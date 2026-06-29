Lufthansa Technik dà il via ai lavori per la costruzione di una nuova facility in Portogallo

Lufthansa Technik ha celebrato un traguardo fondamentale con la posa ufficiale della prima pietra della sua facility di 55.000 metri quadrati a Santa Maria da Feira, a sud di Porto.

Lufthansa Technik Portugal, fondata nel 2024, creerà fino a 700 nuovi posti di lavoro nell’aviation industry nei prossimi anni. Il Portuguese Prime Minister Luís Montenegro ha sottolineato l’importanza del progetto per il Paese durante la groundbreaking ceremony, alla presenza di rappresentanti della politica, dell’economia e delle organizzazioni partner.

Il Portuguese Prime Minister ha dichiarato: “Siamo qui per il bene del Paese, promuovendo una strategia di sviluppo insieme ai nostri partner, Lufthansa Technik e Lufthansa Group. Siamo i principali attori coinvolti nel garantire la longevità di questa partnership. Sono fiducioso che rafforzeremo il nostro rapporto politico, economico e di lavoro con la Germania”.

“La nuova facility di Lufthansa Technik Portugal, società interamente controllata da Lufthansa Technik, è dedicata alla riparazione di engine parts and aircraft components. In quanto parte di Lufthansa Group, Lufthansa Technik è leader mondiale nella fornitura di aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO) services. Grazie a un investimento di diversi milioni di euro in Portogallo, l’azienda amplierà ulteriormente le proprie capacità e rafforzerà la propria rete globale. L’avvio delle operazioni è previsto per il 2028″, afferma Lufthansa Technik.

Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group, ha dichiarato: “Il groundbreaking a Santa Maria da Feira è un simbolo tangibile e significativo di ciò che Lufthansa Group rappresenta in Portogallo: un partner industriale affidabile e di lungo termine. Da oltre 70 anni siamo presenti in questo Paese. Con questo investimento di Lufthansa Technik, creeremo 700 posti di lavoro altamente qualificati e posizioneremo il Portogallo come punto di riferimento per l’European aviation maintenance. Il Portogallo è diventato una delle sedi strategicamente più importanti per il nostro Gruppo, al di là dei nostri mercati di origine, e questa facility riflette la fiducia che riponiamo nel talento, nelle capacità e nell’ambizione dei portoghesi. Questo profondo impegno in ambito industriale e innovativo è alla base anche del nostro forte interesse per TAP Air Portugal, che rappresenta una naturale estensione della partnership con il Portogallo che stiamo costruendo da decenni, con il Paese che funge da porta d’accesso dell’Europa al Sud America, all’Africa e al Portuguese-speaking world”.

“Il groundbreaking segna una tappa fondamentale per Lufthansa Group in Portogallo, nell’ambito di una più ampia visione industriale. Questo investimento va ben oltre una singola struttura, abbracciando l’eccellenza nella manutenzione, un nuovo TravelTech and AI Hub nel nord del Portogallo e una nuova entità portoghese per help alliance, l’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group, Associacao help alliance Portugal. È la prima volta che una help alliance organization fondata al di fuori della Germania in Europa, a sottolineare l’impegno sociale di Lufthansa Group nell’home market. L’impegno del Gruppo in Portogallo riflette un approccio multidimensionale: oggi, sette compagnie aeree di Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings e Discover Airlines) operano 353 voli settimanali verso le destinazioni portoghesi di Lisbona, Porto, Faro, Madeira e le Azzorre. Con oltre 500 dipendenti già impiegati nelle varie entità di Lufthansa Group in Portogallo e l’obiettivo congiunto di creare complessivamente più di 1.000 posti di lavoro diretti in diversi settori nei prossimi anni. Lufthansa Group sta creando una delle sue piattaforme occupazionali più importanti al di fuori degli home markets”, prosegue Lufthansa Group.

Harald Gloy, Chief Operations Officer of Lufthansa Technik, ha commentato in occasione dell’evento: “Lufthansa Technik ha grandi progetti e forti ambizioni, il Portogallo sarà un pilastro fondamentale per la nostra crescita continua e il nostro successo a lungo termine. Con questa nuova facility a Santa Maria da Feira, metteremo in atto una parte chiave della nostra strategia e costruiremo un sito che svolgerà un ruolo importante nell’aviation industry. La creazione di Lufthansa Technik Portugal qui è stata possibile solo grazie alla stretta e fidata collaborazione che abbiamo instaurato con le autorità portoghesi. Pertanto, desidero ringraziare sinceramente il Governo, la trade and investment agency AICEP e la città di Santa Maria da Feira per il loro forte sostegno e il comune impegno. Il groundbreaking di oggi segna l’inizio di un capitolo entusiasmante e dimostra chiaramente cosa si può ottenere quando i partner giusti lavorano a stretto contatto con un obiettivo comune”.

Durante l’evento, Lufthansa Technik Portugal e AICEP hanno firmato il loro accordo finale sugli incentivi agli investimenti per lo sviluppo economico, sottolineando ulteriormente il forte sostegno di AICEP, che è stato determinante nel rendere possibile la costruzione della nuova facility.

Madalena Oliveira e Silva, Chairwoman and CEO of AICEP, ha dichiarato: “Il contratto di investimento firmato oggi rappresenta uno dei progetti aerospaziali più significativi mai sostenuti da AICEP. Creando 700 posti di lavoro altamente qualificati e portando in Portogallo competenze all’avanguardia, questo investimento rafforzerà la posizione del Paese come leading aviation and MRO hub in Europe. Siamo orgogliosi di aver affiancato Lufthansa Technik durante tutto questo percorso e non vediamo l’ora di supportare la continua crescita e il successo dell’azienda in Portogallo. La groundbreaking ceremony della nuova facility di Lufthansa Technik a Santa Maria da Feira segna un’importante pietra miliare per l’industria aerospaziale portoghese e un forte voto di fiducia nel Paese”.

Amadeu Albergaria, sindaco di Santa Maria da Feira, ha sostenuto da vicino il progetto fin dal suo inizio nel 2024 e ha dichiarato: “La groundbreaking ceremony di Lufthansa Technik rappresenta una pietra miliare nella storia recente di Santa Maria da Feira e una fonte di particolare orgoglio per me, sia come cittadino che come sindaco. Questo investimento strutturale apre un nuovo capitolo per la nostra regione, portando più industria, più posti di lavoro qualificati, più sviluppo e un maggiore riconoscimento internazionale”.

Torsten Raabe, Managing Director of Lufthansa Technik Portugal, ha aggiunto: “Essere qui oggi per celebrare il groundbreaking di Lufthansa Technik Portugal è per me profondamente significativo a livello personale ed è un tributo a tutto il team che ha lavorato duramente per portarci a questo punto e gettare le basi per ciò che ci aspetta. È fantastico vedere ciò che abbiamo già realizzato insieme e come continueremo a costruire su queste basi negli anni a venire. Creeremo qualcosa di veramente significativo per Lufthansa Technik Portugal e per tutti coloro che si uniranno a noi in questo percorso”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Technik)