easyJet annuncia due nuove rotte da Milano

easyJet annuncia un ulteriore ampliamento del proprio network in vista della stagione invernale 2026. A partire dal prossimo autunno, la compagnia arricchirà l’offerta dagli scali milanesi con due nuovi collegamenti internazionali verso Ginevra e Norimberga, rafforzando i collegamenti tra l’Italia e l’Europa con voli diretti a tariffe accessibili.

“Dal 25 ottobre 2026, raggiungere Ginevra dal cuore di Milano sarà ancora più semplice e rapido grazie alla nuova rotta Milano Linate – Ginevra, operativa con fino a 6 frequenze settimanali, dal lunedì al venerdì e la domenica. Il nuovo collegamento rappresenta una soluzione ideale sia per la clientela business sia per chi desidera concedersi un city break in Svizzera, garantendo la massima flessibilità anche per soggiorni brevi o weekend culturali.

Adagiata sulle sponde del lago omonimo e incorniciata dal panorama delle Alpi, Ginevra è una meta elegante e dal respiro internazionale, perfetta per un weekend all’insegna della cultura e del relax. Imperdibile una passeggiata sul lungolago per ammirare il celebre Jet d’Eau, la fontana simbolo della città. Il centro storico, la Vieille Ville, è un incrocio di vicoli che conducono alla maestosa Cattedrale di San Pietro, dalla cui torre si gode una vista impareggiabile sulla città e sul lago. In quanto città simbolo del pacifismo e dei diritti umani, merita una visita il Palazzo delle Nazioni, storica sede europea dell’ONU.

A Ginevra i visitatori possono immergersi nella tradizione dell’alta orologeria svizzera, fare shopping nelle boutique di lusso e deliziare il palato nei tradizionali bistrot, gustando un’autentica fonduta seguita dall’immancabile cioccolato artigianale svizzero”, afferma easyJet.

“L’offerta per l’inverno si arricchisce ulteriormente a partire dal 27 novembre 2026, con il nuovo collegamento Milano Malpensa – Norimberga, operativo con 2 frequenze settimanali il lunedì e il venerdì. Con questa nuova rotta, dall’Italia parte il primo collegamento del network easyJet verso la città di Norimberga e sale a sei il numero di collegamenti tra Milano e la Germania, con le destinazioni già servite da Malpensa di Düsseldorf, Monaco, Amburgo e Berlino, quest’ultima raggiungibile anche da Milano Linate insieme a Francoforte.

Il volo mette a disposizione dei passeggeri la soluzione ideale per organizzare un long-weekend in Baviera nel periodo più suggestivo dell’anno. Seconda città più grande della Baviera, Norimberga è uno scrigno di storia capace di fondere l’architettura medievale con la vivacità di una città moderna. Il paesaggio urbano è dominato dal maestoso Kaiserburg, il Castello Imperiale, una delle fortezze più importanti d’Europa, da cui si ammirano i caratteristici tetti rossi della città e le possenti mura medievali perfettamente conservate si possono percorrere a piedi. Nel vivace centro storico svettano le chiese gotiche di San Lorenzo e San Sebaldo.

Il volo inaugurale di fine novembre apre le porte della città nel momento più magico: Norimberga è celebre per il suo Christkindlesmarkt: uno dei mercatini di Natale più antichi e suggestivi al mondo. La piazza principale, la Hauptmarkt, si riempie di luci, colori e profumi inebrianti – un’occasione ideale per un viaggio all’insegna del calore natalizio, scaldandosi con una tazza di Glühwein e assaporando le prelibatezze locali”, prosegue easyJet.

“I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile, offrendo ai passeggeri la possibilità di pianificare la prossima stagione invernale con largo anticipo e la massima flessibilità”, conclude easyJet.

Milano Linate – Ginevra, dal 25/10/2026, 6 frequenze settimanali (lun, mar, mer, gio, ven, dom)

Milano Malpensa – Norimberga, dal 27/11/2026, 2 frequenze settimanali (lun, ven)

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)