Volotea4Veneto: il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza vince la seconda edizione

Con oltre 5.200 voti, il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza si aggiudica la seconda edizione di #Volotea4Veneto e il contributo di quasi 40.000 euro messo a disposizione da Volotea. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Gruppo SAVE e Regione del Veneto, ha visto il coinvolgimento diretto dei cittadini nella scelta del progetto vincitore: tra l’8 maggio e il 10 giugno sono state raccolte 16.265 votazioni per quattro realtà candidate, tutte impegnate nella tutela e nella valorizzazione delle eccellenze regionali.

“Il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, il Museo Civico di Bassano del Grappa, il Parco Naturale Regionale della Lessinia e la Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Sono questi i quattro protagonisti di un percorso che ha contribuito a valorizzare progetti di grande interesse per la conservazione e la promozione del patrimonio regionale.

Il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza punta a riportare al centro della narrazione culturale cittadina il Teatro Romano di Berga, uno dei luoghi più significativi della Vicenza antica. Grazie al restauro delle statue e degli apparati decorativi in marmo provenienti dall’antico complesso e oggi conservati presso il Museo Naturalistico Archeologico, insieme a ricostruzioni tridimensionali e strumenti innovativi di storytelling digitale, l’iniziativa permetterà di riscoprire la storia della Vicetia romana e del suo principale spazio dedicato alla vita culturale e sociale. Un percorso immersivo che unirà ricerca, conservazione e nuove tecnologie per rendere il patrimonio archeologico più accessibile e coinvolgente per cittadini e visitatori, restituendo nuova visibilità a un luogo che, oltre duemila anni fa, rappresentava il cuore culturale della città”, afferma Volotea.

“Anche quest’anno #Volotea4Veneto ha permesso ai cittadini di contribuire in prima persona alla scelta di un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio veneto. Siamo orgogliosi di aver sostenuto un’iniziativa che ha coinvolto istituzioni, realtà culturali e comunità locali attorno a un obiettivo condiviso. Desidero congratularmi con il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza per questo importante risultato e rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli enti che hanno partecipato al progetto per la qualità delle proposte presentate e per l’impegno dimostrato nella tutela del patrimonio del territorio. Un grazie speciale va inoltre a Regione del Veneto e a Gruppo SAVE, partner fondamentali di questa iniziativa, con cui condividiamo la volontà di promuovere e valorizzare le eccellenze culturali e naturalistiche della regione”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

“Questa nuova edizione di #Volotea4Veneto ha confermato il forte radicamento di Volotea nel territorio, che la compagnia serve con le sue basi operative agli aeroporti di Venezia e Verona. La passione di chi ha elaborato e presentato i quattro progetti, tutti di grande fascino, la partecipazione delle Istituzioni locali e del pubblico hanno dato vita ad un vivace momento collettivo che lascia il segno. Da parte nostra, complimenti al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza che si è aggiudicato il primo premio e che può contare sul contributo di Volotea per interventi di restauro di un patrimonio unico in Italia”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

“La vittoria del contest di Volotea ci dà l’occasione di realizzare al Museo Naturalistico Archeologico un nuovo e moderno allestimento dedicato al teatro romano della città”, ha commentato Ilaria Fantin, Assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città del Comune di Vicenza. “Si tratta di un primo passo nella riqualificazione e nel rinnovamento della sede museale, a favore dello sviluppo turistico e culturale della Città di Vicenza. Avremo la possibilità, infatti, di valorizzare i resti, conservati al Museo, del teatro romano di Berga, uno dei monumenti antichi più iconici della città, che ha lasciato una traccia indelebile nel tessuto urbano ed è stato fonte di ispirazione per Palladio nella progettazione del Teatro Olimpico. Lo faremo grazie ad una serie di azioni diversificate volte al ripristino delle superfici dell’apparato decorativo e scultoreo in marmo e al rinnovamento dell’allestimento. Grazie al restauro, alla ricostruzione 3D e allo storytelling digitale, alla narrazione grafica e alla nuova illuminazione, il visitatore sarà accompagnato alla riscoperta della Vicetia romana e del suo teatro. Con questa vittoria abbiamo raggiunto un risultato importante, frutto del coinvolgimento dell’intera città: dall’amministrazione, con l’impegno di assessori, consiglieri, agli uffici comunali, in particolare l’ufficio stampa e il settore Musei, passando alla società civile, con il supporto di rappresentanti di associazioni e realtà del territorio, nonché di comunicatori e creators. Cogliamo l’occasione, quindi, per ringraziare Volotea, per l’opportunità che mette a disposizione di valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio, e, soprattutto, tutti coloro i quali hanno creduto nel nostro progetto e hanno votato per ridare luce alla storia del teatro romano di Vicenza”.

“Quando oltre 16.000 cittadini scelgono di partecipare attivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale del Veneto, si realizza qualcosa di straordinario: la cultura esce dagli spazi tradizionali e diventa un bene condiviso, vissuto e sostenuto da un’intera comunità. È questo lo spirito di #Volotea4Veneto ed è per questo che la Regione del Veneto è orgogliosa di esserne partner insieme a Volotea e a Gruppo SAVE che ringrazio per aver creduto ancora una volta nello sviluppo e attrattività del Veneto. La vittoria del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza premia un progetto di grande spessore, capace di restituire visibilità e centralità a uno dei luoghi più significativi della storia romana del Veneto. Il Teatro Romano di Berga rappresenta una testimonianza preziosa delle nostre radici ed è uno di quei luoghi che meritano di essere riscoperti e raccontati con gli strumenti del nostro tempo: il restauro, la ricostruzione 3D, lo storytelling digitale. Vicenza ha vinto perché ha saputo convincere i veneti che questo patrimonio storico e culturale vale. E aveva ragione”, ha aggiunto Valeria Mantovan, Assessore all’Istruzione, Formazione, Competenze e Cultura della Regione del Veneto.

“Complimenti al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza che si aggiudica la seconda edizione di #Volotea4Veneto”, interviene il vicepresidente e assessore al Turismo della Regione Veneto, Lucas Pavanetto. “La rinascita del Teatro Romano di Berga sarà un’occasione in più per riscoprire uno dei luoghi più significativi della Vicenza antica, ma poco conosciuto e lontano dalle mete del turismo di massa. Questo progetto di Volotea, infatti, ha il merito non solo di contribuire alla tutela dei beni artistici e paesaggistici di cui il territorio regionale è ricco, ma anche offrire occasioni al turista di portarlo alla scoperta di luoghi bellissimi e caratteristici ma lontani dai flussi turistici di massa. Ciò rientra tra gli obiettivi della strategia turistica regionale che punta a distribuire i flussi anche in luoghi meno noti, alleggerendo la pressione registrata nelle mete più gettonate e al contempo distribuendo le opportunità offerte dal settore per favorire la crescita del territorio e della comunità che vi abita”.

“L’iniziativa ha offerto ai cittadini l’opportunità di contribuire attivamente alla scelta del progetto da sostenere, favorendo la conoscenza e la valorizzazione di importanti realtà culturali del territorio veneto. In più, tra tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni è stato estratto un fortunato vincitore che si è aggiudicato un voucher Volotea del valore di 1.000 euro, utilizzabile per acquistare voli operati dalla compagnia”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)