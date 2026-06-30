News Brevi – 30.06.2026

RYANAIR: LE ‘COOLCATION’ PER SFUGGIRE AL CALDO – Ryanair informa: “Con l’aumento delle temperature in Italia e in Europa, molti viaggiatori sono alla ricerca di un modo semplice per sfuggire al caldo. La risposta? Una “coolcation” – il trend in crescita che porta a scegliere destinazioni più fresche e ventilate rispetto alle città affollate e alle mete estive più torride. Per chi sogna l’aria di mare, passeggiate lungo la costa e una pausa rinfrescante dal caldo estivo, Ryanair rende semplice lasciare la città per il mare, grazie a un ampio network che collega l’Italia ad alcune delle fughe costiere più interessanti d’Europa. Che si tratti di un weekend spontaneo, di una meritata pausa estiva o di una fuga last minute dall’ondata di caldo, Ryanair offre ai viaggiatori italiani più scelta, più flessibilità e più opportunità per godersi l’estate al proprio ritmo. Dalle località di mare alle fughe sulle isole, fino alle città costiere dove la brezza è parte dell’esperienza, i viaggiatori possono lasciarsi il caldo alle spalle e vivere al meglio la stagione – senza complicare troppo i propri programmi. Le migliori fughe Ryanair per combattere il caldo: Edimburgo, da Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Ciampino, Venezia; Cork & Dublino, da Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Trieste, Venezia, Verona; Madeira Funchal, da Milano Malpensa; Göteborg, da Cagliari, Milano Malpensa, Pisa, Roma Fiumicino; Helsinki, da Milano Bergamo e Venezia”. Rossella Amato, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Il trend delle ‘coolcation’ sta diventando sempre più popolare, poiché le alte temperature spingono i viaggiatori a cercare alternative di vacanza più fresche e rilassanti. Per i clienti italiani, il mare resta uno dei modi più semplici e piacevoli per sfuggire al caldo. Con le tariffe Ryanair a partire da €28,99 e il più grande network di rotte in Europa, i viaggiatori possono lasciarsi il caldo alle spalle e godersi una pausa rinfrescante al mare. Che stiano pianificando un weekend last minute o una vacanza estiva più lunga, Ryanair offre più scelta e flessibilità per trasformare l’ondata di caldo nella scusa perfetta per viaggiare”.

AIRBUS H160: RIDEFINIRE LA PRONTEZZA OPERATIVA – Airbus Helicopters informa: “Fiore all’occhiello dell’innovazione nel settore degli elicotteri, l’Airbus H160 rappresenta anche un cambiamento fondamentale nel modo in cui gli elicotteri vengono manutenuti e supportati. Fin dal suo ingresso in servizio, l’H160 ha costantemente dimostrato un availability rate di circa il 90%. Questo livello di affidabilità è il risultato di un ecosistema meticolosamente pianificato, in cui semplicità di progettazione, maturità digitale e competenza umana convergono per garantire il successo delle missioni. L’elevata disponibilità inizia dalla fase di progettazione. Fin dal primo progetto, l’H160 è stato concepito per ridurre al minimo il carico di lavoro di manutenzione e aumentare la disponibilità della flotta. Durante tutta la fase di ideazione, i progettisti hanno lavorato a stretto contatto con i tecnici operativi e gli ingegneri di manutenzione per garantire che la gestione dell’aeromobile fosse il più semplice possibile per gli operatori sul campo. La strategia era triplice: ridurre il numero di parti mobili, semplificare l’accesso a tali parti e allungare il più possibile l’intervallo tra i controlli di manutenzione. Questa attenzione non si è limitata all’hardware in sé, ma ha abbracciato l’intero ambiente di lavoro per i tecnici. Ad esempio, il design dell’H160 include scalini integrati che consentono ai tecnici di salire facilmente. Una volta in cima, le carenature scorrono lateralmente, permettendo loro di stare in piedi anziché accovacciati, nonché di accedere facilmente al componente e completare l’intervento in modo efficiente”. “Diversi operatori hanno ormai raggiunto questo traguardo delle 900 ore di volo, il che conferma pienamente la visione originale del programma: ridurre al minimo i tempi di fermo del velivolo per garantire la continuità operativa. Questa opinione è condivisa da tutto il settore. Un elemento fondamentale per il successo dell’entrata in servizio dell’H160 è la “Operator Zero” campaign. Questo è il nome dato al team che simula le attività di manutenzione reali dell’H160, individuando e risolvendo eventuali problemi di maturità ben prima che si presentino al cliente. Eseguendo tutte le attività di manutenzione esattamente come farebbe un operatore, il team garantisce che il processo sia chiaro e snello. Questo approccio innovativo rappresenta una rivoluzione nel modo in cui i nuovi elicotteri entrano in servizio. Mettendosi nei panni del cliente, gli Operator Zero teams uniscono la competenza tecnica a una prospettiva pratica per creare maintenance kits pragmatici. L’H160 è un pioniere del ‘digital hangar’ ed è completamente paperless. Questa transizione consente ai tecnici di intervenire in modo più efficiente, riducendo significativamente i tempi di fermo. Grazie all’integrazione di strumenti digitali, la manutenzione si è evoluta, diventando più semplice e precisa, riducendo notevolmente la possibilità di errore umano. Un esempio chiave è il Wireless Airborne Communication System, o “WACS”. Questo sistema trasferisce automaticamente tutti i parametri cruciali, come number of landings, cycle variations and component aging, ai team di supporto a terra al termine di ogni volo. Con il WACS integrato nell’avionica, i dati sono precisi, immediati e condivisi senza soluzione di continuità con gli esperti Airbus. Sebbene le nuove tecnologie siano un fattore chiave per l’efficienza, una solida rete di supporto rimane essenziale. Airbus dispone di un team dedicato di Technical Representatives (Tech Reps), insieme a responsabili dell’assistenza clienti e della logistica, che fungono da punto di contatto per gli operatori a livello globale. Per questo team, il cliente è al centro di ogni attività, promuovendo una cultura sia reattiva che proattiva. Esiste inoltre una vera e propria “community H160″, basata sulla stretta collaborazione tra clienti e Airbus. Ogni anno, Airbus ospita gli operatori dell’H160 presso la propria sede centrale di Marignane per discutere le sfide e lavorare insieme verso l’obiettivo comune di mantenere gli aeromobili in volo in modo sicuro ed efficiente”, conclude Airbus Helicopters.

EUROWINGS: UNA FRESCA FUGA DAL CALDO CON LE ‘COOLCATION’ – Eurowings informa: “Mentre il termometro in Germania batte record storici con temperature massime superiori ai 40 gradi, si stanno verificando cambiamenti evidenti nel mercato dei viaggi. Di conseguenza, sempre più persone sono attratte dal nord, più fresco, durante l’estate. Questa tendenza, nota nel settore turistico come “Coolcation”, si sta diffondendo rapidamente man mano che vengono stabiliti nuovi record di temperatura. Eurowings, come largest holiday airline in Germania, è all’avanguardia in questo trend, con un’ampia rete di rotte verso il Nord Europa e numerose destinazioni attraenti che non solo promettono, ma garantiscono una fuga rinfrescante. Ecco le sette destinazioni Eurowings più cool per una fuga perfetta dal caldo. Reykjavik (Islanda), una brezza fresca con temperature medie tra gli 11 e i 15 gradi, voli diretti disponibili da: Düsseldorf (stagionale). Tromsø (Norvegia), paradiso estivo artico con temperature tra i 12 e i 16 gradi, voli diretti disponibili da: Düsseldorf (tutto l’anno), Amburgo, Berlino e Stoccarda (stagionale). Bergen (Norvegia), avventure tra i fiordi con temperature piacevoli tra i 15 e i 16 gradi, voli diretti disponibili da: Düsseldorf (stagionale). Edimburgo (Scozia), fascino storico con temperature fresche tra i 15 e i 19 gradi, voli diretti disponibili da: Düsseldorf, Colonia/Bonn e Stoccarda. Glasgow (Scozia), musica, cultura e venti atlantici con temperature tra i 15 e i 19 gradi, voli diretti disponibili da: Hannover (stagionale). Dublino (Irlanda), oasi verdi e aria atlantica a 15-18 gradi, voli diretti disponibili da: Düsseldorf e Stoccarda. Stoccolma (Svezia), rilassamento scandinavo a 20-22 gradi, voli diretti disponibili da: Düsseldorf, Amburgo, Hannover, Colonia/Bonn, Berlino e Stoccarda”. “Tutti i voli per le destinazioni “Coolcation” possono essere prenotati comodamente online su eurowings.com o tramite l’app myEurowings. I passeggeri godono della massima flessibilità e possono personalizzare il loro viaggio in base alle proprie esigenze con le tariffe BASIC, SMART o BIZclass”, conclude Eurowings.

DELTA INTENSIFICA GLI INVESTIMENTI NELLE LOUNGE A LAX – Delta informa: “Delta sta approfondendo il suo impegno a Los Angeles con l’apertura della Phase 1 della sua seconda Delta One Lounge presso Los Angeles International Airport (LAX), uno spazio di 4.000 piedi quadrati con 75 posti a sedere, situato al Mezzanine level del Terminal 2. La Phase 2 di questa seconda ristrutturazione della lounge dovrebbe essere completata nel 2028. Tangenzialmente alla seconda Delta One Lounge, Delta aggiungerà un Delta Sky Club da 11.000 piedi quadrati al Terminal 2, che aprirà nel 2027. Questi investimenti porteranno la rete globale di Delta a 60 lounge in tutto il mondo, detenendo il portafoglio di lounge più ampio di qualsiasi compagnia aerea con sede negli Stati Uniti”. “Questo investimento rimane congruente con la nostra strategia di elevare l’esperienza premium sia a LAX che in tutta la nostra rete globale”, ha affermato Megan Humphreys, vice president of Delta Sky Club and Lounge Experience. “Con la domanda di viaggi premium in continua crescita e la nostra presenza globale in espansione, stiamo esaminando attentamente ogni metro quadrato di cui disponiamo, progettando ogni dettaglio con intenzione e per allinearci con l’esperienza Delta One che i nostri clienti meritano”. “Non esistono due lounge Delta One uguali: ognuna è progettata con cura per offrire un’esperienza unica, offrendo ai nostri ospiti Delta One offerte scelte e curate in ogni città e spazio che visitano. La Delta One Lounge del Terminal 2 è uno spazio tranquillo e distinto, diverso dalla più grande Delta One Lounge del Terminal 3. Il suo focus è su tutto ciò che riguarda la cucina: offrire coerenza nell’esperienza culinaria à la carte di Delta One a cui i clienti sono abituati nel Terminal 3”.

UNITED ANNUNCIA NUOVI VOLI DIRETTI DA HOUSTON E WASHINGTON, D.C. A CARTAGENA – United informa: “United ha annunciato il lancio di nuovi voli diretti dall’Houston Intercontinental Airport (IAH) e dal Washington Dulles International Airport (IAD) a Cartagena, Colombia (CTG), a partire dal 17 dicembre. Questi nuovi voli saranno operativi tutto l’anno da entrambi gli hub, inizialmente con quattro voli a settimana durante la stagione invernale. United opererà su questa rotta con un Boeing 737 e i passeggeri a bordo potranno usufruire di seatback screens con connettività Bluetooth, cappelliere più spaziose con spazio sufficiente per i trolley di tutti i passeggeri e, prossimamente, Wi-Fi Starlink gratuito per i membri MileagePlus. Lonely Planet ha nominato Cartagena tra le migliori destinazioni di viaggio del 2026, sottolineandone l’architettura spagnola ben conservata, la vivace scena culinaria e la ricca storia. I voli sono disponibili per l’acquisto su United.com e sull’app United”. “La Colombia è parte integrante del network latinoamericano di United da oltre 30 anni e il nostro nuovo servizio per Cartagena riflette il nostro continuo investimento nel Paese e il nostro impegno nell’offrire ai clienti esperienze di viaggio nuove e uniche”, ha dichiarato Patrick Quayle, Senior Vice President of Network Planning and Global Alliances, United Airlines. “Come nostra terza destinazione in Colombia, che si aggiunge ai servizi per Bogotà e Medellín, Cartagena offre ai nostri clienti l’accesso a un lato diverso del Paese, facilitando al contempo ai viaggiatori di tutto il Nord America l’accesso a una delle destinazioni più iconiche dei Caraibi”. “La bellezza architettonica, la cultura vibrante e la fiorente scena culinaria sono solo alcuni dei motivi per cui gli esperti di viaggi consigliano Cartagena come meta da visitare almeno una volta nella vita quest’anno”, ha dichiarato David Kinzelman, Senior Vice President and Chief Customer Officer at United Airlines. “Con i voli diretti, daremo ai nostri clienti ancora più tempo per ammirare le bellezze della città e, lungo il percorso, potranno usufruire di tutti i vantaggi che offriamo a bordo”. “United offre più voli per l’America Latina di qualsiasi altra compagnia aerea sia in Texas che nell’area di Washington, D.C., con voli diretti verso 57 destinazioni dal suo hub di Houston e 18 da Dulles. Le nuove rotte collegheranno Cartagena a oltre 70 destinazioni negli Stati Uniti dagli hub di United a Houston e Washington, D.C.”, conclude United.

IBERIA PRESENTA UN AEROMOBILE A TEMA ISPIRATO AL DISNEY ADVENTURE WORLD DI DISNEYLAND PARIS – Iberia informa: “La magia di Disney Adventure World è sbarcata a Parigi a bordo di un aereo Iberia. In questo viaggio davvero speciale, i protagonisti sono stati 30 bambini della Fundación Juegaterapia che, insieme alle loro famiglie, hanno avuto l’opportunità di vivere in prima persona tutte le nuove attrazioni di Disneyland Paris e di godersi un viaggio ricco di ricordi meravigliosi e unici. Le sorprese sono iniziate non appena sono saliti a bordo, quando hanno scoperto che l’Airbus A320neo era stato decorato con due dei personaggi più amati di Disney Adventure World: un lato dedicato a Olaf di Frozen e l’altro a Buzz Lightyear, icona della Pixar, trasformando il volo stesso nell’inizio di un’avventura magica e indimenticabile. Il processo di rivestimento dell’Airbus A320 ha richiesto oltre cento pannelli di grande formato, larghi 14 metri e alti 7 metri, che hanno ricoperto la metà posteriore dell’aereo su entrambi i lati della fusoliera. L’installazione, avvenuta nell’hangar di manutenzione di Iberia a Barcellona, ha coinvolto quattro tecnici specializzati in questo tipo di lavoro ed è durata oltre 200 ore. Si tratta del sesto aeromobile della flotta Iberia attualmente rivestito con questa pellicola e del secondo nella storia della collaborazione strategica tra Disneyland Paris e Iberia. L’esperienza è continuata a bordo anche dopo l’imbarco, dove la magia di Disneyland Paris era presente in ogni dettaglio. I passeggeri hanno trovato poggiatesta a tema esclusivi sui loro sedili, una selezione dei souvenir più iconici di Disneyland Paris e hanno persino potuto assaggiare un biscotto a tema ispirato al Mondo di Frozen, il nuovo mondo immersivo di Disney Adventure World. Gli ospiti più speciali di questo volo sono stati i 30 bambini della Fundación Juegaterapia, che hanno viaggiato con le loro famiglie per vivere due giorni indimenticabili a Disneyland Paris. Iberia e Disney Destinations mantengono da anni una stretta collaborazione con la Fondazione, condividendo l’impegno di portare gioia e momenti di felicità ai bambini coinvolti. Il comandante dell’Airbus A320 ha dato un caloroso benvenuto a questi ospiti speciali. Il 29 marzo, Disneyland® Paris, la principale destinazione turistica d’Europa, ha celebrato un nuovo capitolo della sua storia con l’inaugurazione ufficiale del suo secondo parco completamente rinnovato, Disney Adventure World, che trasporta i visitatori in mondi immersivi ispirati alle amate storie di Disney, Pixar Animation Studios e Marvel. Questa trasformazione senza precedenti è accompagnata da un’ambiziosa espansione che ha raddoppiato le dimensioni del parco, integrando nuove attrazioni ed esperienze. Tra i punti salienti spicca uno spettacolare lago centrale, scenario del mozzafiato spettacolo notturno Disney Cascade of Lights, che combina droni, fuoco, schermi d’acqua, fontane, proiezioni ed effetti pirotecnici. La stella di questa trasformazione è World of Frozen”. “Il ritorno del viaggio coincide anche con l’anniversario della rotta Iberia per Parigi. Il 1° luglio 1949, il volo IB162 decollò da Madrid alle 10:30 a bordo di un Douglas DC-4 Skymaster. Arrivò a Parigi alle 14:15 e proseguì poi il suo viaggio verso l’aeroporto di Londra Heathrow. Oggi, Iberia opera fino a undici voli giornalieri tra le due capitali con l’Airbus A320neo. Questo modello può trasportare fino a 186 passeggeri, una cifra che contrasta nettamente con i 66 passeggeri che viaggiarono sulla prima rotta per Parigi”, conclude Iberia.

EASA PUBBLICA LA REVISIONE DI GIUGNO DELLE EASY ACCESS RULES FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato la revisione di giugno delle Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems, disponibile in formato PDF, XML e in una nuova versione online migliorata con prestazioni ottimizzate per una navigazione rapida e senza interruzioni. Questa revisione incorpora la ED Decision 2025/018/R pubblicata il 29 settembre 2025, che introduce l’ultima versione dello Specific Operations Risk Assessment (SORA) 2.5 package, sviluppato dalle Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS). Il documento è generato tramite la piattaforma eRules e verrà aggiornato regolarmente per includere ulteriori modifiche ed evoluzioni del suo contenuto”.

RAYTHEON STA SVILUPPANDO UN LARGE-APERTURE TELESCOPE PER OSSERVAZIONI RAPIDE – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, sta sviluppando un large-aperture telescope per il Lazuli Space Observatory, parte dell’Eric and Wendy Schmidt Observatory System presso Schmidt Sciences. Basandosi sulla sua esperienza in adaptive telescope architectures, ultra-lightweight materials and digital engineering, Raytheon realizzerà il telescopio con la più grande apertura non ostruita mai lanciato su una piattaforma commerciale. La off-axis aperture di 3,1 metri del telescopio, pari al diametro del suo primary light collecting mirror, offre immagini più nitide, maggiore sensibilità e una flessibilità operativa ampliata. Il Lazuli Observatory è il primo visible-light telescope realizzato con materiali avanzati che rimangono stabili e non necessitano di tempo per adattarsi alle variazioni di temperatura, garantendo prestazioni accurate per tutta la sua orbita. Di conseguenza, può iniziare a raccogliere dati di alta qualità rapidamente, supportando sia osservazioni critiche in termini di tempo che monitoraggi di lunga durata”. “Raytheon sta applicando una tecnologia collaudata che offre la velocità di produzione, l’affidabilità e l’adattabilità necessarie per il Lazuli Space Observatory”, afferma Jeff McCall, vice president of Mission Solutions & Payloads at Raytheon. “I nostri large-aperture systems offrono capacità eccezionali, consentendo un’ampia gamma di missioni in ambienti spaziali impegnativi”. “Raytheon ha completato una preliminary design review accelerata del progetto. Il telescopio è già in produzione, con consegna prevista per il 2028”, conclude Raytheon.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA POLONIA – Saab informa: “Saab ha firmato un contratto con la Polish State Treasury Armaments Agency e ha ricevuto un ordine per la produzione e la consegna di tre A26-type submarines. Il contratto comprende anche un weapon package e un training and support package. Il valore dell’ordine corrisponde a circa 47 miliardi di corone svedesi. Saab effettuerà le consegne in modo continuativo, con le ultime consegne previste entro il 2038”. “Siamo profondamente onorati che la Polonia abbia scelto i sottomarini Saab per potenziare le proprie capacità e consolidare la partnership strategica tra le nostre due nazioni”, ha dichiarato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “A supporto del contratto, Saab si impegna a creare in Polonia capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) in stretta collaborazione con l’industria polacca, contribuendo così all’autonomia strategica della Polonia. La Polonia opererà lo Swedish submarine HMS Södermanland come unità di transizione, come previsto da un accordo separato tra Polonia e Svezia”, conclude Saab.