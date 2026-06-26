American Airlines celebra 30 anni a Roma e amplia l’operativo fino a 7 voli giornalieri dagli Stati Uniti

American Airlines celebra questo mese 30 anni di voli per Roma Fiumicino (FCO).

“Le operazioni sono state avviate nel 1996 con un collegamento Roma (FCO) – Philadelphia (PHL), operato all’epoca da US Airways (oggi parte di American Airlines). La compagnia rinnova oggi il proprio impegno nel mercato italiano attraverso un ulteriore ampliamento dell’operativo, arrivando fino a 7 voli giornalieri tra Roma e gli Stati Uniti nei periodi di punta”, afferma American Airlines.

“In concomitanza con il 30° anniversario a Roma, la compagnia annuncia l’introduzione di un secondo volo giornaliero tra Philadelphia (PHL) e Roma Fiumicino (FCO), operativo dal 5 al 24 ottobre 2026 con aeromobili Boeing 787-8. Il raddoppio del collegamento rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della presenza della compagnia nel mercato italiano.

Parallelamente, American Airlines estenderà la stagione operativa di diverse rotte strategiche, sostenendo la domanda anche oltre il picco estivo. In particolare, è previsto il prolungamento della rotta Roma (FCO) – Chicago (ORD) dal 24 ottobre al 1° novembre 2026, operata con Boeing 787-8, insieme all’estensione del collegamento Roma (FCO) – Miami (MIA) nello stesso periodo, operato con Boeing 777-200.

Questo ampliamento dell’operativo rafforza ulteriormente il ruolo strategico di Roma e, più in generale, dell’Italia all’interno del network transatlantico di American Airlines, garantendo maggiore continuità dei collegamenti anche nella stagione autunnale”, prosegue American Airlines.

“L’Italia continua a essere uno dei mercati più rilevanti per American Airlines in Europa e Roma svolge un ruolo centrale nella nostra strategia transatlantica”, ha commentato José A. Freig, Vice President of International and Inflight Dining Operations di American Airlines. “Nel celebrare 30 anni di presenza a Roma, siamo orgogliosi di continuare a far crescere le nostre operazioni nella capitale italiana, che includeranno fino a 7 voli giornalieri nei periodi di picco, offrendo ai nostri clienti ancora più opzioni per i loro viaggi transatlantici”.

“Il trentesimo anniversario della presenza di American Airlines presso lo scalo di Fiumicino conferma la solidità e la continuità del legame tra il vettore e la capitale”, ha dichiarato il Chief Aviation Officer di ADR, Ivan Bassato. “Un rapporto che si è rafforzato nel tempo e che oggi si traduce in una crescita stabile e strutturale della domanda. In questo contesto, l’estensione delle operazioni anche nei mesi invernali rappresenta un ulteriore segnale di consolidamento del mercato, come dimostra l’incremento del 10% del traffico nordamericano registrato nei primi cinque mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025”.

“Da Philadelphia, il più grande hub transatlantico di American Airlines, i passeggeri possono accedere a oltre 100 destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Caraibi, beneficiando di un network capillare e connessioni efficienti.

I voli tra Roma Fiumicino e gli Stati Uniti sono operati con aeromobili moderni che offrono un’esperienza a bordo di alto livello, con poltrone completamente reclinabili in Flagship® Business Class, poltrone di Premium Economy, Wi-Fi, TV in diretta streaming e una selezione curata di oltre 1.500 contenuti di intrattenimento a bordo tra film, programmi TV e contenuti audio”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)