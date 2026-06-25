Embraer e WZL-2 firmano un memorandum d’accordo per promuovere la cooperazione industriale in Polonia

Embraer ha firmato oggi un Memorandum of Agreement (MoA) con Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-2), la principale società polacca di manutenzione aerospaziale e un’entità chiave all’interno di Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

“In base all’accordo, Embraer e WZL-2 prepareranno congiuntamente un quadro completo per la futura collaborazione, che comprende un’ampia gamma di capacità in services and support, aircraft completion and conversion, inclusi external painting and system integration.

La cerimonia della firma si è svolta presso le strutture Embraer con la partecipazione di Mr. Piotr Zawieja, Member of the Management Board of PGZ, Mr. Marcio Monteiro, Chief Marketing Officer of Embraer Defense & Security, Mr. Douglas Lobo, Vice-President Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support. Questo documento strategico segna una pietra miliare significativa nello sviluppo della cooperazione industriale tra Embraer e il suo partner polacco, relativa al KC-390 Millennium e ai suoi servizi e supporto associati.

L’accordo firmato oggi segna un passo importante nella costruzione di una cooperazione a lungo termine tra WZL-2 ed Embraer“, afferma Embraer.

“Il nostro obiettivo è sviluppare capacità industriali e di manutenzione in Polonia, per supportare le operazioni del KC-390 Millennium, rafforzando al contempo le capacità aerospaziali e di difesa del paese. Riteniamo che la combinazione dell’esperienza di Embraer con le capacità di WZL-2 porterà benefici tangibili per le forze armate polacche e l’intera industria della difesa polacca”, ha affermato Jakub Gazda, president of the Management board of Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 S.A.

“La partnership con WZL-2 rafforza la strategia di Embraer di promuovere la cooperazione industriale locale, contribuendo alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo delle competenze e al trasferimento di tecnologia. Questa collaborazione costituirà la base di un ecosistema industriale a lungo termine, garantendo elevati livelli di disponibilità, affidabilità e capacità di supporto sovrano in Polonia”, ha affermato Douglas Lobo Vice-President Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support.

“Oltre alla Brazilian Air Force, il KC-390 Millennium è stato selezionato dalle forze aeree di Portogallo, Ungheria, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Uzbekistan, Svezia, Emirati Arabi Uniti, Slovacchia e Lituania. Il KC-390 Millennium offre capacità, affidabilità, versatilità e performance senza pari per soddisfare le esigenze tattiche e strategiche delle forze aeree di tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)