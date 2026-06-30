Emirates presenta il next-generation lounge concept

Emirates ha presentato un next-generation signature lounge concept, che verrà introdotto e implementato nelle principali città del mondo quest’anno, segnando un’ulteriore tappa nell’impegno costante della compagnia aerea a migliorare l’esperienza dei clienti a terra.

“Il nuovo design è stato svelato nelle Emirates Lounge a Monaco e Francoforte, nei prossimi mesi seguiranno le lounge di Manchester, Mauritius e Istanbul. Pensato come modello per le lounge Emirates in tutto il mondo, il nuovo concept riflette la costante dedizione di Emirates all’ospitalità eccezionale, al lusso e all’innovazione.

Emirates investirà oltre 50 milioni di AED in ciascuna lounge di nuova generazione, a conferma del suo impegno a offrire world-class facilities in tutta la sua rete globale. Dopo le lounge di Monaco e Francoforte, già apprezzate dai clienti, l’apertura della lounge di Manchester è prevista per luglio, seguita da Mauritius ad agosto e Istanbul a ottobre.

Il nuovo design delle lounge traduce la rinomata estetica degli interni delle cabine Emirates in un’esperienza sofisticata a terra. I clienti possono aspettarsi un’architettura e arredi contemporanei, tecnologia integrata, una cucina ispirata alla tradizione locale, consigli esperti da un barista e un mixologist interni e servizi dedicati al benessere, pensati per i viaggiatori premium. Sapientemente progettate per soddisfare le esigenze dei clienti che lavorano, cenano, si rilassano e si connettono durante il viaggio, le lounge di ultima generazione definiscono un nuovo standard per le lounge aeroportuali premium”, afferma Emirates.

“Il nostro investimento nel next-generation signature lounge concept riflette il costante impegno di Emirates nell’offrire un’esperienza premium impeccabile in ogni fase del viaggio. Queste nuove lounge sono state progettate per combinare interni lussuosi e rinnovati con l’ospitalità di alto livello e l’innovazione che contraddistinguono Emirates: uno spazio in cui i nostri clienti possono rilassarsi, divertirsi, cenare e prepararsi al viaggio in tutta comodità. Espandendo questo concept e questo tema in tutta la nostra rete globale, stabiliremo un nuovo punto di riferimento e uno standard per le lounge aeroportuali, rafforzando ulteriormente la nostra offerta premium”, afferma Adel Al Redha, Deputy President and Chief Operations Officer at Emirates.

“Ispirate all’elegante palette di colori degli interni delle cabine Emirates e alle flagship lounges di Dubai, le nuove lounge offriranno ai clienti oltre 50 miglioramenti di design, tra cui zone distinte per il relax, il lavoro, la socializzazione e la ristorazione. Le nuove lounge esclusive sfoggiano un’estetica inconfondibilmente Emirates, con un’illuminazione discretamente integrata, pavimenti a spina di pesce, dettagli in marmo e oro e l’iconico motivo retroilluminato dell’albero di Ghaf, un omaggio alla cultura degli Emirati Arabi Uniti che mette in risalto l’albero nazionale.

Per i clienti che desiderano lavorare o rimanere connessi durante il viaggio, le nuove lounge Emirates offrono aree più riservate, oltre a spazi comuni progettati per fungere sia da punti di incontro che da aree di lavoro. Dettagli come le sedute in ecopelle italiana, la ricarica wireless e le prese di corrente universali a ogni posto a sedere migliorano la produttività, mentre una parete dedicata rende omaggio sia agli artisti locali che alla cultura emiratina. Gli iconici orologi Rolex di Emirates adornano le pareti e forniscono i fusi orari di tutto il mondo.

Con ampi posti a sedere e un’atmosfera accogliente, le aree ristorazione delle nuove lounge Emirates sono state ripensate attorno al concetto di culinary theatre and live cooking. I menu offriranno una vasta gamma di piatti internazionali, con particolare attenzione alle specialità regionali e a una dedicated ‘Made In’ area che metterà in risalto il meglio della cucina locale. Le postazioni di show cooking proporranno piatti preparati al momento, mentre il buffet caldo e freddo verrà rifornito durante tutto il giorno e la notte. Un forno a legna dedicato riempirà l’aria con gli invitanti aromi di pizze artigianali, focacce e manakeesh, ispirati alla città di Dubai.

Le bevande premium continuano a essere offerte con la selezione curata da Emirates di vini, birre, champagne e liquori. Un nuovo barista bar concept ospiterà un barman dedicato che offrirà cocktail d’ispirazione locale, mocktail, caffè speciali e tè artigianali”, prosegue Emirates.

“Gli ospiti vengono accolti in un ambiente tranquillo, arricchito dalla fragranza distintiva di Emirates a base di bergamotto, agrumi, gelsomino e legno pregiato, mentre piante locali e composizioni floreali fresche contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante. Chi desidera rinfrescarsi può usufruire di upgraded shower suites con finiture ispirate alle spa e prodotti da bagno VOYA sostenibili.

Le sale di preghiera dedicate a uomini e donne offrono un ambiente sereno per la riflessione spirituale.

Per rilassarsi e dormire durante gli scali, la Quiet Zone offre un’oasi di tranquillità. Con comode poltrone, luci soffuse e accessori per il sonno come coperte, mascherine per gli occhi e tappi per le orecchie, quest’area è pensata per aiutare gli ospiti a ricaricare le energie. Tra i servizi aggiuntivi sono disponibili spazi per riunioni private e per l’allattamento, per garantire che le esigenze di ogni cliente siano soddisfatte. Tutte le lounge Emirates sono ambienti silenziosi, per assicurare un’esperienza di pace e tranquillità ai viaggiatori”, continua Emirates.

“L’accesso alle lounge Emirates è gratuito per i First Class and Business Class customers, nonché per gli Emirates Skywards Platinum and Gold members, inclusi coloro che viaggiano in Premium Economy ed Economy Class. È disponibile anche l’accesso a pagamento.

Emirates vanta una vasta rete di 42 lounge aeroportuali dedicate, di cui 8 a Dubai e 34 situate nei principali aeroporti di tutto il mondo, tutte progettate con la stessa attenzione ai dettagli e un servizio eccezionale. Emirates gestisce lounge nelle principali città del suo network: Auckland, Bangkok, Pechino, Birmingham, Brisbane, Il Cairo, Colombo, Delhi, Düsseldorf, Francoforte, Glasgow, Amburgo, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kuala Lumpur, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco di Baviera, New York (JFK), Parigi (Charles de Gaulle), Perth, Roma, San Francisco, Shanghai, Singapore, Sydney, Vienna e Zurigo.

Al Dubai International Airport (DXB), 8 lounge Emirates si trovano nel Terminal 3, di cui 3 dedicate ai passeggeri di First Class e 5 ai passeggeri di Business Class“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)