Tecnam e Oriens Aviation espandono la loro partnership ai Paesi Bassi

Tecnam annuncia l’espansione della sua proficua partnership con Oriens Aviation.

“Sulla base di una solida collaborazione avviata nel 2021, quando Oriens è diventata authorised Sales and Service Centre for the British Isles, l’azienda sta ora creando una filiale dedicata che fungerà da e exclusive Tecnam dealer for the Netherlands.

Oriens Aviation ha dimostrato un impegno eccezionale nei confronti del brand Tecnam negli ultimi cinque anni. La sua comprovata esperienza nell’offrire un world-class customer service, una manutenzione specializzata e una gestione completa degli aeromobili ha contribuito in modo significativo alla crescita di Tecnam nel Regno Unito e in Irlanda. Con la creazione di una nuova filiale locale nei Paesi Bassi, Oriens garantisce agli operatori olandesi lo stesso supporto locale e altamente reattivo che ha contribuito al loro successo nelle Isole Britanniche.

I Paesi Bassi rappresentano un mercato aeronautico dinamico e lungimirante, con una forte domanda di aeromobili moderni, efficienti e rispettosi dell’ambiente. Attraverso questa nuova filiale, Oriens Aviation offrirà ai clienti olandesi l’accesso agli aerei di Tecnam, concentrandosi principalmente su due segmenti di mercato: Professional Flight Training e Private Ownership“, afferma Tecnam.

“Fin dalla loro nomina nel 2021, Oriens Aviation si è dimostrata un partner eccezionale per Tecnam. La loro dedizione a un’assistenza clienti di alto livello e la profonda conoscenza del nostro portfolio di velivoli moderni li hanno resi una risorsa preziosa per la nostra rete”, ha dichiarato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “I Paesi Bassi rappresentano un mercato cruciale per noi e, con l’apertura di una filiale dedicata, siamo certi che Oriens offrirà agli operatori olandesi lo stesso livello di eccellenza e passione che ha dimostrato nel Regno Unito e in Irlanda”.

“Siamo estremamente onorati di espandere la nostra rappresentanza di Tecnam nei Paesi Bassi”, ha affermato Edwin Brenninkmeyer, CEO di Oriens Aviation. “Negli ultimi cinque anni, abbiamo constatato di persona come gli aerei innovativi, efficienti nei consumi e dal design accattivante di Tecnam stiano trasformando sia le scuole di volo che le attività private. L’apertura di una filiale nei Paesi Bassi ci permette di portare il nostro approccio direttamente sul mercato locale, consentendo agli operatori di passare alla flotta più moderna dell’aviazione generale”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)