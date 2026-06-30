Condor celebra il volo inaugurale per Il Cairo ed espande il suo network internazionale

Condor ha ampliato la sua rete di rotte internazionali con il lancio del nuovo servizio giornaliero tra Francoforte (FRA) e Il Cairo (CAI), capitale dell’Egitto, il 26 giugno 2026.

“La nuova rotta rafforza ulteriormente il network della compagnia aerea, aggiungendo uno dei più importanti hub economici e turistici del Medio Oriente. I voli sono operati in collaborazione con Helvetic Airways, offrendo ai passeggeri sedili ergonomici, opzioni tariffarie flessibili e una gamma di servizi aggiuntivi”, afferma Condor.

“Il Cairo è una destinazione affascinante con una significativa importanza economica e culturale. Con il lancio di questo nuovo servizio giornaliero, stiamo effettuando un investimento mirato in un mercato con un forte potenziale a lungo termine, creando al contempo ulteriori collegamenti attraverso il nostro hub di Francoforte. L’avvio positivo delle operazioni rappresenta un’altra importante pietra miliare nell’espansione della nostra rete internazionale e rafforza ulteriormente la nostra offerta per i passeggeri in viaggio d’affari, di piacere e in transito”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor.

“Con oltre 20 milioni di abitanti nell’area metropolitana, Il Cairo è uno dei centri urbani più grandi e influenti del Nord Africa. Ogni anno, milioni di visitatori si recano in città per esplorare attrazioni come il nuovo Grand Egyptian Museum, le famose Piramidi di Giza o per iniziare una crociera sul Nilo nella Valle dei Re.

Per celebrare il volo inaugurale, l’aereo Condor è stato accolto calorosamente all’arrivo al Cairo International Airport con una cerimonia. Rappresentanti dell’aeroporto, delle autorità locali e di Condor si sono riuniti per celebrare l’inaugurazione della nuova rotta e sottolinearne l’importanza per il turismo, nonché per il rafforzamento dei legami economici tra Germania ed Egitto”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)