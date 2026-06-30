SAS ordina 18 Airbus A330neo per accelerare la crescita e la modernizzazione della flotta

La compagnia aerea scandinava SAS ha effettuato un firm order con Airbus per 18 aeromobili A330-900 nell’ambito della sua strategia di rinnovamento della flotta (leggi anche qui).

“L’accordo è stato firmato durante una cerimonia a Copenhagen da Anko van der Werff, CEO di SAS, e Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

Gli aeromobili supporteranno la continua espansione del network internazionale di SAS, consentendo alla compagnia aerea di incrementare le rotte ad alta capacità esistenti a livello globale e di introdurre nuove rotte”, afferma Airbus.

“A nome di SAS, sono lieto di annunciare questo ordine per gli Airbus A330-900. Combinando un’eccezionale economicità con prestazioni ambientali migliorate, questo aeromobile svolgerà un ruolo chiave nella nostra strategia di flotta a lungo termine. Ci permetterà di offrire un’esperienza clienti eccezionale, espandere il nostro network e garantire maggiore flessibilità e comodità ai nostri passeggeri. Non vediamo l’ora di proseguire la nostra solida partnership con Airbus anche in futuro”, ha dichiarato Anko van der Werff.

“Siamo estremamente orgogliosi di vedere SAS riaffermare la sua fiducia in Airbus per guidare la modernizzazione della sua flotta. L’A330-900 è il punto di riferimento indiscusso in termini di efficienza e versatilità nella sua categoria. Integrando questi 18 A330neo, SAS beneficerà di una seat-mile economics imbattibile e di sinergie operative perfette con la sua flotta Airbus esistente”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry.

“Grazie ai motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330neo è progettato per volare fino a 8.100 miglia nautiche / 15.000 chilometri senza scalo e riduce il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e i costi operativi del 25% rispetto agli aeromobili concorrenti di precedente generazione. L’esclusiva Airspace cabin dell’A330neo offre a passeggeri ed equipaggio i più moderni prodotti di bordo per un’esperienza di volo confortevole.

Come tutti gli aeromobili Airbus, la A330 Family è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF), con l’obiettivo di raggiungere la capacità 100% SAF entro il 2030.

Alla fine di maggio 2026, la A330 Family aveva ricevuto oltre 1.950 ordini da 133 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

Rolls-Royce accoglie con favore l’ordine di SAS per 20 A330neo

Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce si congratula con SAS per l’ordine di 20 aeromobili A330neo, che saranno equipaggiati con 40 motori Trent 7000.

Questo è il primo ordine di SAS per aeromobili A330neo, che sono dotati esclusivamente dai motori Trent 7000. La transazione include anche 10 A330neo purchase rights per offrire alla compagnia aerea la flessibilità necessaria per cogliere future opportunità di crescita”.

Rob Watson, President of Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti che SAS abbia effettuato il suo primo ordine di aeromobili A330neo. Questo ordine riflette la solidità della nostra tecnologia e la nostra preziosa partnership, un traguardo particolarmente significativo in quanto SAS celebra quest’anno il suo 80° anniversario. Siamo orgogliosi di supportare SAS in questa importante tappa del suo percorso. Il Trent 7000 offre vantaggi eccezionali in termini di efficienza e sostenibilità e SAS può contare sull’affidabilità e sul supporto per la propria flotta”.

Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare il nostro primo ordine per l’A330neo, che segna un nuovo entusiasmante capitolo per SAS. Non vediamo l’ora di accogliere questo aeromobile di nuova generazione nella nostra flotta e di beneficiare della maggiore efficienza e delle migliori performance ambientali del motore Trent 7000. Questo investimento sottolinea il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti il servizio più affidabile ed efficiente”.

“La combinazione A330neo/Trent 7000 offre un fuel burn per seat inferiore del 14% rispetto alla generazione precedente, riducendo significativamente le emissioni.

Con oltre cinque milioni di ore di volo, il Trent 7000 si avvale della tecnologia e dell’esperienza della famiglia di motori più avanzata al mondo. Ultimo arrivato nella famiglia Trent, il Trent 7000 si basa sulla tecnologia del Trent XWB e ha dimostrato un’affidabilità eccezionale sin dal suo ingresso in servizio.

Il Trent 7000 è attualmente certificato per funzionare con un 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend ed è stato dimostrato che è compatibile fino a 100% SAF in futuro”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)