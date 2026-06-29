IATA: air cargo demand in crescita del 6% a maggio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets per maggio 2026.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 6,0% rispetto ai livelli di maggio 2025 (6,5% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata dell’1,9% rispetto a maggio 2025 (2,8% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand è cresciuta del 6% su base annua a maggio, con Africa, Asia-Pacifico, Europa e Nord America che hanno registrato una crescita superiore al trend. I vettori in Medio Oriente, tuttavia, hanno riportato una contrazione complessiva dell’8,9% su base annua, a causa del persistere degli impatti legati alla guerra. L’ottima performance di maggio, unita ai fattori macroeconomici, offre un cauto ottimismo sulle prospettive dell’air cargo per il resto dell’anno. Sia il commercio che la produzione manifatturiera sono in crescita. Le compagnie aeree hanno adattato le proprie operazioni per allinearsi ai mutamenti della domanda e alle esigenze della supply chain. Nel frattempo, la crescita dei ricavi e i maggiori load factor contribuiscono a compensare l’aumento dei costi del carburante. Rimane un anno difficile, soprattutto perché le incertezze in Medio Oriente pesano notevolmente su alcune parti del settore, ma la solida domanda e la resilienza delle compagnie aeree sono evidenti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

A maggio, le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento della domanda per l’air cargo del 6,7% su base annua. La capacità è aumentata del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

(Ufficio Stampa IATA)