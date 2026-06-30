L’Embraer Praetor 500E ottiene la tripla certificazione da ANAC, FAA ed EASA

Embraer ha annunciato che il Praetor 500E ha ottenuto la tripla certificazione dalla Brazil Civil Aviation Authority (ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil), dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA).

“Presentato nel febbraio 2026 insieme al Praetor 600E come prima evoluzione della famiglia Praetor, leader del settore, il Praetor 500E ha ora ottenuto l’omologazione per operare nei principali mercati globali. Questo traguardo segue la tripla certificazione ottenuta dal Praetor 600E nell’aprile 2026, segnando un passo importante per la prossima generazione di midsize and super-midsize business jets di Embraer, avendo soddisfatto rigorosi standard globali di sicurezza e performance”, afferma Embraer.

“Il Praetor 500E si basa sui punti di forza della piattaforma Praetor, leader di categoria in termini di prestazioni e tecnologia, ora ulteriormente migliorata con una next-generation cabin experience”, afferma Michael Amalfitano, President and CEO of Embraer Executive Jets. “L’ottenimento della tripla certificazione in anticipo rispetto ai tempi previsti e in conformità con le specifiche è una chiara dimostrazione della nostra eccellenza ingegneristica, dell’efficienza aziendale e della rigorosa esecuzione. Con questo importante traguardo, siamo ben posizionati per produrre questo velivolo per i clienti di tutto il mondo. Rimaniamo concentrati sull’offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti e non vediamo l’ora di continuare a beneficiare dell’ottimo riscontro di mercato che il Praetor 500E ha già ottenuto, insieme al Praetor 600E”.

“Con un transcontinental range di 3.340 miglia nautiche (6.186 km), in grado di trasportare quattro passeggeri con riserve IFR NBAA, il Praetor 500E consente voli non-stop in tutto il Nord America, incluse rotte come Miami-Seattle e Los Angeles-New York. A complemento di queste prestazioni, il velivolo vanta una maggiore payload capability e una cabina completamente riprogettata, con sedili di nuova concezione progettati da Embraer, un advanced Cabin Management System (CMS) e innovazioni di ultima generazione che migliorano comfort, produttività e connettività.

Il midsize jet è dotato della completa avionics suite di Embraer, che include l’esclusiva tecnologia fly-by-wire con active turbulence reduction, l’Embraer Enhanced Vision System (E2VS) e il Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS). Insieme, questi sistemi riducono il carico di lavoro del pilota, migliorano la situational awareness e contribuiscono a voli più fluidi, ampliando al contempo la flessibilità operativa verso una gamma più ampia di destinazioni.

Per i nuovi ordini, le consegne sia del Praetor 500E che del Praetor 600E inizieranno nel 2029″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)