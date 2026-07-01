Etihad espande i servizi verso Brussels, Dhaka, Cracovia, Palma e Zanzibar

Etihad Airways sta aumentando la capacità in tutta la sua rete in risposta alla forte domanda, incrementando le frequenze per Bruxelles e Cracovia, rendendo la rotta Abu Dhabi-Dhaka operativa tutto l’anno ed estendendo i servizi stagionali a Zanzibar e Palma di Maiorca. I cambiamenti riflettono la continua crescita della domanda, con un aumento della capacità nelle aree in cui la domanda è stata più elevata.

La rotta Abu Dhabi-Dhaka, inaugurata il 26 giugno con un volo di andata esaurito, è ora confermata come servizio annuale, vista la forte domanda. La tratta è operata quattro volte a settimana con un Boeing 777, con 28 posti in Business e 374 in Economy, e serve la numerosa comunità bengalese negli Emirati Arabi Uniti, trasportando un considerevole quantitativo di belly-hold cargo, a supporto degli scambi commerciali tra i due Paesi.

Il servizio stagionale Abu Dhabi-Zanzibar di Etihad è stato esteso fino al 31 marzo 2027, ben oltre la precedente data di scadenza di settembre, a fronte della forte domanda per l’isola dell’Oceano Indiano. Zanzibar è una delle mete più ambite del network, ora raggiungibile per un periodo molto più lungo.

Il servizio stagionale Abu Dhabi-Palma di Maiorca, operato con un A321LR, è stato esteso fino al 18 ottobre 2026, offrendo ai passeggeri più tempo durante l’anno per godersi l’isola delle Baleari. Maiorca è una meta mediterranea molto apprezzata, ora disponibile anche in autunno inoltrato.

Il servizio Abu Dhabi-Cracovia aumenterà a quattro voli settimanali a partire dal 27 luglio 2026, rispetto ai tre precedenti, a seguito della forte domanda di viaggi verso la Polonia meridionale. Operato con l’Airbus A321LR, il servizio stagionale collega Abu Dhabi con una delle grandi città culturali d’Europa.

Il servizio Abu Dhabi-Brussels aumenterà a 11 voli settimanali a partire dal 15 dicembre 2026, rispetto ai sette precedenti, con l’aggiunta di quattro collegamenti settimanali operati con l’Airbus A321LR a tre classi, con First Class, Business Class ed Economy Class. I voli aggiuntivi offrono ai viaggiatori tra gli Emirati Arabi Uniti e il Belgio una maggiore scelta durante la settimana.

Questi nuovi servizi si aggiungono alla continua espansione del network di Etihad, che amplia la propria flotta per rispondere alla crescente domanda.

Arik De, Chief Revenue & Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “La risposta dei nostri ospiti ha superato le nostre aspettative, con una forte domanda in mercati molto diversi, da Bruxelles e Dhaka a Cracovia, Zanzibar e Palma, e stiamo rispondendo aumentando la capacità dove la domanda è più forte. Questi voli aggiuntivi e l’estensione dei servizi stagionali stanno portando più visitatori ad Abu Dhabi, rafforzando al contempo i collegamenti all’interno della nostra rete globale in continua espansione”.

I servizi aggiuntivi confermano il continuo investimento di Etihad nella sua rete, supportando al contempo la crescente domanda di viaggi da, per e attraverso Abu Dhabi.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)