Austrian Airlines lancia i suoi primi voli diretti Per Ponta Delgada

Austrian Airlines lancia i voli settimanali diretti da e per Ponta Delgada (PDL) a São Miguel, Azzorre.

“Per la prima volta, la compagnia aerea offre collegamenti diretti con l’arcipelago portoghese, rinomato per la sua bellezza naturale mozzafiato e particolarmente apprezzato dagli amanti delle attività all’aria aperta. Grazie al suo paesaggio vulcanico, le Azzorre sono spesso definite le “Hawaii d’Europa”.

Anche l’avvicinamento alle isole, situate nel cuore dell’Atlantico settentrionale a circa due ore a ovest dell’Europa continentale, è un’esperienza indimenticabile. Una volta atterrati, i visitatori vengono accolti dal fascino unico dell’arcipelago, dove gli spettacolari paesaggi atlantici, le condizioni meteorologiche in rapida evoluzione e la calorosa ospitalità degli abitanti delle Azzorre si combinano per creare vacanze davvero memorabili”, afferma Austrian Airlines.

“I voli operano una volta a settimana, ogni martedì da Vienna fino all’inizio di settembre, con una durata di poco più di cinque ore. Con una distanza di circa 3.770 km, Ponta Delgada è attualmente la rotta più lunga servita dalla flotta continentale di Austrian Airlines. Le altre rotte più lunghe operate dalla compagnia con aeromobili A320 Family sono anch’esse destinazioni atlantiche, tra cui Funchal (circa 3.300 km), Tenerife Sud, Gran Canaria e Lanzarote, tutte situate tra i 3.150 e i 3.250 km da Vienna.

Dal punto di vista operativo, Ponta Delgada è una destinazione particolarmente impegnativa, rappresentando uno degli scheduled Airbus A320neo flights più lunghi all’interno di Lufthansa Group. La rotta richiede un’attenta pianificazione per cockpit and cabin crews, inclusi fuel management, routing and alternate airport planning, risultando quindi considerevolmente più complessa rispetto alle tipiche operazioni a medio raggio all’interno della rete europea.

Il volo inaugurale OS497 di Austrian Airlines per Ponta Delgada è stato comandato dal Capitano Christoph Mosser, da sempre un grande estimatore delle Azzorre, che sperava di operare su questa rotta dopo aver visitato le isole privatamente in due precedenti occasioni”, prosegue Austrian Airlines.

“Il nostro team si è preparato a fondo per il lancio di questa nuova destinazione. La nostra esperienza nei voli a lungo raggio attraverso l’Atlantico settentrionale è stata preziosa e abbiamo anche condiviso le nostre competenze con i colleghi di Eurowings ed Edelweiss. Trovo le Azzorre assolutamente affascinanti e una destinazione turistica davvero unica, ancora relativamente poco conosciuta. Non è certo una tipica meta estiva: le temperature rimangono piacevolmente moderate in estate e miti durante l’inverno. Il tempo cambia rapidamente, ma questo è parte di ciò che rende le isole così diverse e accattivanti, proprio come i loro spettacolari paesaggi”, ha affermato Mosser.

Austrian Airlines lancia il suo Official Online Fan Shop

Austrian Airlines inoltre informa: “Un pezzo di Austrian Airlines a casa, un tocco di voglia di viaggiare nella vita di tutti i giorni o l’accessorio perfetto per il tuo prossimo viaggio: Austrian Airlines offre ora qualcosa per ogni fan della compagnia di bandiera austriaca. L’official Austrian Airlines online fan shop è ora aperto e porta la “Feels like Flying” experience direttamente a casa dei clienti con un solo clic su www.austrian-merch.shop.

Progettato secondo l’attuale immagine e stile del brand Austrian Airlines, il nuovo negozio online estende in modo fluido l’esperienza distintiva del marchio della compagnia aerea nello spazio di vendita digitale. Al momento del lancio, i clienti potranno scegliere tra una selezione accuratamente curata di articoli di alta qualità, con un assortimento destinato a crescere continuamente. La collezione lifestyle include cappellini e calzini di tendenza, mentre la categoria dedicata agli accessori da viaggio offre pratiche tazze termiche, cinghie per bagagli e smart luggage tags. Gli appassionati di aviazione troveranno anche una selezione di modellini di aerei, sia moderni che storici, tra cui l’ambitissimo Dreamliner di Austrian Airlines in scala 1:200″.

“Per celebrare l’apertura dello shop, i clienti potranno usufruire di promozioni esclusive, tra cui uno sconto di benvenuto del 10% su ordini superiori a 50€ utilizzando il codice promozionale WELCOME10, e la spedizione gratuita per ordini superiori a 75€. Inoltre, i primi 100 ordini riceveranno un buono esclusivo di 5€ per l’Austrian Melangerie, il servizio di bordo di Austrian Airlines che offre un’ampia selezione di snack e bevande. Lo sconto di benvenuto viene applicato automaticamente dopo la registrazione al negozio online”, prosegue Austrian Airlines.

“Con il nostro nuovo online shop e una selezione accuratamente curata di prodotti, portiamo il mondo di Austrian Airlines direttamente ai nostri fan”, afferma Ingrid Gogl, Senior Director Brand & Communication, Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)