Enac: cerimonia di intitolazione di una strada dell’aeroporto di Roma Fiumicino a Domenico Cempella

A cinque anni dalla sua scomparsa, un tratto viario dell’aeroporto di Roma Fiumicino ricorderà per sempre la figura e il valore di Domenico Cempella, Amministratore Delegato simbolo di Alitalia, per il suo straordinario contributo di manager al servizio del trasporto aereo, della crescita del network aereo e dello sviluppo delle infrastrutture.

“L’intitolazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione Enac del 26 marzo, ha avuto luogo oggi, 25 giugno, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato Pierluigi Di Palma Presidente Enac, Raffaello Biselli Assessore Attività Produttive Città di Fiumicino, Marco Troncone AD Aeroporti di Roma, Pier Giorgio Cempella, Francesco Presicce Chief Technology Officer ITA Airways e Gianni Sebastiani già Direttore Generale Alitalia e AD Meridiana.

La cerimonia si è conclusa con lo svelamento della targa e la benedizione a cura di Don Giovanni Soccorsi.

Numerosa e sentita la partecipazione di Istituzioni e persone che hanno avuto l’onere di lavorare con Domenico Cempella o lo hanno conosciuto e stimato in contesti personali”, afferma Enac.

“Intitolare una strada a Domenico Cempella – ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – rappresenta un doveroso riconoscimento a una figura manageriale di straordinario valore, che ha contribuito in modo determinante a passaggi cruciali nella storia del trasporto aereo italiano. Tra i suoi meriti, ricordiamo il rilancio dell’allora compagnia di bandiera Alitalia e l’impulso allo sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto di Roma Fiumicino, principale punto di accesso internazionale al nostro Paese. Un percorso che gli ha consentito di conoscere il settore da molteplici prospettive: un manager pubblico capace di coniugare efficacia gestionale, innovazione e tutela degli interessi strategici nazionali, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla competitività dell’Italia”.

“Questa intitolazione rappresenta molto più di un omaggio a una figura di primo piano dell’aviazione italiana come Domenico Cempella – ha dichiarato l’Assessore Raffaello Biselli – Significa riconoscere il contributo di chi ha saputo interpretare il trasporto aereo come motore di crescita economica, innovazione e connessione tra territori. Fiumicino e il suo aeroporto sono realtà che condividono una storia comune e una prospettiva di sviluppo strettamente intrecciata. Conservare la memoria di personalità come Cempella significa trasmettere alle nuove generazioni il valore della visione, della competenza e della capacità di costruire il futuro attraverso grandi opere e scelte strategiche”.

“Domenico Cempella, scomparso nell’aprile 2021, è stato uno dei manager più autorevoli dell’industria dell’aviazione italiana, sapendo unire visione strategica e profonda conoscenza operativa del settore.

Assunto giovanissimo in Alitalia, negli anni riuscì a progredire all’interno della società grazie a competenza, determinazione e capacità di leadership, arrivando nel 1996 ad assumere il ruolo di Amministratore Delegato.

Cempella fu tra i primi a comprendere l’evoluzione rapida del trasporto aereo mondiale. Nella sua carriera professionale è stato anche il primo Amministratore Delegato della società Roma, una volta che questa uscì dal perimetro Alitalia. Ricoprì altri incarichi di rilievo, tra cui anche la guida di Autostrade”, conclude Enac.

(Ufficio Stampa Enac)