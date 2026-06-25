Milano Air Cargo Community protagonista ad Air Cargo China 2026: focus su innovazione, handling e logistica specializzata

A un anno dal lancio della Milano Air Cargo Community, presentata per la prima volta nel 2025 a Monaco in occasione dell’evento fieristico Air Cargo Europe, il sistema cargo di Milano Malpensa si è presentato al mercato asiatico in occasione di Air Cargo China 2026, in programma dal 24 al 26 giugno a Shanghai, uno dei principali eventi internazionali dedicati al trasporto aereo delle merci e alla logistica globale.

“La partecipazione alla manifestazione ha rappresentato un’importante occasione per promuovere il ruolo strategico di Milano Malpensa Cargo (MXP) come principale gateway italiano per il traffico cargo internazionale e per valorizzare l’ecosistema di imprese che operano all’interno della comunità cargo aeroportuale milanese.

Particolarmente significativa è stata la sessione dal titolo “Milano AirCargo Community: a focus on Malpensa Cargo” tenutasi oggi, durante la quale i partner della Milano Air Cargo Community hanno presentato le eccellenze del sistema cargo di Malpensa, illustrando servizi, competenze e progetti innovativi che contribuiscono a rafforzare la competitività dello scalo sui mercati globali”, afferma SEA.

“Ad aprire i lavori è stata SEA Milan Airports, che ha offerto una panoramica sul ruolo di Milano Malpensa nel panorama logistico internazionale, evidenziandone la posizione strategica, le infrastrutture dedicate al cargo, i collegamenti intercontinentali e le opportunità di sviluppo per operatori e spedizionieri. L’intervento è stato anche l’occasione per presentare al mercato cinese la Milano Air Cargo Community, un modello di collaborazione che riunisce aeroporti, handler, operatori logistici, aziende tecnologiche e specialisti del settore con l’obiettivo di promuovere efficienza, innovazione e crescita sostenibile.

Nel corso dell’evento sono state presentate le eccellenze che rendono Milano Malpensa un hub cargo di riferimento a livello internazionale. BCUBE ha illustrato le proprie soluzioni per la gestione efficiente delle operazioni di handling e dei flussi e-commerce, evidenziando la capacità dello scalo di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. PharmacomItalia ha approfondito il tema della logistica farmaceutica, con un focus su qualità, sicurezza e gestione delle spedizioni a temperatura controllata. Cargo Start ed Engineering hanno presentato invece le innovazioni digitali e il Cargo Community System, strumenti chiave per aumentare efficienza, visibilità e collaborazione lungo la supply chain”, prosegue SEA.

“Nel loro insieme, gli interventi hanno confermato la forza della Milano Air Cargo Community, un ecosistema integrato che unisce competenze logistiche, infrastrutture e tecnologia per sostenere la crescita del cargo internazionale e affrontare le sfide future del settore”, conclude SEA.

(Ufficio Stampa SEA Milan Airports)