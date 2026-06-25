Airtask Group introduce il Tecnam P2012 Traveller per migliorare i servizi di trasporto regionali essenziali

Tecnam e Airtask Group annunciano l’entrata in servizio del Tecnam P2012 Traveller (marche di registrazione G-CMCY) sulla Stornoway to Benbecula Public Service Obligation (PSO) route.

“In leasing ad Airtask Group, l’aeromobile è entrato ufficialmente in servizio attivo nell’aprile 2026, segnando una nuova era di affidabilità e un’esperienza di viaggio migliorata per le comunità scozzesi che dipendono da questo collegamento vitale.

Il passaggio dei servizi regionali al Tecnam P2012 Traveller rappresenta un enorme passo avanti per la presenza operativa di Airtask Group. Il design moderno del P2012 offre la perfetta combinazione di efficienza per le rotte brevi e ad alta frequenza e la robustezza necessaria per le operazioni in aree remote. Questo ammodernamento della flotta consente ad Airtask Group di fare ciò che sa fare meglio: mantenere le comunità connesse e offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio notevolmente migliorata.

Prima di entrare in servizio, il P2012 ha completato con successo il volo di collaudo con la UK Civil Aviation Authority (CAA) ed è stato formalmente registrato sull’Airtask Group Air Operator’s Certificate (AOC). Dall’inizio delle operazioni quotidiane, l’aeromobile ha dimostrato prestazioni eccezionali. I primi riscontri da parte dei clienti sono stati estremamente entusiasti, a conferma dell’impegno di Airtask nella modernizzazione della propria rete, nell’innalzamento degli standard dei servizi regionali essenziali e nella validazione della scelta di questa piattaforma moderna per le rotte critiche”, afferma Tecnam.

“Siamo entusiasti che il Tecnam P2012 Traveller sia ora ufficialmente nel nostro AOC e integrato nella nostra rete”, ha dichiarato Rachel Ford, Director of Operations at Airtask Group. “Introducendo questo aeromobile in servizio attivo, garantiamo che i collegamenti essenziali siano supportati da un’affidabilità moderna, un maggiore comfort per i passeggeri e un impegno costante nei confronti delle comunità che siamo orgogliosi di servire. Il P2012 è perfettamente adatto agli ambienti impegnativi in cui operiamo e siamo lieti di constatare che i nostri passeggeri stanno già godendo di un’esperienza di viaggio migliorata”.

Francesco Sferra, P2012 Sales and Business Development Manager at Tecnam, ha sottolineato l’importanza strategica della rotta: “Siamo estremamente orgogliosi di vedere il P2012 Traveller al servizio di una rotta vitale nel Regno Unito. La rotta Stornoway-Benbecula PSO richiede esattamente ciò per cui il P2012 è stato progettato: affidabilità senza compromessi, efficienza su tratte brevi ad alta frequenza e la robustezza necessaria per operare in ambienti difficili. La partnership con Airtask Group per mantenere collegate queste comunità remote è una vera testimonianza delle capacità del velivolo e siamo entusiasti di supportare la loro missione”.

James Cracroft, Senior Sales Manager at Oriens Aviation, official Tecnam dealer for the UK, ha dichiarato: “In qualità di rappresentante ufficiale di Tecnam nel Regno Unito, Oriens Aviation è estremamente lieta di aver supportato Airtask Group nell’introduzione del P2012 Traveller nella rete scozzese. Questo velivolo si adatta perfettamente alle rotte regionali e insulari del Regno Unito, offrendo un’affidabilità senza pari in condizioni meteorologiche difficili, oltre a un significativo miglioramento del comfort per i passeggeri. Non vediamo l’ora di continuare a supportare Airtask nella modernizzazione della sua flotta e nell’erogazione di questi servizi essenziali”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)