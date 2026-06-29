El Porteño e Air Europa insieme per un ponte tra Italia e Argentina

Il format di ristorazione argentina El Porteño e la compagnia aerea spagnola Air Europa annunciano una nuova partnership strategica che celebra il legame culturale tra Italia e Argentina, trasformando il viaggio e la gastronomia in un’unica esperienza immersiva.

“Al centro della collaborazione la volontà condivisa di costruire un vero e proprio “ponte” tra due Paesi legati da profonde affinità culturali. Da un lato El Porteño, punto di riferimento in Italia per l’autentica cucina e l’ospitalità argentina; dall’altro Air Europa, tra i principali vettori che collegano l’Italia all’America attraverso l’hub di Madrid, con una presenza consolidata sull’Argentina.

La partnership nasce per offrire un’esperienza che supera il concetto tradizionale di servizio – volo o ristorante – e si trasforma in racconto, identità e stile di vita, enfatizzando valori comuni come accoglienza, autenticità, qualità della proposta e attenzione al dettaglio: per Air Europa, la dimensione gastronomica rappresenta una leva fondamentale nella costruzione dell’esperienza di viaggio; allo stesso modo, El Porteño ha costruito il proprio successo in Italia portando non solo la cucina argentina, ma un’intera cultura fatta di convivialità e calore umano”, afferma Air Europa.

“Il mercato italiano è strategico per Air Europa e questa partnership rafforza il legame tra Italia e Argentina, una delle destinazioni chiave del nostro network sudamericano. Con El Porteño vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza che inizi già prima della partenza, valorizzando cultura, tradizione e lifestyle argentini”, dichiara Renato Scaffidi, Country Manager Italia di Air Europa.

“Questa collaborazione nasce da un’affinità profonda: la stessa idea di accoglienza, la stessa attenzione all’esperienza, la stessa volontà di creare connessioni autentiche tra persone e luoghi. Per noi El Porteño non è mai stato solo ristorazione, ma un modo di raccontare uno stile di vita. Con Air Europa questo racconto continua, portando ancora più lontano il legame tra Italia e Argentina”, afferma Alejandro Bernardez, co-founder di El Porteño.

“La partnership si inserisce in un contesto in cui i consumatori ricercano sempre più esperienze complete e memorabili. Non più solo un volo o una cena, ma percorsi integrati che combinano ospitalità, intrattenimento e viaggio. In quest’ottica, la collaborazione rappresenta un esempio concreto di integrazione tra travel e ristorazione.

Espressione della partnership è una serie di attivazioni pensate per coinvolgere direttamente il consumatore, a partire dai locali del gruppo.

Tra queste, l’Air Europa Tonic, il drink simbolo della collaborazione, disponibile nei Flores Cócteles di Milano e Roma. Pensato come un vero viaggio sensoriale, il cocktail nasce dall’incontro tra Los Apóstoles, uno dei gin più iconici dell’Argentina, caratterizzato da un profilo aromatico ispirato allo yerba mate e alle botaniche sudamericane, e una tonica mediterranea.

Un incontro tra due mondi che si riflette nel bicchiere, accompagnando le serate estive degli ospiti in un’esperienza immersiva che anticipa il viaggio e ne amplifica l’immaginario. A completare l’attivazione, la distribuzione di gadget firmati Air Europa, pensati per rendere i consumatori parte integrante di questo ponte culturale tra Italia e Argentina“, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)