l’azione del più grande torneo sportivo estivo fino all’ultima partita su ben 150 aeromobili dotati di tecnologia Starlink. Grazie al servizio Wi-Fi di bordo più veloce e affidabile al mondo, 150 aeromobili sono dotati di Starlink. Attraverso DIRECTV e BBC, i passeggeri United a bordo di questi aeromobili hanno accesso gratuito a oltre una dozzina di canali TV in diretta, tra cui FOX, Fox Sports 1, Apple F1, ABC, ESPN, TNT, CNN, CBS, NBC, TBS e BBC News, con calcio, sport, notiziari, meteo, economia e intrattenimento in diretta. Nel 2024, United ha stabilito un nuovo standard di connettività a bordo siglando il più grande accordo del settore con SpaceX per portare il servizio Wi-Fi veloce e affidabile di Starlink sulla mainline and regional aircraft fleet della compagnia, gratuitamente per i membri MileagePlus®. Oggi, Starlink è attivo su oltre 400 United mainline and United Express® aircraft e la compagnia aerea prevede di dotare l’intera flotta entro la fine del 2027″. “United sta integrando Starlink su un numero di aeromobili superiore a qualsiasi altra compagnia aerea al mondo e la collaborazione con DIRECTV ci permette di offrire ai clienti un’anteprima del futuro dell’intrattenimento a bordo con eventi sportivi in diretta, il tutto durante uno degli eventi sportivi più popolari al mondo”, ha dichiarato Andrew Nocella, Chief Commercial Officer, United. “Il nostro percorso è iniziato quasi dieci anni fa con la decisione di installare schermi in ogni sedile. Abbiamo già più di 160.000 schermi in tutta la nostra flotta e prevediamo di raddoppiare presto questo numero grazie a nuove consegne e ammodernamenti. Ma avere semplicemente schermi statici con contenuti On Demand non è mai stato il nostro obiettivo finale. Il vero vantaggio per il cliente si concretizza quando questi schermi sono dinamici e offrono contenuti in streaming in tempo reale, proprio come su uno smartphone. È qui che la combinazione tra la connettività affidabile e veloce di Starlink e la TV in diretta di DIRECTV IN FLIGHT rappresenta una svolta”.

LA TURKISH AIRLINES WORLD GOLF CUP HA FATTO TAPPA A MILANO – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi di qualsiasi altra al mondo, ha fatto tappa il 19 giugno al Carimate Golf Club di Milano con la Turkish Airlines World Golf Cup. All’evento hanno partecipato personalità di spicco del territorio e membri della comunità imprenditoriale locale. Fin dalla sua nascita nel 2013, la Turkish Airlines World Golf Cup riunisce oggi oltre 10.000 giocatori che si sfidano in più di 130 tornei organizzati in 84 Paesi in tutto il mondo. La tappa disputata presso il Carimate Golf Club è stata la 39ª delle 139 previste per l’edizione di quest’anno della Turkish Airlines World Golf Cup. I vincitori locali si qualificheranno per la Grand Final che si terrà in Turchia più avanti nel corso dell’anno. Tra i campioni delle 139 tappe globali verranno selezionati i finalisti che avranno l’opportunità di giocare presso il Gloria Golf Club e soggiornare al Gloria Serenity Resort, nel cuore della Costa del Golf Turca. Rappresentando Milano, Manuele Baggini si è aggiudicato il titolo di campione con 40 punti, mentre Brunella Bellotti è arrivata seconda e Fabio Cavallaro terzo. La gara “Closest to the Pin” è stata vinta da Massimo Minghe per la categoria maschile e da Silvia Asioli per quella femminile. Il premio “Gross” è stato assegnato a William Gambetti con 31 punti”. Emre Gol, General Manager di Turkish Airlines Milano, ha dichiarato: “Ringraziamo tutti i nostri ospiti che hanno reso la Turkish Airlines World Golf Cup qui a Milano un grande successo. È stato ancora una volta un torneo entusiasmante della serie TAWGC, congratulazioni al nostro vincitore Manuele Baggini. Gli auguriamo il meglio per la finale in Turchia”. “Tutti i finalisti della Turkish Airlines World Golf Cup voleranno in Turchia con il comfort e il lusso della Business Class di Turkish Airlines. I contributi significativi degli eventi premium di Turkish Airlines negli ultimi dieci anni, come il Turkish Airlines Open e la TAWGC, hanno reso Antalya una destinazione internazionale esclusiva, grazie alle sue strutture d’eccellenza per golfisti provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2026 della Turkish Airlines World Golf Cup è supportata da Gloria Hotels & Resorts”, conclude Turkish Airlines.

EASYJET SI AGGIUDICA IL MINISTRY OF DEFENCE BRONZE DEFENCE EMPLOYER RECOGNITION SCHEME (ERS) STATUS – easyjet informa: “easyJet ha annunciato di aver ottenuto il Bronze status nell’ambito dell’UK Ministry of Defence Defence Employer Recognition Scheme (ERS), a riconoscimento dell’impegno della compagnia aerea a supporto della comunità delle Forze Armate. L’ERS incoraggia le organizzazioni a sostenere le Forze Armate e a ispirare altre a fare lo stesso, riconoscendo i datori di lavoro che si impegnano, dimostrano e promuovono un supporto in linea con l’Armed Forces Covenant. Per celebrare l’annuncio, easyJet ha effettuato quella che si ritiene essere la cerimonia di consegna del certificato all’altitudine più elevata di sempre – a 20.000 piedi – a bordo del volo EZY637 da Londra Luton a Jersey, operato dal Captain David Morgan, easyJet Chief Operating Officer and Honorary Air Commodore, accompagnato da un easyJet former RAF test pilot, First Officer. In cabina con loro c’era anche l’Air Vice-Marshal Jo Lincoln, Director of RAF Reserves, che ha consegnato il certificato a easyJet. Il momento simbolico ha riunito passeggeri, equipaggio e membri della RAF che erano a bordo per celebrare e riconoscere il servizio e il contributo della Armed Forces community. La notizia giunge durante la Armed Forces Week, con eventi che contribuiscono a creare un legame tra le Forze Armate e le comunità che servono”. Il Captain David Morgan, easyJet Chief Operating Officer and Honorary Air Commodore of No. 622 Squadron Royal Auxiliary Air Force, basato a RAF Brize Norton, ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ricevuto il Bronze Employer Recognition Scheme award, che riflette il costante impegno di easyJet nel supportare i colleghi che prestano servizio o hanno prestato servizio nelle Forze Armate. Come compagnia aerea, riconosciamo le competenze, l’esperienza e la dedizione uniche che i veterani e i riservisti apportano alla nostra organizzazione e ci impegniamo a garantire loro il supporto necessario per avere successo. Celebrare questo traguardo con quella che riteniamo essere la consegna del certificato all’altitudine più elevata di sempre, a 20.000 piedi, è un giusto tributo alla comunità delle Forze Armate in vista della Armed Forces Week, un momento di orgoglio e memorabile sia per il nostro equipaggio che per i nostri clienti”. “easyJet ha formalmente firmato l’Armed Forces Covenant, dimostrando la propria comprensione degli impegni che ne derivano e comunicando il proprio supporto alla comunità delle Forze Armate in tutti i suoi dipendenti, in ruoli che includono Flight Operations, Engineering, Digital, Commercial and IT, in tutta la sua rete. La compagnia aerea si impegna a essere un datore di lavoro attento alle esigenze delle Forze Armate, promuovendo opportunità per veterani, riservisti e famiglie di militari e garantendo che non subiscano svantaggi in fase di reclutamento o assunzione. easyJet continua a supportare attivamente i veterani nell’inserimento lavorativo e ha creato una solida e attiva rete di veterani all’interno della propria forza lavoro, aiutando gli ex militari a intraprendere carriere civili nel settore dell’aviazione”, conclude easyJet.

LOCKHEED MARTIN ACCELERA LO SVILUPPO DI UN HYPERSONIC GLIDE BODY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato un nuovo hypersonic glide body che rappresenta il futuro della difesa. Progettato per fornire alle forze armate una long-range strike option economica, rapidamente producibile e operativamente rilevante, il next generation glide body (NXGB) combina prestazioni avanzate e scalabilità, per soddisfare le esigenze di sicurezza nazionale in continua evoluzione. NXGB vanta prestazioni ipersoniche avanzate con un approccio incentrato sulla produzione che riduce i costi, offrendo al contempo maggiore range e velocità rispetto ai modelli attuali. Realizzato per supportare la crescente necessità nazionale di una produzione su larga scala per long-range strike options, NXGB può essere lanciato da diverse piattaforme in molteplici domini, fornendo alle forze armate una maggiore flessibilità operativa”. “NXGB dimostra il nostro impegno a fornire sistemi di nuova generazione che siano non solo efficaci, ma anche accessibili e producibili su larga scala”, ha dichiarato Johnathon Caldwell, Lockheed Martin vice president and general manager of Strategic and Missile Defense Systems. “Abbiamo progettato questa capacità fin dall’inizio per offrire maggiore valore ai nostri clienti, garantendo al contempo un vantaggio operativo”. “A supporto della produzione, Lockheed Martin ha effettuato investimenti significativi in infrastrutture di produzione appositamente realizzate e in capacità produttive avanzate. Il programma ha completato con successo la Preliminary Design Review, un traguardo che conferma che il progetto soddisfa i rigorosi criteri di prestazioni, producibilità e convenienza economica. È previsto un volo dimostrativo di NXGB nel 2027 per convalidarne le prestazioni”, conclude Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN COLLABORA CON L’EUROPEAN INDUSTRY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin sta collaborando con partner industriali europei per offrire una soluzione unica nell’ambito della NATO Next Generation Modelling and Simulation competition. Basandosi sul suo ACES (Advanced Center for Experimentation and Simulation), il progetto combina gli oltre 30 anni di esperienza di Lockheed Martin nella modellazione e simulazione con esperti locali e del settore per fornire la giusta combinazione di capacità, set di dati e prontezza operativa complessiva delle forze armate. ACES offre un ecosistema unificato e integrato che collega le capacità di simulazione esistenti ed emergenti. Consente l’addestramento multinazionale, l’esecuzione di esercitazioni, la pianificazione operativa, l’analisi strategica e lo sviluppo di capacità future all’interno di un ambiente comune. Integrando diversi strumenti di simulazione e fonti di dati, ACES migliora la collaborazione, l’interoperabilità e il processo decisionale tra le organizzazioni e le nazioni partner. ACES supporta applicazioni in tutti i domini operativi – aereo, terrestre, marittimo, spaziale e cibernetico – e in tutti i principali casi d’uso, tra cui esercitazioni assistite da computer, pianificazione operativa, analisi operativa, studi strategici e simulazioni assistite da computer. Consente l’addestramento e l’analisi in ambienti reali, virtuali e simulati”. “La nostra partnership unisce competenze settoriali e regionali per fornire la soluzione di modellazione e simulazione più adatta”, ha dichiarato Raashi Quattlebaum, vice president of land and maritime solutions at Lockheed Martin. “Siamo fiduciosi nelle capacità di ACES di rafforzare l’interoperabilità e la prontezza operativa in tutta l’Alleanza”.

SAAB: CONSEGNE FINALI PER GLI HUNGARIAN GRIPEN FIGHTERS – Saab informa: “Due nuovi Gripen C fighters sono atterrati ieri alla Kecskemét Air Base, completando così le consegne previste dal contract amendment siglato tra la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) e l’Hungarian Ministry of Defence nel gennaio 2024. Con queste consegne, l’Ungheria disporrà di un totale di 18 velivoli Gripen C/D (16 Gripen C e 2 Gripen D). La consegna di questi due velivoli rafforzerà ulteriormente le capacità dell’Air Force”. “Siamo orgogliosi dell’Hungarian Air Force, che opera con i Gripen da 20 anni. Grazie al support and service contract, l’Hungarian Gripen fleet manterrà un’elevata operatività e sarà costantemente aggiornata per soddisfare tutti i requisiti di missione per almeno un decennio a venire”, afferma Lars Tossman, Senior Vice President and head of Saab business area Aeronautics.