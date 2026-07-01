Emirates inaugura il terzo volo giornaliero per il Kenya

Poco dopo le 05:00 di questa mattina, il terzo volo giornaliero di Emirates tra Dubai e Nairobi è atterrato per la prima volta al Jomo Kenyatta International Airport. Con l’inaugurazione del volo EK717, Emirates offre ora 21 voli settimanali sulla rotta Dubai-Nairobi, rafforzando la connettività globale e supportando le ambizioni turistiche del Kenya.

“Con un orario ottimale per il summer schedule, il volo EK717 parte da Dubai alle 01:20 e arriva a Nairobi alle 05:25, consentendo una migliore connettività dai principali aeroporti statunitensi e dalle principali destinazioni europee. Il volo di ritorno, EK718, parte dal Jomo Kenyatta International Airport alle 07:10 e arriva a Dubai alle 13:15, offrendo collegamenti più agevoli verso Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna, Italia e Portogallo, tra le altre destinazioni europee.

L’introduzione del volo mattutino aggiunge una nuova dinamica complementare alle operazioni di Emirates: i turisti internazionali in arrivo a Nairobi hanno più tempo per raggiungere la loro destinazione finale, anche se fuori città, come un lodge in uno dei parchi nazionali o una casa sulla costa keniota. Per i viaggiatori d’affari, il volo mattutino in partenza consente collegamenti in giornata con i principali centri commerciali europei, come Londra e Parigi”, afferma Emirates.

Christophe Leloup, Country Manager di Emirates per il Kenya, ha dichiarato: “Da trent’anni, il Kenya è una delle destinazioni più importanti di Emirates in Africa e questo terzo volo giornaliero riflette sia la solidità di tale rapporto sia la nostra fiducia nel futuro del Paese. Oltre ad aumentare la capacità, questo volo crea migliori collegamenti per i viaggiatori provenienti da tutta Europa, Nord America e oltre, facilitando le visite in Kenya, gli affari e i contatti con familiari. Si tratta di un investimento in un mercato che conosciamo bene e di un impegno a sostenere il ruolo crescente del Kenya come porta d’accesso regionale e globale”.

Emirates ha operato il suo primo volo per Nairobi nel 1995 e, nei trent’anni successivi, ha trasportato oltre sei milioni di passeggeri da e per il Paese, collegando il Kenya a oltre 138 destinazioni globali, via Dubai.

“Mi congratulo con Emirates per l’avvio del suo terzo scheduled flight per Nairobi. Questo rappresenta un forte voto di fiducia nei settori dell’aviazione, del turismo e del commercio del Kenya. Il Kenya e gli Emirati Arabi Uniti intrattengono da anni relazioni cordiali e reciprocamente vantaggiose e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente questa partnership. Sono inoltre fiduciosa che Emirates beneficerà presto della modernizzazione in corso di JKIA, progettata per migliorare l’efficienza, la capacità e l’esperienza complessiva dei passeggeri”, ha dichiarato Teresia Mbaika, CBS, Principal Secretary, Aviation and Aerospace Development.

“Per facilitare i collegamenti panafricani, Emirates ha siglato un interline partnership con Kenya Airways nel 2023 e, ad oggi, oltre 31.000 passeggeri hanno già viaggiato senza problemi tra le reti delle due compagnie aeree, proseguendo verso Ruanda, Kilimanjaro, Mozambico e altre destinazioni. Il terzo volo giornaliero offre maggiori opzioni ai viaggiatori con orari di partenza aggiuntivi che semplificano i viaggi regionali.

L’aumento della frequenza consente inoltre di liberare ulteriori 280 tonnellate di cargo capacity ogni settimana. Insieme ai tre voli cargo settimanali di Emirates SkyCargo che già servono Nairobi, la compagnia aerea trasporta ora oltre 1.100 tonnellate di merci da e per il Kenya ogni settimana.

All’inizio di quest’anno, il Kenya e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un Comprehensive Economic Partnership Agreement, rafforzando i legami tra i due Paesi in molti modi, oltre al settore aeronautico. Il Kenya punta ad accogliere cinque milioni di turisti internazionali entro il 2030, un obiettivo che si basa in gran parte sulla facilitazione dell’accesso al Paese dai principali mercati. I tre voli giornalieri di Emirates da Dubai, insieme ai collegamenti con l’Europa e il Nord America, svolgono un ruolo significativo nel raggiungimento di questo obiettivo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)