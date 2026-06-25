Emirates presenta la nuova collezione di amenity kit Bulgari per First Class e per la Business Class

Emirates presenta la nuova collezione di esclusivi amenity kit di lusso firmati Bulgari per i passeggeri di First e Business Class, proseguendo, per il 16esimo anno consecutivo, la sua collaborazione con l’iconica maison italiana.

“La collezione primavera/estate, giunta alla sua diciottesima edizione, sarà introdotta progressivamente nel corso dell’anno su una selezione di rotte a lungo raggio. Pensata per integrarsi perfettamente con i più recenti interni di cabina di Emirates, la nuova linea combina un design raffinato, materiali premium e alcune delle fragranze più iconiche di Bulgari, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più esclusiva, dal decollo all’atterraggio.

A conferma dell’impegno costante di Emirates nel migliorare ogni aspetto della customer experience, la nuova collezione introduce calde tonalità ispirate alla primavera per la First Class e fresche sfumature estive per la Business Class, arricchite da dettagli ricercati e da una selezione di prodotti accuratamente studiata per rispondere alle esigenze dei passeggeri in base alla classe di viaggio e al genere.

I passeggeri Emirates di First Class riceveranno uno dei quattro eleganti modelli di amenity kit Bulgari, due pensati per gli uomini e due per le donne, caratterizzati da tonalità ricercate e finiture pregiate.

Per gli uomini, i kit sono realizzati in ecopelle color cioccolato con raffinati dettagli e interni color bordeaux, mentre per le donne presentano un design sofisticato in ecopelle metallizzata color champagne, impreziosito da delicati interni rosa cipria. Le nuove palette cromatiche sono state accuratamente selezionate per armonizzarsi con le fragranze contenute all’interno di ciascun kit”, afferma Emirates.

“La collezione First Class include le prestigiose fragranze della linea di alta profumeria Le Gemme di Bulgari. Le passeggere riceveranno Le Gemme Sahare Eau de Parfum in un esclusivo flacone da 30 ml, una fragranza ispirata al fascino misterioso, al calore e alla luminosità dei paesaggi desertici, caratterizzata da luminose note di ambra grigia e rosa. I passeggeri potranno invece riscoprire Le Gemme Yasep Eau de Parfum, una delle fragranze più apprezzate della collezione, anch’essa proposta in un flacone da 30 ml e contraddistinta da sofisticate note legnose ispirate all’energia vibrante della gemma Yasep.

Oltre alla fragranza esclusiva, gli amenity kit di First Class includono una selezione di accessori essenziali per il viaggio, tra cui kit dentale, salvietta detergente rinfrescante, deodorante, fazzoletti e una spazzola pieghevole per capelli, pensati per garantire il massimo comfort durante il volo. L’esperienza di benessere è completata da un’emulsione coordinata per viso e corpo e da un balsamo labbra nutriente firmato Bulgari. Le passeggere riceveranno inoltre un elegante specchietto da borsetta color oro firmato Bulgari, pensato come raffinato ricordo dell’esperienza di viaggio”, prosegue Emirates.

“I passeggeri di Business Class riceveranno esclusivi amenity kit Bulgari che uniscono eleganza e funzionalità, realizzati con materiali raffinati e caratterizzati da nuove combinazioni cromatiche.

I kit da uomo si distinguono per il loro tessuto color marrone cioccolato, abbinato a una raffinata fodera grigio chiaro, mentre quelli dedicati alle donne presentano una sofisticata finitura in ecopelle color crema, impreziosita da delicati dettagli rosa. Le nuove tonalità degli interni e i dettagli conferiscono ai kit un’estetica contemporanea, perfettamente coordinata con il colore del flacone della fragranza contenuta al loro interno.

La collezione Business Class include Bulgari Man Rain Essence Eau de Toilette per gli uomini e Omnia Crystalline Eau de Toilette per le donne. Bulgari Man Rain Essence racchiude la freschezza e l’energia rigeneratrice della pioggia grazie a vivaci note di tè verde e muschio, mentre Omnia Crystalline offre una fragranza floreale delicata e luminosa, ispirata alla purezza del cristallo e caratterizzata da note di fiore di loto e peonia bianca. Alcune fragranze sono proposte in esclusivi formati da viaggio da 5 ml, realizzati appositamente per i passeggeri Emirates, per aggiungere un ulteriore tocco di lusso all’esperienza di viaggio, mantenendo al tempo stesso l’eleganza senza tempo che contraddistingue Bulgari.

Ogni kit include una selezione accuratamente studiata di prodotti essenziali per il benessere a bordo, che combinano praticità e design premium. Tra questi figurano l’emulsione viso e corpo Omnia Amethyste, pensata per mantenere la pelle idratata, un balsamo labbra nutriente firmato Bulgari e una serie di accessori dedicati al comfort durante il volo, tra cui kit dentale, deodorante, fazzoletti e una spazzola pieghevole per capelli. Le passeggere riceveranno inoltre uno specchietto doppio”, continua Emirates.

“Nell’ambito del costante impegno di Emirates verso pratiche di approvvigionamento responsabile, diversi elementi della nuova collezione sono stati realizzati utilizzando materiali che incorporano componenti riciclati.

Gli amenity kit di First Class e Business Class sono prodotti con tessuti contenenti materiali riciclati, mentre alcuni accessori, tra cui la spazzola pieghevole per capelli e il pettine, sono anch’essi realizzati con materiali riciclati. Ulteriori accorgimenti in chiave sostenibile includono il packaging del kit dentale in carta kraft nera e, in alcuni amenity kit di Business Class, lo specchietto doppio e le relative custodie, realizzati con materiali riciclati”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)