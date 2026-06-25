Emirates SkyCargo espande il suo freighter network in East and Southeast Asia

Emirates SkyCargo ha annunciato un’espansione strategica dei suoi freighter services in East and Southeast Asia. L’air cargo carrier sta incrementando la frequenza e le destinazioni dei freighter flight per rispondere alla crescente domanda di collegamento senza soluzione di continuità tra i centri manifatturieri emergenti e consolidati dell’Asia orientale e sudorientale e i mercati ad alta domanda in Medio Oriente, Africa, Europa e Americhe.

Importante facilitatore del commercio internazionale, Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 439.000 tonnellate di merci sui suoi freighter and passenger flights da 12 mercati in East and Southeast Asia nel FY 25/26. Si tratta di un aumento di circa il 5% rispetto al tonnellaggio di merci trasportato nel FY 24/25, a testimonianza della crescente domanda da parte di aziende ed esportatori della regione.

Badr Abbas, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “L’Asia orientale e sudorientale sono zone manifatturiere chiave per l’economia globale, con un contributo fondamentale alla produzione di beni ad alta tecnologia, all’esportazione di prodotti deperibili e come importante punto di partenza per i flussi globali dell’e-commerce. Grazie all’introduzione di voli cargo aggiuntivi e all’espansione del nostro cargo network in risposta alla domanda dei clienti, forniamo la connettività rapida che consente agli esportatori di far arrivare le proprie merci in modo rapido e sicuro ai clienti finali in tutto il mondo. Emirates SkyCargo offre una scelta e una flessibilità senza pari, non solo attraverso i nostri freighter flights verso 12 città di questa regione, ma anche attraverso i nostri passenger flights che offrono wide body bellyhold capacity da 25 destinazioni verso Dubai e oltre. Ogni settimana, i clienti dell’Asia orientale e sudorientale hanno accesso a oltre 12.000 tonnellate di capacità cargo per trasportare le proprie merci verso le destinazioni della rete globale di Emirates”.

Emirates SkyCargo sta raddoppiando la freighter capacity verso Narita Airport, Tokyo, aumentando le operazioni da uno a due freighter flights settimanali. Il secondo freighter flight settimanale serve la solida industria manifatturiera giapponese in diversi settori come quello automobilistico, elettronico e farmaceutico.

La compagnia aerea sta incrementando i suoi voli per Hong Kong con 37 freighter flights settimanali, per offrire la massima flessibilità e scelta ai clienti in questo corridoio economico trainato dalle esportazioni. Emirates SkyCargo ha inoltre ampliato la sua presenza nel settore cargo nella Cina centrale con tre voli settimanali da Zhengzhou, collegando il polo industriale della provincia di Henan a Dubai e oltre.

Emirates SkyCargo ha ripreso i freighter flights da Singapore con un volo settimanale per Dubai via Mumbai, creando un’importante rotta commerciale in Asia.

La compagnia raddoppierà anche la sua presenza a Taiwan, aumentando il servizio da un volo cargo settimanale a due voli settimanali per Taipei, in risposta alla domanda.

Emirates SkyCargo continua a registrare una forte domanda per il freighter service settimanale per Bangkok. La compagnia mantiene inoltre i suoi quattro voli cargo settimanali per Hanoi, supportando gli esportatori vietnamiti con rapidi collegamenti con Dubai e il Medio Oriente.

Oltre al dedicated freighter service, Emirates SkyCargo sfrutta anche la cargo capacity dei suoi wide-body passenger flights per offrire alle industrie in East and Southeast Asia soluzioni di trasporto efficienti, frequenti e ad alta capacità. Attualmente, la compagnia aerea cargo offre capacità su oltre 320 voli passeggeri a settimana in tutta la regione.

Emirates SkyCargo offre un portafoglio di prodotti specializzati per il trasporto sicuro di merci che richiedono una movimentazione specifica, tra cui:

Emirates Vulnerable, che offre corridoi di trasporto aereo sicuri e monitorati per dispositivi elettronici all’avanguardia, inclusi i lanci globali di nuovi prodotti.

Emirates Fresh per il trasporto di prodotti deperibili e freschi.

Emirates Pharma per farmaci salvavita ed Emirates Vital per il trasporto di studi clinici e materiali per la bioinnovazione.

Emirates SkyCargo ha inoltre ribadito il proprio impegno nei confronti dei clienti in East and Southeast Asia con la sua presenza ad Air Cargo China 2026. Dal 24 al 26 giugno 2026, i clienti presenti all’evento potranno interagire direttamente con il team di Emirates SkyCargo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)