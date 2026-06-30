IATA: la air passenger demand diminuisce del 2,2% a maggio

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand per il mese di maggio 2026.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è diminuita del 2,2% rispetto a maggio 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è cresciuta dello 0,7%. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è diminuita del 2,3% su base annua. Il load factor è stato pari all’83,5% (+0,1 punti percentuali rispetto a maggio 2025), un record per il mese di maggio.

La domanda internazionale è diminuita dell’1,6% rispetto a maggio 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è cresciuta del 3,1%. La capacità è diminuita del 2,4% su base annua e il load factor è stato pari all’83,7% (+0,7 punti percentuali rispetto a maggio 2025).

La domanda domestica si è contratta del 3,1% rispetto a maggio 2025. La capacità è diminuita del 2,1% su base annua. Il load factor si è attestato all’83,0% (-0,8 punti percentuali rispetto a maggio 2025).

“A maggio la air passenger demand è diminuita del 2,2% su base annua a causa dell’impatto della guerra in Medio Oriente. Il calo si è concentrato sulle compagnie aeree mediorientali, con una flessione del 28,4% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al calo del 46,6% registrato ad aprile, segno della resilienza della regione. In particolare, abbiamo osservato contrazioni della domanda su base annua anche in Nord America e in Asia, in gran parte legate alle condizioni del mercato domestico negli Stati Uniti e in Cina. Nel complesso, la domanda di maggio è apparsa comunque sostanzialmente resiliente, nonostante gli alti prezzi del carburante e delle tariffe aeree. Sebbene il recente forte calo dei prezzi del petrolio sia uno sviluppo incoraggiante, le difficoltà create dalla guerra probabilmente persisteranno ancora per qualche tempo. L’approvvigionamento di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz rimane incerto e probabilmente ci vorrà del tempo prima che i benefici derivanti dai prezzi più bassi del petrolio si riflettano in una “normalizzazione” dei prezzi del jet fuel. Nel frattempo, le compagnie aeree che operano con un margine del 2% non avranno altra scelta che continuare a mettere alla prova la resilienza della domanda con tariffe più elevate che tentano di compensare l’aumento dei costi del fuel”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

L’international RPK è diminuito dell’1,6%, con un calo della capacità del 2,4%. Il ritmo del calo si è ridotto rispetto ad aprile e molte regioni hanno raggiunto load factor record a maggio, con la sola eccezione del Medio Oriente che ha registrato una diminuzione del load factor.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda dell’1,3% su base annua. La capacità è diminuita dell’1,1% su base annua e il load factor si è attestato all’85,3% (+2,0 punti percentuali rispetto a maggio 2025). In Vietnam, le restrizioni più severe sulle importazioni di jet fuel hanno portato a significative riduzioni di capacità sulle rotte a corto raggio, con conseguente calo del traffico internazionale intra-asiatico nel corso del mese.

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento della domanda del 3,8% su base annua. La capacità è aumentata del 2,3% su base annua e il load factor si è attestato all’85,4% (+1,2 punti percentuali rispetto a maggio 2025). Da segnalare l’aumento del 15% del traffico diretto verso l’Asia, a testimonianza del continuo spostamento verso i servizi diretti tra le due regioni.

Le compagnie aeree nordamericane hanno registrato un aumento della domanda dell’1,0% su base annua. La capacità è aumentata dello 0,6% su base annua e il load factor si è attestato all’84,0% (+0,4 punti percentuali rispetto a maggio 2025).

Le compagnie aeree mediorientali hanno registrato un calo della domanda del 28,8% su base annua. La capacità è diminuita del 24,3% su base annua e il load factor si è attestato al 76,1% (-4,8 punti percentuali rispetto a maggio 2025). L’impatto della guerra in Iran continua a causare un forte calo del traffico su base annua, ma su base mensile l’impatto si sta attenuando e il tasso di declino è stato quasi la metà di quello di aprile.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 10,5% su base annua. La capacità è cresciuta del 9,0% su base annua. Il load factor si è attestato all’85,0% (+1,2 punti percentuali rispetto a maggio 2025).

Le compagnie aeree africane hanno visto un aumento della domanda dell’8,9% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,3% su base annua. Il load factor si è attestato al 73,4% (+0,4 punti percentuali rispetto a maggio 2025).

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è diminuito del 3,1% a maggio 2026 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con il calo maggiore registrato in Cina. Anche gli Stati Uniti hanno registrato un calo significativo, mentre la maggior parte degli altri mercati ha registrato una crescita moderata.

(Ufficio Stampa IATA)