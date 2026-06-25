IATA e IATP collaborano per supportare la resilienza della Airline Supply Chain

International Air Transport Association (IATA) e International Airlines Technical Pool (IATP) hanno concordato di collaborare per aiutare le compagnie aeree a migliorare la visibilità e l’accesso alle aircraft parts. Ciò è tempestivo considerati i vincoli e i costi delle attuali failure nella aerospace supply chain.

“I vincoli della supply chain continuano a creare pressione operativa e finanziaria per le compagnie aeree. Affrontare queste sfide richiede una cooperazione pratica in tutto il settore. Combinando la technical pooling expertise di IATP con l’esperienza tecnica di IATA, possiamo aiutare le compagnie aeree ad accedere a serviceable materials e rafforzare la resilienza in materia di manutenzione”, ha affermato Stuart Fox, IATA’s Director, Flight and Technical Operations.

“Per decenni, IATP ha consentito alle compagnie aeree di condividere risorse tecniche critiche attraverso il pooling. La validità dello IATP pool mode è ancora più evidente durante l’attuale situazione critica. Questa collaborazione con IATA riconosce che il pooling e la visibilità dei materiali digitali sono strumenti complementari, che aiutano le compagnie aeree ad accedere alle parti e al supporto di cui hanno bisogno per mantenere le operazioni durante le supply chain disruption”, afferma Giorgio Pietra, IATP CEO.

La cooperazione si concentra su due aree prioritarie:

Migliorare l’accesso ai serviceable aircraft materials: in base all’accordo, IATA e IATP lavoreranno insieme per aiutare le compagnie aeree ad affrontare supply chain and technical operations challenges. Ciò include il supporto IATA per gli IATP technical materials pooling programs, offrendo alle compagnie aeree l’accesso a parts, equipment and maintenance capabilities. MRO SmartHub di IATA completa tutto ciò migliorando la visibilità e la valutazione delle parti disponibili.

Rafforzare la technical, safety, and quality cooperation: IATA e IATP intensificheranno il loro scambio di competenze tecniche e migliori pratiche in technical operations, safety and quality assurance. Questi includeranno relevant IATA programs and guidance materials come IATA Operational Safety Audit Program (IOSA) e IATA Safety Connect community channel.

Questa cooperazione integra un ulteriore sforzo della IATA per aiutare la resilienza operativa delle compagnie aeree. IATA renderà disponibili gratuitamente alle compagnie aeree le funzionalità principali di IATA MRO SmartHub attraverso un programma di partecipazione ai dati. L’iniziativa è inizialmente aperta alle compagnie aeree ammissibili delle associazioni partecipanti, tra cui IATA, IATP e ALTA, e potrebbe essere ampliata nel tempo.

“Migliorare la visibilità degli aircraft materials disponibili è essenziale per aiutare le compagnie aeree a gestire le sfide odierne della supply chain. Un accesso più ampio a MRO SmartHub aiuterà le compagnie aeree a identificare le parti riparabili in modo più efficiente, supportare una migliore gestione dei materiali e integrare i programmi di pooling del settore esistenti”, ha proseguito Fox.

MRO SmartHub è stato lanciato nel 2019 ed è stato recentemente aggiornato. La piattaforma migliorata fornisce analisi più approfondite sulla disponibilità dei materiali, sui modelli di utilizzo e sulla carenza di parti. Aiuta inoltre le compagnie aeree a identificare gli inventari utilizzabili confermati da fornitori accreditati, supportando una pianificazione dei materiali e flussi di lavoro di approvvigionamento più efficienti.

Il technical pooling model di IATP consente alle compagnie aeree di condividere risorse critiche, come aircraft parts, equipment and maintenance services, per supportare le operazioni quotidiane e rispondere alle interruzioni della supply chain.

“Queste funzionalità aiutano le compagnie aeree a mantenere la disponibilità della flotta, ridurre i costi e mantenere la continuità operativa in un ambiente operativo sempre più difficile”, ha affermato Essam Hanafy, IATP Chairman and Custodian.

(Ufficio Stampa IATA)