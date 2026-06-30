SAS annuncia il più grande investimento nella storia della compagnia

SAS ha annunciato oggi il più grande investimento nella storia della compagnia, un passo significativo nell’ambizione a lungo termine di rafforzare la connettività tra la Scandinavia e il resto del mondo. L’acquisto di un massimo di 40 aeromobili widebody Airbus sottolinea l’impegno a lungo termine di SAS per migliorare la connettività globale e la competitività della Scandinavia.

“Da 80 anni, SAS collega la Scandinavia con il mondo e il mondo con la Scandinavia. Oggi investiamo nel prossimo capitolo della nostra storia”, ha dichiarato Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Questo è il più grande investimento nella storia della nostra compagnia e un chiaro segnale della nostra fiducia nel futuro. Allo stesso tempo, l’analisi che presentiamo oggi dimostra il valore più ampio dell’accesso internazionale. Forti collegamenti globali creano opportunità per le imprese, sostengono l’occupazione, attraggono investimenti e rafforzano la competitività in tutta la nostra regione”.

“L’investimento comprende fino a 40 aeromobili widebody Airbus, tra cui i nuovi Airbus A330-900neo e ulteriori Airbus A330-300 già acquisiti per supportare la crescita a breve termine in attesa dell’arrivo della nuova flotta. L’ordine con Airbus rappresenta il più grande ordine di aeromobili mai effettuato da SAS, con un prezzo di listino totale superiore a 10 miliardi di dollari.

Nel complesso, questi investimenti supporteranno il continuo sviluppo del network a lungo raggio di SAS, rafforzando la capacità della compagnia aerea di collegare la Scandinavia con i principali mercati internazionali nei prossimi decenni.

L’annuncio odierno segue l’ordine record dello scorso anno per 55 aeromobili regionali Embraer E195-E2. Insieme al continuo rinnovamento della flotta di Airbus A320neo, questi investimenti rappresentano la più significativa modernizzazione della flotta SAS degli ultimi decenni, apportando miglioramenti sostanziali in termini di efficienza dei consumi, rumorosità ed esperienza di viaggio”, afferma SAS.

“Contemporaneamente all’annuncio della flotta, SAS ha presentato oggi una nuova analisi del potenziale impatto socio-economico di una significativa espansione dell’aeroporto di Copenhagen entro il 2030. Il report quantifica, per la prima volta, il potenziale valore che l’ampliamento degli accessi internazionali, reso possibile dalla crescita pianificata da SAS, potrebbe generare per la Danimarca, la regione dell’Öresund e la Scandinavia.

L’analisi mostra che, se la crescita pianificata da SAS si concretizzerà, creerà ulteriori 25.000 posti di lavoro e contribuirà con 25 miliardi di corone danesi al PIL entro il 2030. Ciò porterà il numero totale di posti di lavoro supportati da SAS a 64.000 e il suo contributo totale al PIL a 66 miliardi di corone danesi. Inoltre, la crescita pianificata sosterrà circa 4.000 nuovi posti di lavoro nella Svezia meridionale.

I risultati sottolineano l’importanza dell’aviazione internazionale come motore dell’attività economica, della competitività e della prosperità a lungo termine. Pur essendo incentrato sull’aeroporto di Copenhagen, i benefici si estendono a tutta la Danimarca, alla regione dell’Öresund e alla Scandinavia, grazie a un maggiore accesso ai mercati globali, una migliore mobilità e una maggiore attività economica.

SAS si impegna a garantire che la crescita futura sia improntata alla sostenibilità. A supporto di questa ambizione, SAS firma oggi anche un Memorandum d’Intesa con SkyKraft per esplorare il potenziale sviluppo dell’e-SAF nell’ambito della transizione a lungo termine verso un’aviazione più sostenibile”, prosegue SAS.

“L’annuncio giunge in concomitanza con l’80° anniversario di SAS. Dalla sua fondazione nel 1946, SAS ha svolto un ruolo centrale nel collegare la Scandinavia ai mercati internazionali, favorendo il commercio, il turismo e gli scambi culturali e supportando lo sviluppo economico in tutta la regione.

Copenhagen è al centro di questa missione. In quanto hub globale di SAS, funge da principale porta d’accesso tra la Scandinavia e il resto del mondo, collegando viaggiatori, imprese e comunità di tutta la regione con destinazioni in Europa, Nord America, Asia e oltre. Il rafforzamento dell’hub amplia l’accesso ai mercati internazionali, supporta il commercio e il turismo, attrae investimenti e crea opportunità per l’intera economia scandinava.

Il nuovo Airbus A330neo supporterà le future operazioni a lungo raggio di SAS, mentre la maggiore capacità garantita per i prossimi anni sosterrà il continuo sviluppo della rete e la crescita della domanda. Insieme, questi investimenti offrono la flessibilità necessaria per soddisfare la domanda futura, rafforzare la portata internazionale e supportare l’ambizione di SAS di coniugare la crescita con il continuo progresso in termini di efficienza operativa e sostenibilità. Ciò include la continua collaborazione con i partner del settore per accelerare lo sviluppo di carburanti per l’aviazione rinnovabili, tra cui l’e-SAF“, continua SAS.

“Un solido accesso internazionale è un vantaggio competitivo”, ha affermato Anko van der Werff. “In un mondo in cui investimenti, talenti e opportunità si muovono oltre i confini, le regioni ben collegate sono nella posizione migliore per avere successo. Investendo nel nostro futuro e rafforzando la nostra capacità di collegare la Scandinavia con il resto del mondo, contribuiamo a creare valore duraturo in Danimarca, nella regione dell’Öresund e in Scandinavia”.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)