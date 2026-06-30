Emirates diventa il primo airline cargo carrier a utilizzare il Boeing 777-300ERSF

Emirates segna un importante traguardo nell’espansione della sua cargo fleet diventando il primo airline cargo carrier a utilizzare il Boeing 777-300ERSF passenger to freighter converted aircraft. L’aereo (A6-EBK) entrerà in servizio commerciale con un volo da Hong Kong a Dubai, trasportando oltre 100 tonnellate di merci.

“Il converted Boeing 777-300ERSF di Emirates offre una payload capacity di 100 tonnellate e un volume di carico di 811 m3, con un incremento del 25% rispetto al Boeing 777F production freighter. Con 47 pallet positions, il converted aircraft dispone inoltre di 10 pallet positions aggiuntive rispetto al Boeing 777F production freighter, risultando ideale per il trasporto di merci voluminose come i prodotti dell’e-commerce, che attualmente rappresentano circa il 20% del global air cargo tonnage, con un’ulteriore crescita prevista nei prossimi anni”, afferma Emirates.

Badr Abbas, Emirates SkyCargo Divisional Senior Vice President, ha dichiarato: “L’entrata in servizio del primo converted Emirates Boeing 777-300ERSF rappresenta il passo successivo nell’espansione della nostra flotta e nell’agilità operativa. Stiamo ottimizzando i nostri fleet assets convertendo i vecchi Boeing 777-300ER passenger aircraft per soddisfare la crescente domanda per l’air cargo capacity, per movimentare rapidamente le merci in tutto il mondo. Insieme alla nostra flotta in crescita di Boeing 777F production freighters, siamo già riusciti ad ampliare il nostro global freighter network da poco più di 40 destinazioni a febbraio di quest’anno alle attuali 62, e in continua espansione. Offriamo ai nostri clienti globali una scalable cargo capacity e la massima flessibilità e connettività per il trasporto merci da e verso il nostro hub di Dubai”.

“Il converted Boeing 777-300ERSF è il sesto nuovo freighter, dopo i cinque Boeing 777F production freighters, ad entrare a far parte della flotta di Emirates SkyCargo da marzo 2026. Nell’ambito della sua ambiziosa strategia di espansione, Emirates SkyCargo riceverà anche altri cinque Boeing 777F e un ulteriore converted Boeing 777-300ERSF entro dicembre 2026. Emirates SkyCargo introdurrà inoltre nella sua flotta altri tre converted Boeing 777ERSF nel 2027.

L’espansione della flotta e del network di Emirates SkyCargo ribadisce l’impegno della compagnia aerea a svolgere un ruolo più incisivo nel supportare il commercio globale, collegando nuove destinazioni con le imprese e rafforzando la connettività con i principali hub produttivi già presenti nel network globale della compagnia”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)