Al via il nuovo volo Wizz Air tra Alghero e Tirana

Prosegue il percorso di crescita di Wizz Air sull’Aeroporto di Alghero con l’avvio del nuovo collegamento diretto con Tirana, una delle novità della programmazione estiva 2026.

“Il volo è operativo dal 24 giugno al 9 settembre 2026 con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, ampliando ulteriormente le opportunità di collegamento tra il Nord Sardegna e l’area balcanica.

L’attivazione del nuovo volo conferma il crescente impegno di Wizz Air sullo scalo algherese. Nel corso della stagione estiva 2026 la compagnia opererà infatti un network di otto destinazioni, collegando Alghero con importanti città dell’Europa centrale e orientale attraverso il seguente programma voli:

Budapest, il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica

Bucarest, tutti giorni tranne il martedì

Sofia, il martedì, giovedì e sabato, cui da luglio si aggiungeranno il venerdì e la domenica

Belgrado, il lunedì, mercoledì e venerdì;

Varsavia Modlin, il martedì, giovedì e sabato;

Skopje, il martedì e il sabato, in avvio il prossimo 18 luglio;

Venezia, il lunedì, mercoledì e venerdì, in avvio il 1° luglio.

Grazie a questa programmazione, Wizz Air raggiungerà nell’estate 2026 il livello più elevato di operatività mai registrato ad Alghero, mettendo a disposizione oltre 311 mila posti e facendo segnare una crescita del 253% rispetto alla precedente stagione estiva, diventando la terza compagnia aerea dello scalo per quota di mercato, con una market share pari al 13,8%”, afferma Wizz Air.

“Con l’avvio del collegamento per Tirana si arricchisce ulteriormente l’offerta internazionale dell’Aeroporto di Alghero”, dichiara Silvio Pippobello, Amministratore Delegato degli aeroporti del Nord Sardegna. “L’investimento che Wizz Air sta realizzando sul nostro scalo, testimoniato dagli importanti volumi programmati per la stagione estiva e dall’ampliamento del network servito, rappresenta un contributo significativo alla crescita della connettività del Nord Sardegna. Siamo particolarmente soddisfatti del consolidamento di una partnership che, nel corso degli anni, ha consentito di trasportare oltre 700 mila passeggeri e di sviluppare collegamenti strategici di grande interesse verso mercati europei in forte espansione economica”.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air ha commentato: “L’avvio del nostro nuovo collegamento tra Alghero e Tirana rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Wizz Air sull’Aeroporto di Alghero e conferma il nostro impegno nel rafforzare la connettività internazionale del Nord Sardegna. Nell’estate 2026 opereremo dallo scalo il nostro network più ampio di sempre, con otto destinazioni e un aumento della nostra capacità operativa esponenziale con oltre 311 mila posti disponibili. Questo ci permetterà di offrire ai passeggeri maggiori opportunità di viaggio verso l’Europa centrale, orientale e balcanica. Siamo orgogliosi di consolidare la collaborazione con gli aeroporti del Nord Sardegna e di continuare a investire in collegamenti accessibili, efficienti e in grado di sostenere lo sviluppo turistico ed economico del territorio”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)