Inaugurata oggi la nuova rotta Venezia – Il Cairo di EGYPTAIR

EGYPTAIR inaugura oggi ufficialmente la nuova rotta diretta Venezia – Il Cairo con una cerimonia ufficiale alla presenza dell’Ambasciatore egiziano in Italia S.E. Bassam Essam Rady a fianco del General Manager EGYPTAIR per l’Italia e Malta, Salah Tawfik.

“Il nuovo collegamento rafforza in modo significativo l’offerta della compagnia sul mercato italiano, sviluppando nuove connessioni tra il Nord-Est e l’Egitto con 34 voli diretti durante i mesi estivi. Per l’estate 2026, EGYPTAIR metterà a disposizione circa 10.000 posti sulla nuova rotta Venezia – Il Cairo – Venezia, con l’obiettivo di arrivare a circa 20.000 posti nella stagione invernale 2026-2027.

Un impegno straordinario per l’estate, che prevede complessivamente 68 voli aggiuntivi da e per l’Egitto sull’intero territorio nazionale, raggiungendo un totale di 560 voli dal 29 giugno e al 23 ottobre: una crescita del +15% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Operativo a partire da oggi con due frequenze settimanali – il lunedì e il venerdì – il nuovo collegamento è realtà grazie alla collaborazione con SAVE, società di gestione dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia. L’obiettivo è servire un bacino strategico come quello del Nord-Est, sia per il traffico turistico sia per i viaggi d’affari e i flussi legati alle comunità internazionali.

La nuova rotta punta, inoltre, a intercettare e soddisfare il crescente interesse dei turisti italiani verso l’Egitto – nel 2025 +49,5% per un totale di 800.000 presenze – trainato dall’apertura a novembre scorso del nuovo Grand Egyptian Museum (GEM) a Il Cairo e il rinnovato interesse per le affascinanti Crociere sul Nilo. Significativo anche il traffico business: numerose aziende del Triveneto, attive in diversi settori e filiere produttive, sviluppano relazioni commerciali costanti con l’Egitto.

Ed è proprio “Visione Egitto 2030” – il piano nazionale di sviluppo sostenibile e modernizzazione che punta a trasformare il Paese in un hub economico, infrastrutturale e turistico di riferimento a livello globale, promuovendo una crescita inclusiva e digitale – a rappresentare un ulteriore elemento di attrazione e opportunità per le imprese del Nord Est”, afferma il comunicato.

“La nuova rotta Venezia – Il Cairo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita internazionale di EGYPTAIR e conferma l’importanza delle relazioni con l’Italia”, dichiara Salah Tawfik, General Manager Italia e Malta EGYPTAIR. “Il Nord Est rappresenta un’area strategica per il nostro sviluppo, grazie alla possibilità di collegare i passeggeri all’intero network internazionale della compagnia attraverso il nostro hub del Cairo, che sta già investendo in modo significativo nello sviluppo dei servizi ai passeggeri e delle infrastrutture aeroportuali. In qualità di membri di Star Alliance, siamo inoltre lieti di offrire ai nostri passeggeri collegamenti globali, accesso alle lounge, servizi prioritari e vantaggi per i frequent flyer su tutta la rete dell’alleanza”.

“L’apertura della rotta Venezia – Il Cairo di EGYPTAIR, vettore di bandiera egiziano, collega il Marco Polo con una delle principali capitali del Nord Africa e con un hub che dà accesso ad una fitta rete di destinazioni nel continente Africano che, nel 2025, ha rappresentato per il nostro aeroporto il mercato maggiormente in crescita, con 300.000 passeggeri che hanno viaggiato su mete africane, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente. Oltre a ciò, Il Cairo è un eccellente hub di prosecuzione su destinazioni nel Medio Oriente e nel Subcontinente Indiano”, afferma Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE. “Il nuovo volo sarà determinante non solo per lo sviluppo dei flussi turistici, ma per il rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, che nella nostra regione già si esprimono con efficacia in particolare nei settori ittico e tessile”.

“L’attivazione del nuovo collegamento diretto tra Venezia e Il Cairo rappresenta un risultato di grande valore per il Veneto e per tutto il Nord-Est. Ogni nuovo volo internazionale amplia le opportunità di crescita del nostro territorio, rafforzando la competitività del sistema turistico e favorendo gli scambi economici e commerciali. Questa rotta risponde alla duplice esigenza di servire un bacino strategico come quello nordestino, sostenendo sia il traffico turistico sia i viaggi d’affari e i collegamenti con le comunità internazionali presenti sul nostro territorio. Allo stesso tempo intercetta il crescente interesse dei viaggiatori italiani verso l’Egitto, una destinazione che continua ad attrarre un numero sempre maggiore di visitatori”, dichiara Lucas Pavanetto, Vicepresidente e Assessore al Turismo della Regione Veneto. “La Regione del Veneto guarda con favore a investimenti come questo, che rafforzano il ruolo dell’aeroporto di Venezia quale porta d’accesso internazionale e contribuiscono a rendere il nostro territorio sempre più connesso con i principali mercati del Mediterraneo e del mondo. Ringrazio Save per il risultato ottenuto: questo nuovo collegamento porterà benefici concreti al turismo, all’economia e alle relazioni tra i nostri territori”.

“Il nuovo collegamento diretto tra Venezia e Il Cairo è una notizia importante per l’aeroporto Marco Polo e per tutto il nostro territorio. Rafforzare le connessioni internazionali significa aprire nuove opportunità economiche e culturali, consolidando il ruolo di Venezia come porta internazionale dell’intero Nordest. Il Cairo rappresenta inoltre un hub strategico verso l’Africa, il Medio Oriente e altre aree di grande interesse per le nostre imprese e per i nostri cittadini. Questo volo ha anche un valore simbolico: l’Egitto e il Mediterraneo richiamano una storia di relazioni, scambi e dialogo nella quale Venezia, nei secoli, è sempre stata protagonista. Guardare oggi a queste nuove rotte significa continuare a proiettare la nostra città nel mondo, valorizzando la sua vocazione naturale all’incontro tra popoli, culture ed economie”, dichiara Silvia Peruzzo Meggetto, Assessore al Turismo del Comune di Venezia.

“La nuova rotta sarà operata con aeromobili Airbus A320neo di ultima generazione e offrirà ai passeggeri sia il servizio Business Class sia Economy Class.

Per i primi mesi di operatività, la compagnia prevede risultati particolarmente positivi, con un coefficiente medio di riempimento dell’80%, sulla base delle prenotazioni già registrate, e una stima di circa 7.000 passeggeri trasportati entro la fine di ottobre.

Allo stesso tempo, EGYPTAIR annuncia la programmazione del volo anche per la stagione invernale 2026/27 a partire del prossimo 24 ottobre, confermando sin da oggi la disponibilità su tutte le piattaforme CRS/GDS di 3 voli settimanali da Venezia a Il Cairo, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

L’apertura del collegamento Venezia – Il Cairo si inserisce nel più ampio piano di sviluppo internazionale di EGYPTAIR previsto fino al 2031. Tra gli obiettivi figurano il progressivo rinnovo della flotta, che dovrebbe raggiungere circa 125 aeromobili e oltre 22 milioni di passeggeri trasportati all’anno, il doppio rispetto agli 11,4 milioni registrati nell’anno fiscale 2024/25 (conclusosi il 30 giugno 2025). La continua espansione del network globale della compagnia vede Europa e Italia tra i mercati prioritari, insieme a Medio Oriente, Estremo Oriente, Nord America e Africa.

Nel 2026 EGYPTAIR punta a superare quota 300.000 passeggeri trasportati dall’Italia, un obiettivo che la compagnia prevede di sostenere anche grazie all’avvio di questa nuova rotta Venezia – Il Cairo e al progressivo rafforzamento degli altri collegamenti sul mercato italiano”, concludono EGYPTAIR e Gruppo SAVE.

(Ufficio Stampa Egyptair – Gruppo SAVE – Photo Credits: Egyptair – Gruppo SAVE)