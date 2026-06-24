IATA delinea quattro priorità per rafforzare l’Aviation Supply Chain

L’International Air Transport Association (IATA) ha individuato quattro priorità per affrontare i persistenti problemi nella aerospace supply chain in occasione del primo IATA World Maintenance and Engineering Symposium in Madrid: migliorare la supply chain visibility; aprire l’aftermarket; sfruttare il valore di data, digitalization and artificial intelligence (AI); costruire human capacity.

Le supply chain failures sono state al centro del recente Annual General Meeting della IATA.

“L’aircraft order backlog supera le 18.000 unità e l’età media della flotta ha raggiunto il record di 15,2 anni. Inoltre, la mancanza di oltre 5.000 aeromobili sostitutivi a basso consumo di carburante, su cui le compagnie aeree contavano, si traduce in mancati guadagni in termini di efficienza, per non parlare dei canoni di leasing più elevati e dell’aumento dei costi di manutenzione. Complessivamente, le supply chain failures costeranno alle compagnie aeree almeno 11 miliardi di dollari nel 2025. Gli attuali prezzi elevati del carburante non faranno che peggiorare la situazione”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General nel suo Report on the Air Transport Industry.

“Oltre agli aircraft delivery delays, gli engine durability issues, la carenza di materiali e pezzi di ricambio e la limitata capacità di manutenzione stanno perturbando le operazioni delle compagnie aeree. Affrontare queste sfide richiederà azioni concrete e cooperazione lungo tutta la aviation value chain”, afferma Stuart Fox, IATA’s Director, Flight and Technical Operations.

“Fox ha presentato al Simposio quattro misure che potrebbero contribuire a migliorare la situazione:

Enhanced Supply Chain Visibility: la IATA ha incoraggiato i produttori a fornire alle compagnie aeree informazioni più tempestive e affidabili su ritardi nelle consegne, tempi di riparazione, disponibilità dei ricambi e colli di bottiglia noti, al fine di consentire alle compagnie aeree di pianificare al meglio le operazioni delle loro reti globali.

Open Up the Aftermarket: la IATA ha chiesto a un maggior numero di produttori di impegnarsi a rispettare i principi chiave inclusi nello IATA-CFM agreement a supporto di una maggiore aftermarket competition, rafforzando l’accesso a third-party MRO services, alternative parts and approved repairs. Le restrizioni commerciali di lunga data su repair instructions, tooling, approved repair networks and spares distribution possono limitare la capacità delle compagnie aeree di utilizzare alternative sicure e certificate. Ciò riduce la scelta e la concorrenza, contribuisce ad allungare i tempi di attesa e ad aumentare i costi.

Unlock Data, Digitalization and AI: la IATA ha chiesto una migliore integrazione tra airline maintenance systems and external market intelligence per migliorare la gestione delle scorte, identificare la disponibilità e la scarsità dei materiali, supportare le repair-or-replace decisions e rafforzare i warranty claims. L’intelligenza artificiale può ulteriormente supportare questi processi prevedendo la domanda, identificando le carenze e riducendo il lavoro manuale. La collaborazione della IATA con l’International Airlines Technical Pool (IATP) per aiutare le compagnie aeree a migliorare la visibilità e l’accesso agli aircraft parts e la messa a disposizione gratuita di MRO SmartHub alle compagnie aeree attraverso un data participation program, sono due esempi di iniziative a supporto di questa priorità.

Build Human Capacity: la IATA ha sollecitato una revisione delle procedure di reclutamento, formazione e rilascio delle licenze per i tecnici di manutenzione, al fine di ridurre i tempi, ampliare la portata e migliorare la stabilità lavorativa. Si prevede una crescita della domanda di maintenance technicians, come dimostra la stima di Boeing secondo cui saranno necessari 710.000 nuovi tecnici nei prossimi 20 anni. Aumentare la capacità formativa, ridurre le inutili strozzature burocratiche e promuovere un maggiore riconoscimento delle competenze a livello internazionale saranno azioni fondamentali per colmare questo divario”, afferma IATA.

“La supply chain è sottoposta a una pressione reale, ma questo non è motivo di pessimismo. È un motivo per agire. Queste quattro priorità da sole non rappresentano soluzioni complete. Ma costituirebbero un passo importante per OEM, suppliers, MRO, lessors, autorità di regolamentazione e compagnie aeree che collaborano per realizzare le resilient aerospace supply chains di cui la connettività globale ha bisogno”, ha proseguito Fox.

“La IATA ha inoltre richiesto tempistiche realistiche e coordinate a livello globale per i mandati che richiedono nuovi aircraft equipment or avionics upgrades.

Le compliance deadlines devono tenere conto della certificazione e della disponibilità degli equipaggiamenti, della capacità di installazione e delle condizioni più ampie della supply chain. La IATA ha sollevato queste preoccupazioni con l’International Civil Aviation Organization (ICAO), anche in relazione ai requisiti connessi a Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS), Runway Overrun Awareness and Alerting Systems (ROAAS), Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B)”, prosegue IATA.

“Non si tratta di rimandare la safety. Si tratta di rendere la safety realizzabile. I global safety improvements richiedono tempistiche di implementazione coordinate a livello globale che tengano conto della certification, equipment availability and installation capacity”, ha concluso Fox.

Intervento urgente necessario per alleviare i colli di bottiglia nell’Engine MRO

La IATA, in collaborazione con Emerton, ha pubblicato oggi un nuovo studio che esamina i colli di bottiglia nella manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dei single-aisle aircraft engines di ultima generazione, ovvero i motori LEAP di CFM e i motori Geared Turbofan (GTF) di Pratt & Whitney.

“Lo studio, ‘Single Aisle Aircraft Engines MRO: Strategic Levers to Address Supply Chain Challenges’ evidenzia come i durability issues, la carenza di pezzi di ricambio, la limitata disponibilità di motori di ricambio e l’accesso limitato al mercato dei ricambi stiano perturbando le operazioni delle compagnie aeree. Queste pressioni stanno creando costose problematiche operative, tra cui la riduzione dell’engine time on wing, l’aumento della domanda per engine shop visits e una pianificazione della manutenzione più complessa per le compagnie aeree.

Il numero di grounded Pratt & Whitney GTF powered aircraft ha raggiunto il picco a marzo 2025 con 648 velivoli, pari al 28% della flotta GTF. Questi velivoli erano in attesa di interventi di manutenzione ai motori, motori di ricambio o componenti. Le compagnie aeree interessate hanno dovuto adattare i propri piani di flotta, ad esempio mantenendo in servizio gli aeromobili più vecchi, estendendo i contratti di leasing o noleggiando ulteriori velivoli e adeguando la capacità.

Si prevede che la sfida si intensificherà con l’espansione delle single-aisle fleets di ultima generazione. Nel 2024, le single-aisle aircraft engine deliveries sono state pari a 2.000 (800 GTF e 1.200 LEAP). Tra il 2030 e il 2040, si prevede che le consegne si stabilizzino intorno alle 3.700 unità all’anno (1.200 GTF e 2.500 LEAP).

Questa accelerazione delle consegne aumenterà significativamente la domanda di manutenzione. Si prevede che gli interventi di manutenzione annuali passeranno da circa 600-800 nel 2025 a oltre 5.000 entro il 2040 per i motori LEAP e da 1.000 a oltre 2.000 per i motori GTF“, afferma IATA.

“I colli di bottiglia nella manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dei motori stanno interrompendo le operazioni delle compagnie aeree. Senza cambiamenti significativi, la situazione non potrà che peggiorare con la crescita della flotta di aeromobili a corridoio singolo di ultima generazione. I produttori stanno investendo in capacità produttiva aggiuntiva, ma la sola capacità non sarà sufficiente. Le compagnie aeree necessitano di un migliore accesso ai pezzi di ricambio, di un maggior numero di approved repair options, di un accesso equo alla capacità MRO e di una maggiore concorrenza nel mercato post-vendita”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Sebbene non esista un’unica soluzione per alleviare la situazione attuale, sono state individuate diverse azioni in cui gli sforzi lungo tutta la catena del valore potrebbero garantire una maggiore resilienza nel breve e lungo termine: aumentare la disponibilità di pezzi di ricambio per i motori; garantire un accesso equo al MRO market; garantire l’accesso a lungo termine ai pezzi di ricambio; adottare le industry-wide best practices.

Il raggiungimento di queste priorità richiederà un’azione coordinata lungo tutta la aerospace supply chain. Compagnie aeree, produttori di aeromobili e motori, fornitori di servizi MRO e società di leasing devono collaborare per migliorare la disponibilità dei pezzi di ricambio, ampliare le opzioni di riparazione e allineare meglio la capacità di manutenzione dei motori alle esigenze operative delle compagnie aeree”, prosegue IATA.

“Risolvere le problematiche attuali è la priorità immediata. Ma la resilienza a lungo termine dipenderà da un mercato post-vendita più trasparente, competitivo e collaborativo. È essenziale rivedere i modelli di business tra i produttori di aeromobili e motori affinché supportino al meglio la resilienza operativa lungo l’intero ciclo di vita degli aeromobili. L’obiettivo è rimettere in servizio i motori più rapidamente, ridurre le interruzioni evitabili e garantire che la crescita futura della flotta sia supportata dalla capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e dall’accesso al mercato di cui le compagnie aeree hanno bisogno”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)